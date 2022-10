Smart City St.Gallen: ITrockt! Und die Vision des Stadtrats

In St.Gallen wurde von dem Verein ITrockt in Zusammenarbeit mit der Stadt, mit der Fachhochschule OST sowie mehreren Vereinen und Technologiespezialisten unter dem Hashtag #sanktdigital ein interessantes Programm vorgestellt. Es geht dabei um Smart City St.Gallen. Dieser beschauliche Ort, der auch bei zahlreichen Urlaubern sehr beliebt ist, hat es sich zum Ziel gemacht, eine smarte Stadt zu werden. Dieses ehrgeizige Ziel soll durch die Einführung digitaler Abläufe und Vernetzungen erzielt werden.



Die Vision Smart City St.Gallen

Geplant ist eine vollständige Vernetzung mittels ITrockt und dem IoT. Dadurch soll die Vision einer Smart City St.Gallen ins Leben gerufen werden. Einen großen Teil der Aktivitäten in diesem Bereich werden bereits in der Bahnhofshalle präsentiert. Es soll eine Nutzung der Partizipationsplattform der Stadt St.Gallen sowie eine freie Nutzung der Verwaltungsdaten erfolgen. Damit soll es jedem Bürger ermöglicht werden, an Veranstaltungen teilzunehmen und auch alle Verwaltungsaktivitäten verfolgen zu können.

Smart City St.Gallen wird vorangetrieben

Es ist bereits ein virtueller Stadtrundgang möglich. Dieser findet in dem Eventbus statt. Die Besucher können dort die gesamte Stadt in virtueller Form erkunden. Beispielsweise können besondere Areale oder beliebte Plätze in aller Ruhe erkundet werden. Zudem lassen sich bei diesem virtuellen Stadtrundgang auch Unternehmen und alle anderen wichtigen Einrichtungen besuchen. Dazu werden den Besuchern selbstverständlich auch gleich die wichtigsten Daten und Fakten vermittelt.

Im bekannten Restaurant Tibits finden sogenannte Tech-Talks statt. Experten unterschiedlicher Fachgebiete halten Vorträge und erläutern den Anwesenden diverse Dinge. Dabei wird auch auf die Herausforderungen der Digitalisierung eingegangen. Auf diese Weise werden die Bürger sehr umfangreich über die Vorgänge informiert. Die zunehmende Digitalisierung und die Vision der Smart City St.Gallen geht jeden an. Deshalb sind Veranstaltungen wie die Tech-Talks im Tibits sehr wichtig für das Gelingen dieses ehrgeizigen Vorhabens.

Umfangreiche Zusammenarbeit ist gefragt

Neben der Stadt St.Gallen und der Fachhochschule OST sind noch einige weitere Institutionen bei der Umsetzung der Vision zur Smart City St.Gallen beteiligt. Dazu gehören der Verein IG IoT OST, der GBS und auch der Abraxas. Zudem sind zahlreiche Künstler und diverse Profis aus dem Bereich der Digitalisierung mit an Bord. Eine breite Unterstützung findet durch fachlich kompetente Technologiespezialisten statt.

Informationen stehen jedem Interessenten zur Verfügung

Für jeden Interessenten sind Informationen bezüglich der Smart City St.Gallen im Internet verfügbar. Auf den Webseiten von ITrockt sind alle wichtigen Infos sichtbar. Den Verantwortlichen in der Region geht es um eine hohe Transparenz, damit sich jeder Bürger informieren kann.