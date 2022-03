Superplum: IoT-Kühlsysteme für moderne Lieferketten

Superplum, ein Startup aus Neu Delhi hat mit Fresherator, eine innovative IoT-Lösung zur Kühlung von Nahrungsmitteln entwickelt. Sie soll helfen, die große Lebensmittelverschwendung in Indien zu reduzieren.



Nur zwei Prozent frische Produkte in der Kühlkette

Obwohl Indien einer der größten Erzeuger von Früchten ist, importiert das Land dennoch mehr als es exportiert. Im Gegensatz zu anderen Produkten wie Gewürze oder Gemüse, lässt sich Obst nicht unbegrenzt transportieren. Der Mangel an einer stabilen Kühlkette sorgt dafür, dass der Großteil der Ernte lange verdirbt, bevor sie es zum Endverbraucher schafft. Der Superplum-CEO schätzt, dass etwa nur zwei Prozent der Ware in ständig gekühlten Lieferketten transportiert wird.

Superplum: frisches Obst für alle

Der Gründer von Superplum möchte diesen Zustand gerne ändern. Er vertritt die Ansicht, dass alle jederzeit und überall Zugang zu frischem Obst haben sollten. Deshalb will das Unternehmen erprobtes Agrar-Wissen mit technologischem Fortschritt kombinieren. Ziel ist der Aufbau der ersten modernen Lieferkette für landwirtschaftliche Produkte im Land.

Sie soll nicht nur ermöglichen, dass weniger Nahrungsmittel verschwendet werden. Die Lebensmittel sollen durch verschiedene Verfahren auch sicherer gemacht werden. Darüber hinaus kann diese Form der Distribution ebenfalls die Grundlage für eine gerechtere Entlohnung der Bauern mittels IoT legen.

Fresherator: IoT-Container für kontrollierte Bedingungen

Superplum hat für seine Fresherator-Lösung, Container mit Internet der Dinge-Technologie ausgestattet, die über Mobilfunk angesteuert wird. Die Container sollen auf Standard-Lkws montiert eine kontrollierte Umgebung für die Frischware liefern. Die Behälter können vier bis sieben Tonnen Obst aufnehmen und vier Wochen frisch halten.

Möglich wird das durch IoT-Technik, die eine Regulierung der Umgebungsparameter aus der Ferne erlaubt. So lassen sich nicht nur die Temperaturverhältnisse im Innern bedarfsgerecht steuern. Auch der Feuchtegrad, der Sauerstoffgehalt und

die Ethylen-Sättigung können angepasst werden.

FreshManager: Sichere Lebensmittel

Mit dem FreshManager hat Superplum des weiteren ein Plattform entwickelt, mit der sich die Sicherheit der Früchte besser als bisher gewährleisten lassen soll. Sie ermöglicht zum einen die Rückverfolgbarkeit der Produkte. Das Unternehmen führt z.B. verstärkte Kontrollen der Produktionsstätten und der Endprodukte durch. Mehrstufige Sicherheitsverfahren sollen dabei sicherstellen, dass die Pestizidbelastung der Früchte und der Böden, auf denen sie gedeihen immer weiter zurückgefahren wird.

Bessere Entlohnung für Landwirte

Das Startup verspricht seinen Partnern in der Landwirtschaft auch eine bessere Entlohnung als bisher. Die Plattform zur Rückverfolgbarkeit der Agrar-Erzeugnisse versetzt Superplum in die Lage, seine Zulieferer über das Netz zu bezahlen und sogar am Gewinn zu beteiligen. Die Entwicklung der neuen Lieferkette ermöglicht dem Startup zudem höhere Erzeugerpreise als lokale Abnehmer zu zahlen, da sie landesweit ausgerichtet ist.