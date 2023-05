Smartlook wechselt zu Cisco für intelligente Auswertungen

Um die Angebote von Cisco AppDynamics und Full-Stack Observability zu erweitern, hat Cisco kürzlich das Analytics-Unternehmen Smartlook erworben. Diese Übernahme wird es den Kunden ermöglichen, ihre Anwendungen und Systeme besser zu verstehen und zu optimieren, was zu einer höheren Effizienz und Leistung führen wird.



Neue Insights für Cisco AppDynamics durch Übernahme von Smartlook

Ronak Desai, Senior Vice President & GM von AppDynamics und FSO bei Cisco, hat in dieser Woche bekannt gegeben, dass Cisco Smartlook übernehmen wird - einen innovativen Anbieter von Analytics-Lösungen. Diese Übernahme wird es Cisco ermöglichen, seine Full-Stack Observability Digital Experience Monitoring-Lösung von AppDynamics um neue Einblicke in die Anwendungs- und Benutzererfahrung, Analysen und Funktionen zur Fehlerbehebung zu erweitern. Durch die Zusammenführung von Smartlooks Technologien und Ciscos Erfahrung im Bereich Digitalisierung wird Cisco in der Lage sein, seinen Kunden noch umfangreichere Lösungen zur Optimierung ihrer digitalen Performance anzubieten.

Nahtlose digitale Interaktionen ermöglichen

In der digitalen Welt sind intuitive und leistungsstarke digitale Dienste von entscheidender Bedeutung, um Kunden zu gewinnen und zu halten. Eine unzureichende Benutzererfahrung kann zu einem Rückgang der Kundenbindung, schlechter Markenwahrnehmung und letztendlich zu einem Verlust von Marktanteilen führen.

Mit der DEM-Technologie lassen sich die Interaktionen von Nutzern mit digitalen Produkten und Dienstleistungen in Form von User Journeys modellieren. Hierfür wird die Leistung und Qualität der digitalen Erfahrung auf verschiedenen Endgeräten und über digitale Endpunkte wie APIs, IoT-Geräte und SaaS-Dienste kontinuierlich überwacht. Die Technologie ermöglicht eine End-to-End-Überwachung der User Experience bei der Nutzung von Anwendungen und Diensten, die von jedem Ort und mit jedem Gerät aus zugänglich sind.

Die Rolle von KI im modernen digitalen Monitoring

Das Team von Smartlook hat umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von UX-Plattformen für Web- und Mobile-Anwendungen. Die Plattform umfasst ein erweitertes Real User Monitoring (RUM), das einen wichtigen Bestandteil von Digital Experience Monitoring (DEM) darstellt. Es ermöglicht die Aufzeichnung von Sitzungen und die Analyse von Ereignissen, um Einblicke in das digitale Verhalten von Endnutzern in Produktionsumgebungen zu gewinnen und das Nutzererlebnis zu verbessern.

Durch die Verwendung von Datenanalyse-Tools können Unternehmen ihre Effizienz bei der Fehlerbehebung verbessern und die Benutzererfahrung optimieren. Die Analyse von Daten aus verschiedenen Quellen ermöglicht es Unternehmen, Muster in der Benutzerinteraktion zu erkennen und auf diese zu reagieren, um die Benutzererfahrung zu verbessern. Eine verbesserte Benutzererfahrung kann zu einer höheren Benutzerbindung und einer Verbesserung der Geschäftsergebnisse führen.

Im Laufe des Geschäftsjahres 2023 ist vorgesehen, dass Smartlook von dem Unternehmen übernommen wird. Es wird angestrebt, die Übernahme im vierten Quartal abzuschließen, jedoch können unvorhergesehene Ereignisse oder Verzögerungen diesen Zeitplan beeinflussen. Die Übernahme wird jedoch so schnell wie möglich durchgeführt, um eine reibungslose Integration von Smartlook in das Unternehmen zu gewährleisten.