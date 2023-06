Flüssigkeitsgekühlt und effizient: Supermicro stellt den 4-GPU H100 Server mit NVIDIA HGX vor - senkt Stromkosten um 40%

Supermicro ist ein renommierter Anbieter von umfassenden IT-Lösungen für Cloud, Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen, Speicherung und 5G/Edge-Technologien. Das Unternehmen hat sein Angebot für Rechenzentren erweitert und bietet nun hochmoderne flüssigkeitsgekühlte NVIDIA HGX H100 Rack-Scale-Lösungen an. Mit den fortschrittlichen Flüssigkeitskühlungstechnologien von Supermicro werden verschiedene Vorteile realisiert. Die Vorlaufzeit für eine vollständige Installation eines Rechenzentrums wird erheblich verkürzt, während die Leistung gesteigert und die Betriebskosten gesenkt werden. Gleichzeitig führen diese Technologien zu einer erheblichen Senkung des Power Usage Effectiveness (PUE)-Werts von Rechenzentren. Schätzungsweise können bei Verwendung der Flüssigkeitskühlungslösungen von Supermicro die Stromverbrauchseinsparungen eines Rechenzentrums im Vergleich zu herkömmlichen luftgekühlten Lösungen rund 40 % betragen. Zusätzlich können die direkten Kühlkosten im Vergleich zu bestehenden Rechenzentren um beeindruckende 86 % gesenkt werden.



Supermicro führt die Branche weiterhin an und unterstützt weltweit die anspruchsvollen Anforderungen von KI-Workloads und modernen Rechenzentren mit innovativer Flüssigkeitskühlungstechnologie

Supermicro, so Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro, bleibt weiterhin führend in der Branche und unterstützt die anspruchsvollen Anforderungen von KI-Workloads und modernen Rechenzentren weltweit. Er hebt hervor, dass ihre innovativen GPU-Server, die auf ihre Flüssigkeitskühlungstechnologie setzen, den Energiebedarf von Rechenzentren erheblich senken. In Anbetracht der enormen Energiemenge, die für die heutigen, schnell voranschreitenden, groß angelegten KI-Modelle benötigt wird, ist die Optimierung der Gesamtbetriebskosten (TCO) und der Umweltkosten (TCE) für die Betreiber von Rechenzentren von entscheidender Bedeutung. Supermicro kann auf nachgewiesene Erfahrung in der Entwicklung und dem Aufbau kompletter Racks mit Hochleistungsservern verweisen. Diese GPU-Systeme wurden speziell für die Rack-Scale-Integration mit Flüssigkeitskühlung entwickelt, um eine überragende Leistung, Effizienz und einfache Implementierung zu gewährleisten. Dadurch kann das Unternehmen die Anforderungen seiner Kunden in kurzer Zeit erfüllen.

Supermicro gab bekannt, dass die neuesten Supermicro-Produktfamilien, einschließlich der Intel- und AMD-Server-Produktlinien, KI-optimierte Racks bereitstellen können. Diese Racks können entweder auf der Grundlage von Standard-Engineering-Vorlagen schnell geliefert oder je nach den individuellen Anforderungen der Benutzer einfach angepasst werden. Supermicro ist bekannt für seine umfangreiche Produktlinie, die die leistungsstärksten Server und Storage-Systeme umfasst und in der Lage ist, selbst anspruchsvolle rechenintensive Projekte erfolgreich zu bewältigen. Die Integration von Rack-Scale-Lösungen ermöglicht es den Kunden, die Racks problemlos mit dem Netzwerk zu verbinden und schneller produktiv zu werden, ohne sich um die Verwaltung der Technologie kümmern zu müssen.

Es wurde kommuniziert, dass der hochmoderne GPU-Server, der flüssigkeitsgekühlt ist, entweder mit zwei Intel- oder AMD-CPUs und entweder mit acht oder vier NVIDIA HGX H100 Tensor Core GPUs ausgestattet ist. Die Verwendung der Flüssigkeitskühlung wurde als Möglichkeit dargestellt, den Stromverbrauch von Rechenzentren um bis zu 40 % zu verringern und dadurch die Betriebskosten zu senken. Darüber hinaus wurde berichtet, dass sowohl die Intel- als auch die AMD-Systeme die vorherige Generation der Systeme mit NVIDIA HGX GPUs deutlich übertreffen und eine bis zu 30-fache Leistung und Effizienz in den heutigen großen Transformer-Modellen bieten. Es wurde auch betont, dass die GPU-GPU-Verbindungsgeschwindigkeit und das Netzwerk und Storage, die auf PCIe 5.0 basieren, eine schnellere Datenübertragung ermöglichen.

Supermicro hat mit den NVIDIA H100 SXM5 Tensor Core GPU-Servern eine revolutionäre Lösung für die Verarbeitung großer KI-Modelle entwickelt. Diese Server bieten eine unschlagbare Rechenleistung und ermöglichen die schnelle Durchführung komplexer KI-Berechnungen. Dank ihrer hochmodernen Architektur und den leistungsstarken NVIDIA Tensor Cores sind die NVIDIA H100 SXM5 Tensor Core GPU-Server von Supermicro in der Lage, große Datenmengen effizient zu verarbeiten und komplexe KI-Algorithmen in Echtzeit auszuführen. Mit diesen Servern sind Forscher und Unternehmen in der Lage, neue Erkenntnisse aus riesigen Datensätzen zu gewinnen und bahnbrechende KI-Modelle zu entwickeln.

SYS-821GE-TNHR - (Dual Intel Xeon skalierbare CPUsder 4. Generation, NVIDIA HGX H100 8 GPUs, 8U)

AS -8125GS-TNHR - (Dual AMD EPYC CPUsder 4. Generation, NVIDIA HGX H100 8 GPUs, 8U)

Supermicro hat sich nicht nur auf die Entwicklung von herkömmlichen Servern spezialisiert, sondern bietet auch eine umfangreiche Auswahl an GPU-Servern an. Diese Server sind speziell darauf ausgelegt, schnelles KI-Training, umfangreiches KI-Inferencing oder KI-verknüpfte HPC-Workloads zu unterstützen. Ein herausragendes Beispiel sind die Systeme mit vier NVIDIA H100 SXM5 Tensor Core GPUs, die von Supermicro entwickelt wurden. Diese leistungsstarken GPUs bieten eine beeindruckende Rechenleistung und ermöglichen es Unternehmen, komplexe KI-Aufgaben effizient und zuverlässig zu bearbeiten.

SYS-421GU-TNXR - (Dual Intel Xeon skalierbare CPUsder 4. Generation, NVIDIA HGX H100 4 GPUs, 4U)

SYS-521GU-TNXR - (Dual Intel Xeon skalierbare CPUsder 4. Generation, NVIDIA HGX H100 4 GPUs, 5U)

Supermicro präsentiert eine leistungsstarke Flüssigkeitskühlungslösung auf Rack-Ebene, die speziell für den Einsatz in Supermicro-Servern entwickelt wurde. Diese Lösung umfasst eine Coolant Distribution Unit (CDU), die eine beeindruckende Kühlleistung von bis zu 80 kW für CPUs und GPUs mit hoher TDP bietet. Damit werden die Server optimal gekühlt. Die CDU ist mit redundanten Stromversorgungen und austauschbaren Flüssigkeitskühlpumpen ausgestattet, um sicherzustellen, dass die Kühlung auch bei Stromausfall oder Pumpenausfall kontinuierlich gewährleistet ist. Die auslaufsicheren Anschlüsse der Lösung geben den Kunden zusätzliche Sicherheit und sorgen für eine zuverlässige Flüssigkeitskühlung aller Systeme.

Die Entwicklung und Integration von Rack-Scale-Systemen haben sich für Systemanbieter zu einer entscheidenden Dienstleistung entwickelt. Da KI und HPC zunehmend wichtige Technologien in Unternehmen sind, müssen Konfigurationen von der Serverebene bis hin zum gesamten Rechenzentrum für optimale Leistung optimiert und angepasst werden. Supermicro, ein führender Experte auf dem Gebiet der System- und Rack-Scale-Integration, arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um deren Anforderungen zu verstehen und zu erfüllen. Mit ihrem umfangreichen Fachwissen und ihren erstklassigen Fertigungskapazitäten sind sie in der Lage, eine große Anzahl von Racks an Kunden weltweit zu liefern.