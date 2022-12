Rittal GmbH & Co. KG: Industrie 4.0 Award für Smart Plant in Haiger

Das Beratungsunternehmen ROI-EFESO führt immer wieder neutrale Benchmarks im Bereich der Industrie durch. In jedem Jahr werden Unternehmen ausgezeichnet, die einen großen Beitrag zur Digitalisierung leisten. Insbesondere geht es dabei um Fabriken, in denen die Produktion automatisiert erfolgt. Das Verfahren ist den meisten Menschen eher als Smart Manufacturing bekannt. In diesem Jahr gewann Smart Plant in Haiger, das der Rittal GmbH & Co. KG gehört. Dieses Unternehmen freut sich sehr darüber, den Industrie 4.0 Award gewonnen zu haben. Eine solche Auszeichnung ist auch für die renommierte Rittal GmbH & Co. KG schon etwas ganz Besonderes.



Folgendes ist der Rittal GmbH & Co. KG in Haiger gelungen

Bei der Digitalisierung der Industrie geht es in erster Linie darum, eine deutlich höhere Effizienz zu erzielen. Dazu müssen vorhandene Ressourcen optimal ausgenutzt werden. Dieser Schritt ist bei Smart Plant in Haiger sehr gut gelungen. Das Unternehmen Rittal GmbH & Co. KG konnte in enger Zusammenarbeit mit dem Schwesterunternehmen German Edge Cloud die sehr strenge Jury von ROI-EFESO überzeugen und wurde daher mit dem Industrie 4.0 Award ausgezeichnet. Dir Jury lobte insbesondere, wie die Möglichkeiten des IIoT optimal ausgenutzt werden können, um kundenorientiert und wirtschaftlich zu arbeiten.

Mit mehr als 250 Fertigungsmaschinen fertigt die Rittal GmbH & Co. KG bei Smart Plant in Haiger täglich etwa 8.000 Kompaktschaltschränke. Dieses Ziel kann nur dadurch erreicht werden, indem die Prozesse der digital gesteuerten Werkzeugmaschinen perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Was ist bei Smart Plant in Haiger so besonders?

Die Auszeichnung mit dem Industrie 4.0 Award kam unter anderem auch dadurch zustande, weil es der Rittal GmbH gelungen ist, eine Vernetzung von Maschinen bis hin zu den Kunden einzurichten. Das gelingt nur durch eine perfekt aufeinander abgestimmte Teamarbeit.

Die Jury war insbesondere davon begeistert, wie es der Rittal GmbH & Co. KG gelungen ist, Mitarbeiter, Maschinen, ERP und CRM so zu vernetzen, dass von der Bestellung über die Produktion bis zur Auslieferung an die Kunden nahezu alles automatisiert abläuft. Damit ist eine wichtige Basis für smarte Fabriken geschaffen worden.

Worauf kommt es beim Smart Manufacturing an?

Damit IIoT Systeme perfekt funktionieren, müssen in allen Bereichen sehr viele Daten gesammelt und ausgewertet werden. Es kommt allerdings nicht nur auf die Menge der Daten an. Viel wichtiger ist die Qualität. Mitunter sind wenige qualitativ hochwertige Daten für die Umsetzung eines Projekts wichtiger als große Mengen minderwertiger Daten.

Deshalb besteht die eigentliche Herausforderung darin, die Daten zu klassifizieren. Dadurch können sie kontextbezogen genutzt werden. Auf diese Weise entsteht der große Vorteil, dass sämtliche Abläufe vom Kundenauftrag über die Fertigung bis zur Auslieferung transparent bleiben.

Genau dieses Problem hat die Rittal GmbH & Co. KG hervorragend gelöst und ist deshalb mit dem Industrie 4.0 Award ausgezeichnet worden. Diese Auszeichnung dient sicherlich auch als Ansporn für viele andere Unternehmen.