PPC & Landis+Gyr: registrierende Leistungsmessung über intelligente Messsysteme

Es gibt eine Verordnung, nach der bei einem Stromverbrauch von mehr als 100.000 kW/h im Jahr eine registrierende Leistungsmessung vorgeschrieben ist. Die registrierende Leistungsmessung wird gerne als RLM bezeichnet, weil sich dieser lange Begriff dadurch leichter aussprechen lässt. Deshalb hat das Unternehmen Landis+Gyr in einer engen Zusammenarbeit mit PPC intelligente Messsysteme entwickelt.



Dadurch entsteht sozusagen ein Standardgespann für die RLM-Messung aus dem Smart Meter Gateway von PPC und dem RLM-Zähler E660G von Landys+Gyr. Die Frage lautet natürlich, wer Vorteile von PPC-Landys-Gyr hat und welche es sind. Dazu folgt eine kurze Erklärung.

Besondere Vorteile von PPC-Landis-Gyr

Die Kooperation dieser beiden Unternehmen sollen die intelligenten Messungen im Bereich der registrierenden Leistungsmessungen vereinfachen. Dadurch erhoffen sie sich, dass sie weitere Betätigungsfelder erschließen können. Doch genauso entscheidend ist, dass Landis+Gyr in Zusammenarbeit mit PPC eine Erhöhung der Sicherheit bietet. Die Systeme werden dahingehend optimiert, dass sie Cyberangriffen aller Art standhalten können. Das ist enorm wichtig, damit Kriminelle nicht über die intelligenten Messsysteme in die Datenstruktur der Unternehmen eindringen können.

Die Cyberkriminalität nimmt kontinuierlich zu. Da die Daten der Unternehmen inzwischen meistens sehr gut geschützt sind, versuchen Kriminelle auf andere Weise in die Systeme einzudringen. Die größten Schwachstellen in jedem Unternehmen liegen im Smart Home sowie im Smart Building Bereich. Bei großen Unternehmen kommen dann auch noch die Smart Metering Gateways hinzu. Intelligente Messsysteme für die registrierende Leistungsmessung von PPC-Landis-Gyr sind jedoch sehr gut geschützt. Deshalb profitieren sowohl die Unternehmen als auch die Netzbetreiber von der Entwicklung von PPC-Landis-Gyr.

Weitere Entwicklungsschritte sind geplant

Die modernen RLM Zähler von Landis+Gyr in Kombination mit dem Gateway von PPC sind schon ein enormer Fortschritt im Bereich der intelligenten Messsysteme. Doch die Planung geht noch weiter. Geplant ist es, eine drahtlose Verbindung von mehreren Zählern an einem Gateway anzuschließen. Dazu soll das 1:network, gesprochen one to network genutzt werden. Für sehr große Unternehmen bietet diese moderne Technik selbstverständlich noch mehr Möglichkeiten im Bereich des Smart Meterings.

Zudem ist eine noch engere Zusammenarbeit zwischen Landis+Gyr sowie PPC geplant, damit diese neue Technik im Bereich der registrierenden Leistungsmessung sich als Standard etabliert. Dadurch könnten noch weitere Vorteile erzielt werden.

Mehr über Landis+Gyr

Es handelt sich um ein global agierendes Unternehmen, das schon seit längerer Zeit mit der Entwicklung intelligenter Energiemanagement Lösungen beschäftigt ist. Das vorrangige Ziel dieses Unternehmens besteht darin, Lösungen für Verbraucher zu finden, mit denen sie mehr Energie einsparen können. Es wird ein umfangreiches Angebot, das aus Sensortechnik, Software und die dazu gehörenden Dienstleistungen besteht, angeboten. Die Ergebnisse des Unternehmens können sich sehen lassen. So wurden allein im Geschäftsjahr 2021 bereits mehr als 9 Millionen Tonnen CO2 vermieden. Bis zum Jahre 2030 will Landis+Gyr sogar völlig klimaneutral arbeiten.

Dank der Kooperation mit PPC sollte es auch anderen Unternehmen gelingen, große Mengen an Energie einzusparen. Dadurch werden nicht nur Kosten gespart, sondern auch die Umwelt entlastet. Das bedeutet, dass PPC-Landis-Gyr interessante technische Innovationen bietet, die für alle größeren Unternehmen mit einem hohen Energieverbrauch von Bedeutung sein können.