se.SAM: Kryptografie-Hardwaremodule von Sematicon machen Sicherheit einfacher

Da die Sicherheitsanforderungen im Bereich der Industrie und dem IoT immer höher werden, entwickelte Sematicon moderne Security and Authentication Module. Diese haben die Bezeichnung se.SAM. Diese Module sind in mehreren verschiedenen Formaten verfügbar, damit sie sich in allen gängigen Systemen integrieren lassen.



Neben den herkömmlichen Chips gibt es die Module auch als Mini-PCI für die Implementierung in Edge Computer. Zudem stehen sie als Einschubgeräte für jedes gängige 19 Zoll Rack oder als Komponenten mit einer USB-Schnittstelle zur Verfügung. Deshalb lässt sich die moderne Krypographie von Sematicon vom einfachen Chip bis hin zu modernen Cloud-Systemen einsetzen. Damit wird durch se.SAM eine lückenlose Sicherheit erzeugt.

Beeindruckende Funktionsweise von se.SAM

Die hohe Sicherheit wird dadurch erzielt, indem die Kryptographie Schlüssel in einer speziellen Hardware generiert werden. Das ist insofern vorteilhaft, weil die Schlüssel unabhängig von der Software bleiben. Sie müssen auch niemals in den Arbeitsspeicher geladen werden, um sie zu nutzen.

Für die Nutzung im laufenden Betrieb bedeutet dies, dass die verschlüsselten Daten in eine Hardwarekomponente geladen werden müssen, um sie dort wieder zu entschlüsseln und nutzbar zu machen. Der größte Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass Angreifer niemals einen Zugriff auf die Kryptographie bekommen können.

se.SAM erfüllt höchste Ansprüche

Es handelt sich um eine zukunftsfähige Technologie, die den höchsten Anforderungen der Industrie entspricht. Um die Kryptographie Schlüssel zu erzeugen, werden Kombinationen aus symmetrischen und asymmetrischen Algorithmen sowie mehreren Zusatzfunktionen eingerichtet. Deshalb wird eine sehr starke Verschlüsselung erzeugt, die auch allen Anforderungen des BSI entspricht. Selbstverständlich erfüllt diese Technik auch sämtliche internationale Anforderungen im Bereich der Sicherheitssysteme für die IT in der Industrie.

Eine gewisse Einarbeitungszeit lässt sich nicht vermeiden

Die Nutzung von Kryptographie ist in der Industrie noch nicht so weit verbreitet. Deshalb sollte davon ausgegangen werden, dass eine gewisse Einarbeitungszeit einzuplanen ist. Interessenten wird es jedoch dadurch erleichtert, dass se.SAM zahlreiche Materialien zur Verfügung stellt.

Diese reichen von informativem Begleitmaterial über Beispielanwendungen bis hin zu Demo-Kits. Anhand dieser zur Verfüg gestellten Ressourcen wird der Einstieg in eine sichere IT-Umgebung erheblich vereinfacht.

Wo kann se.SAM eingesetzt werden?

Diese modernen Kryptographie Systeme von Sematicon sind folgendermaßen zertifiziert:

Common Criteria EAL6+

EU-Richtlinie 2014/32/EU

VELMEC Softwareleitfaden für Messgeräte V7.2, 2015

Die Module können je nach Ausführung in einem Temperaturbereich von -40 Grad Celsius bis +90 Grad Celsius eingesetzt werden. Damit sind sie in einem großen Temperaturbereich nutzbar. Zudem sind sie wasser- und stoßfest. Aufgrund der Verarbeitung sind sie sogar unempfindlich gegen Störungen aller Art. Dank dieser Eigenschaften und der Robustheit steht einem breiten Einsatzspektrum nichts mehr im Wege.

Da die Module unabhängig von einem Betriebssystem eingesetzt werden können, sind auch keine speziellen Treiber für den reibungslosen Betrieb erforderlich. Sie lassen sich recht einfach per Plug & Play installieren und können sofort genutzt werden. Eingesetzt werden können die Module in der Industrie, in IoT Systemen des Gebäudemanagements sowie in vielen weiteren Bereichen, in denen es auf ein hohes Sicherheitsniveau ankommt.