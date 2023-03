Der Saylor ist der neueste Single Board Computer von SECO und nutzt den RK3568 Prozessor für leistungsstarke KI-Anwendungen

SECO erweitert sein Angebot an innovativen IoT und KI Lösungen um Saylor, einen neuen Single Board Computer (SBC) mit Rockchip RK3568 Prozessor und 3,5 Zoll Formfaktor. Saylor ist ideal für einfache KI Anwendungen wie Fahrzeugsteuerungen, Digital Signage Systeme und Netzwerk-Videorekorder (NVR).



Der RK3568 Prozessor wird von SECO Northern Europe in seine Embedded-Systeme integriert, um deren Leistung und Effizienz zu verbessern

Saylor bietet mit seinen 2x Gigabit-Ethernet-Ports, optionalem M.2 1216-Modul für WLAN und Bluetooth 5.0 sowie M.2 Socket 2 Key B Modul für LTE mit integriertem microSIM-Slot eine umfassende Palette an IoT-Konnektivitätsoptionen an. Neben 2x USB 3.0, 3x USB 2.0 und einer USB OTG Schnittstelle bietet das Board auch 2x RS-232/RS-422/RS-485 UART Anschlüsse, 8x GPIO, 2x CAN und einen M.2 Socket 2 Key M, der Platz für AI-Beschleunigungsmodule und bis zu zwei MIPI-CSI-Kameras bietet. Mit der umfassenden Grafikunterstützung des SBC können bis zu drei separate Displays angesteuert werden, darunter HDMI und eDP mit einer Auflösung von bis zu 4K sowie LVDS mit einer Auflösung von bis zu 1080p. Der Stereo-Mikrofoneingang, der Stereo-Line-Ausgang und der Mono-Lautsprecherausgang können über eine TRRS Combo-Audio-Buchse an das Board angeschlossen werden. Der DDR4-3200-Speicher des Boards ist bis zu 4 GB fest aufgelötet und bietet somit ausreichend Kapazität. Der eingelötete eMMC 5.1 Flash-Speicher auf dem Board ist das primäre Boot-Medium und stellt den Massenspeicher bereit. Ein microSD-Steckplatz kann als sekundäres Boot-Medium verwendet werden. Zudem werden I2C- und QSPI-Flash unterstützt.

Es ist möglich, auf dem 3,5 Zoll SBC Saylor Betriebssysteme wie Android und Yocto Linux zu nutzen. Auf der embedded world Exhibition&Conference in Nürnberg wird SECO vom 14. bis 16. März den neuen 3,5 Zoll SBC Saylor auf dem Stand 1-320 präsentieren.

