Siemens Connect Box: IoT-Lösung für nachhaltige und gesunde Gebäude

Siemens Connect Box - Effiziente Vernetzung, Überwachung und Betrieb von Gebäuden: Die Connect Box von Siemens ist Teil des Xcelerator-Portfolios und ermöglicht die einfache Vernetzung, Überwachung und den Betrieb von kleinen bis mittelgroßen Gebäuden. Sie unterstützt die Integration von drahtlosen und drahtgebundenen Geräten in bestehende Gebäudeautomationssysteme, Gebäudemanagementsysteme und Cloud-Anwendungen. Mit der Connect Box wird der Gebäudebetrieb effizienter und der Energieverbrauch kann gesenkt werden. Dabei unterstützt sie auch die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen an nachhaltige und gesunde Gebäude.



Gebäudemanagement leicht gemacht: Siemens Connect Box mit cloud-basierter Oberfläche

Siemens Smart Infrastructure präsentiert die Connect Box als neueste Ergänzung des Xcelerator-Portfolios. Die offene und benutzerfreundliche IoT-basierte Lösung ermöglicht das Management kleiner bis mittelgroßer Gebäude. Durch die Überwachung der Gebäudeperformance können Energieeffizienz um bis zu 30 Prozent optimiert und die Raumluftqualität in Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Wohnhäusern oder kleinen Büros erheblich verbessert werden. Siemens Xcelerator ist eine offene digitale Business-Plattform, die Kunden dabei unterstützt, die digitale Transformation einfacher, schneller und skalierbar umzusetzen.

Siemens Connect Box erleichtert das Gebäudemanagement, indem es alltägliche Aufgaben auf einer cloud-basierten Oberfläche von einem einzigen Ort aus erledigt. Durch die Verwendung der Connect Box ist kein zusätzliches Gateway oder Software notwendig. Die Connect Box liefert jederzeit aussagekräftige Informationen über die Gebäudeperformance, indem sie Alarmmeldungen zu potenziellen Problemen sowie Grafiken, die historische Trends visualisieren, bereitstellt. Dies unterstützt die Optimierung des Betriebs und erleichtert das Management des Gebäudes.

Einfache Handhabung und vielseitige Anbindungsmöglichkeiten: Die Connect Box von Siemens bietet intuitiven Online-Zugriff über Desktop oder Smartphone. Durch Plug-and-Play ist die Installation schnell und unkompliziert, ohne dass Fachkenntnisse erforderlich sind. Techniker, Facility Manager und Systemintegratoren können das System einfach einrichten, konfigurieren und betreiben. Die Connect Box umfasst eine Bibliothek mit über 500 anschlussfertigen Feldgeräten von Siemens und Drittanbietern, die laufend erweitert wird. Dabei unterstützt der intelligente Konverter 11 standardmäßige und proprietäre Kommunikationsprotokolle für drahtgebundene und drahtlose Verbindungen wie LoRaWAN, BACnet, Modbus und KNX.

Ein gesunder und emissionsfreier Gebäudebestand durch IoT

Verbesserte Innenraumluftqualität durch Siemens IAQ-Multisensor und Connect Box:

Die Connect Box bietet zwei verschiedene Lizenzierungsmodelle an: Cloud-Lizenz und On-Premise-Lizenz. Mit der Cloud-Lizenz können Kunden ihre Gebäudedaten einfach und sicher in der Online-Datenbank von Connect Box speichern. Diese Daten können dann von überall aus abgerufen werden und ermöglichen eine umfassende Analyse und Steuerung des Gebäudes. Mit der On-Premise-Lizenz hingegen können die Daten von drahtgebundenen und IoT-Geräten nahtlos in ein bestehendes Automations- oder Gebäudemanagementsystem integriert werden. Auch eine externe Cloud kann einfach genutzt werden, um die Daten hochzuladen. Beide Varianten werden per Fernzugriff gemanagt und können durch Over-The-Air-Updates stets auf dem neuesten Stand gehalten werden.

Energieeffizienz und Klimaneutralität auch für kleinere und mittlere Gebäude zunehmend wichtig

In der heutigen Zeit ist eine nachhaltige und energiesparende Betriebsweise von Gebäuden nicht mehr nur für große Unternehmen relevant. Auch kleinere und mittlere Gebäudebesitzer müssen sich mit den Themen Energieeffizienz und Klimaneutralität auseinandersetzen, um langfristig Kosten zu sparen und behördlichen Anforderungen gerecht zu werden. Besonders in Europa ist die Umsetzung von nachhaltigen Gebäudebetriebsweisen durch die EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) vorgeschrieben. Ziel der EU ist es, bis 2050 einen klimaneutralen Gebäudebetrieb zu erreichen.

Technologisch fortschrittliche IoT-basierte Gebäudelösungen erfüllen nicht nur die Anforderungen für ein gesundes und emissionsfreies Gebäude, sondern bieten auch zahlreiche Vorteile, wie beispielsweise die Gebäudemanagementfunktionen von Connect Box. Diese Funktionen ermöglichen Energie- und Emissionseinsparungen von bis zu 30 Prozent, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führen kann.