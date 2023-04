Neue Möglichkeiten für Echtzeitbetriebssysteme: PikeOS unterstützt nun Intel Elkhart Lake

Die Firma SYSGO hat ein Projekt angekündigt, das darauf abzielt, eine gemischt-kritische Edge-Computing-Lösung für industrielle Endbenutzeranwendungen bereitzustellen. Hierfür sollen Intel Atom-Prozessoren der Serie x6000FE eingesetzt werden, um eine leistungsstarke Plattform zu schaffen. Durch die Kombination von sicherheitskritischen Echtzeit-Workloads mit fortschrittlicheren Anwendungen sollen Endanwender in der Lage sein, die Effizienz und Flexibilität ihrer Prozesse zu verbessern. Dabei spielt die Nutzung der funktionalen Sicherheitsfunktionen, die in den Chip von Intel integriert sind, eine entscheidende Rolle für die sichere Durchführung von Echtzeit-Anwendungen.



Maschinelles Lernen in der Prozessautomatisierung: Potenziale und Einschränkungen bei der Einbindung in Sicherheitssteuerungen

Dank der Fortschritte im Bereich des maschinellen Lernens und der Echtzeit-Analytik haben Industrieunternehmen heute viele Möglichkeiten, ihre Abläufe zu optimieren. Allerdings erfordern moderne Anwendungen, insbesondere in der Prozessautomatisierung und Fertigungsindustrie, ein hohes Maß an Sicherheit und Integrität, um Betriebssicherheit und Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Bisher waren spezielle Sicherheitssteuerungen notwendig, die nur über begrenzte Rechenleistung verfügten und dadurch das Hinzufügen neuer Funktionen wie maschinelles Lernen erschwerten.

SYSGO und Intel haben auf die steigende Nachfrage in der Prozess- und Roboterindustrie reagiert, indem sie eine Plattformlösung entwickelt haben. Die Lösung bietet die PikeOS-Unterstützung für Intel Atom(r)-Prozessoren der x6000FE-Serie und wird den Kunden in diesen Branchen fortschrittliche Lösungen bieten. Mit dieser neuen Plattformlösung wird SYSGO ihre Position als führender Anbieter von Betriebssystemen für kritische Anwendungen in diesen Branchen weiter ausbauen.

PikeOS basiert auf der x6000FE-Serie der Intel-Atom-Prozessoren und bietet eine sichere Computerlösung für anspruchsvolle Anwendungsbereiche wie kollaborative Roboter oder Durchflusskontrollsysteme in der chemischen Industrie, die strenge Anforderungen an die funktionale Sicherheit gemäß den Standards der IEC 61508 erfüllen müssen. Intel und SYSGO arbeiten eng zusammen, um die integrierten Sicherheitsfunktionen der Intel-Plattformen zu nutzen, die bereits gemäß ISO 13849 und IEC 61508 vorzertifiziert sind. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Entwicklern, die Komplexität bei Design und Zertifizierung von Projekten zu reduzieren und strenge Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, ohne dabei Kompromisse bei der funktionalen Sicherheit einzugehen.

Für Industriekunden, die sichere und leistungsstarke Lösungen für anspruchsvolle und sicherheitskritische Anwendungen in gemischt-kritischen Umgebungen suchen, ist das Echtzeitbetriebssystem und Hypervisor PikeOS von SYSGO eine optimale Wahl. Mit Zertifizierungen nach Common Criteria auf Stufe EAL5+ v5.1.3, IEC 61508, ISO 26262 und DO-178C erfüllt PikeOS höchste Sicherheitsstandards und gewährleistet eine hohe Performance und Flexibilität. Dank der Expertise von SYSGO erhalten Kunden eine individuelle und maßgeschneiderte Lösung, die perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist und höchsten Anforderungen entspricht.

Dank der langjährigen Zusammenarbeit zwischen SYSGO und Intel konnte eine Lösung entwickelt werden, die einen bedeutenden Meilenstein darstellt, so Franz Walkembach, Vice President Marketing & Alliances bei SYSGO. Die Lösung erlaubt Kunden, im industriellen Markt anspruchsvolle Aufgaben mithilfe intelligenter Anwendungen zu meistern. SYSGO und Intel haben ihre Kräfte gebündelt, um eine einzigartige Lösung zu schaffen, die dazu beitragen wird, die Industrie zu modernisieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

SYSGO's PikeOS: Echtzeitbetriebssystem und Hypervisor für Multi-Core-Prozessoren mit SIL 4 Sicherheitszertifizierung.

SYSGO ist ein führender europäischer Anbieter von Embedded Software-Lösungen, darunter das Echtzeit-Betriebssystem und Hypervisor PikeOS sowie das Embedded Industrial-Grade Linux ELinOS. Seit der Gründung im Jahr 1991 hat SYSGO Kunden in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Automotive, Bahn und IIoT dabei unterstützt, sicherheitskritische Anwendungen zu entwickeln. Als erstes Unternehmen weltweit erreichte SYSGO die Sicherheitsanforderungsstufe SIL 4 für sein Multi-Core-fähiges Echtzeitbetriebssystem und Hypervisor PikeOS. PikeOS Version 5.1.3 erfüllt die Common Criteria auf dem Niveau EAL 5+ für ARMv8, x86_64 und PPC und ist nach den strengsten Sicherheitsstandards wie IEC 61508, EN 50128, EN 50657 und ISO 26262 zertifiziert. Die Lösungen von SYSGO ermöglichen die Anwendungsentwicklung nach dem Prinzip "Safe & Secure by Design". Darüber hinaus bietet SYSGO auch ELinOS an, eine Linux-Distribution mit Echtzeit-Erweiterungen für industrielle eingebettete Systeme. Außerdem stehen Entwicklungsplattformen wie Railway (SAFe-VX) und die Secure Automotive Connectivity Platform (SACoP) zur Verfügung, die eine sichere Datenübertragung in, mit und zwischen Automobilen gewährleisten.

SYSGO ist ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, seine Kunden während des gesamten Produktlebenszyklus zu unterstützen. Dabei steht die Zertifizierung von Software nach internationalen Standards für funktionale und IT-Sicherheit im Fokus. Mit Hauptsitz in Klein-Winternheim bei Frankfurt sowie Tochtergesellschaften in Frankreich und Tschechien und einem weltweiten Vertriebsnetzwerk ist SYSGO global präsent. Die Zertifizierungen nach ISO 9001:2015 und IEC/ISO 27001:2017 belegen die hohen Qualitätsstandards des Unternehmens. Als Teil der Thales-Gruppe ist SYSGO ein wichtiger Akteur im Bereich der sicheren Softwareentwicklung und bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen an.