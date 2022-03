SAS Semtech: Intelligente Städte durch IoT

Cary, im US-Stadt Wake County, North Carolina kooperiert mit SAS und Semtech, um die eigene Stadt immer noch ein wenig intelligenter zu gestalten. Helfen sollen dabei Anwendungen der LoRaWan-IoT-Technologie.



Cary: intelligente Stadt seit zehn Jahren

Die Verwaltung der 175 000 Einwohner starken Stadt bemüht sich seit mehr als zehn Jahren um eine stete Verbesserung der Lebensverhältnisse aller vor Ort. Zu diesem Zweck ging man bereits 2007 eine Kooperation mit SAS ein. Das örtliche Analyseunternehmen sollte vor allem dabei helfen die Entwicklung der Stadt voranzutreiben und gleichzeitig deren Sicherheit erhöhen.

Effizientere Verwaltung durch Datenanalyse

Cary nutzt die SAS-Technologie, um Daten zu erheben und zu analysieren, um daraus neue Erkenntnisse ableiten zu können. Die aufbereiteten Werte versetzen die Stadtführung in die Lage, die Prozesse ihrer eigenen Unternehmen effizienter zu gestalten.

So befähigen sie die Informationen aus den Untersuchungen dazu, den voraussichtlichen Personalbedarf abzuschätzen, die Arbeitsleistung ihrer Angestellten zu steigern, Entscheidungszeiträume entscheidend zu verkürzen und allen Mitarbeitern alle benötigten Daten zur Verfügung zu stellen, unabhängig ihres jeweiligen Status.

Semtech: neuer Partner zur Ressourcenoptimierung

Mit der Aufnahme von Semtech in die bisherige Partnerschaft soll das bisher genutzte Wirkungsspektrum für IoT-Anwendungen deutlich erweitert werden. Vor allem hinsichtlich des Abfallmanagements und der Energiewirtschaft erhofft man sich Großes von der Liaison. So geht man sogar davon aus, dass sich mit der Detektion kleinerer Probleme der Gemeinde letztlich sogar weltweite Herausforderungen lösen lassen.

IoT, LoRaWAN, Azure für den Durchblick

Die Stadt kombiniert verschiedene Systeme zur optimalen Bewältigung ihrer Anliegen. So sorgen die IoT-Lösungen von SAS dafür, dass die Stadtverantwortlichen Echtzeit-Einsichten in den datengestützten Alltag ihrer städtischen Infrastruktur erhalten. Die Verarbeitung der dabei generierten Werte erfolgt in der Microsoft Azure Cloud. Für die nötige Konnektivität sorgt Semtechs LoRaWan-Technik.

LoRaWAN zur Krisenprävention

Die Stadtoberen konnten sich bereits früh einen Überblick darüber verschaffen, welche Möglichkeiten ihnen die LoRaWAN-Technik von Semtech bietet. So hat sich die leicht zu integrierende, energieeffiziente und weitreichende Technologie bereits als ein optimales Hilfsmittel zur Bekämpfung eines wiederkehrenden städtischen Problems erwiesen.

Jedes Jahr sammelt sich das Regenwasser innerhalb der Stadt in Wohn- und Geschäftsgebieten und führt zu Überschwemmungen, was Schäden bei Personen und Gütern verursacht. Bisher wurde darauf immer nur kurzfristig und situationsbezogen reagiert.

IoT-Sturmwasser Division für Unwettervorsorge

Mit der Implementierung der IoT-Technologie ergeben sich jetzt völlig neue Möglichkeiten. Streaming-Analysen und der zeitnahe Rückgriff auf historische Stadtdaten versetzen die Beamte in die Lage, auf Unwetterlagen nicht mehr nur reagieren zu müssen. Sie können diese nun sogar antizipieren und entsprechende Vorsorgemaßnahmen treffen. Dieses Modell hat sich als so erfolgreich erwiesen, dass mit der Gründung einer Sturmwasser-Division nun eine ständige Überwachung der Wetterzustände möglich ist.

Diese neue Abteilung setzt LoRa-Sensoren ein, mit deren Hilfe sich Wasserpegel, Niederschlagsmengen und Fließgeschwindigkeiten erfassen lassen. Die so generierten Werte werden in der Azure-Cloud von SAS mit anderen Wetterdiagrammen verglichen, um daraus dann die richtigen Gegenmaßnahmen abzuleiten.

Die daraus resultierenden Handlungsvorschläge werden dann an die zuständigen städtischen Behörden und Einrichtungen weitergeleitet. Die Stadtführer planen dieses Modell nun auch auf andere Strukturen von Cary auszuweiten. Als nächstes Aktionsfeld steht dabei die Optimierung der Verkehrsinfrastruktur ganz oben auf der Agenda.