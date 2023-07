Hohe Leistung in anspruchsvollen Bedingungen: PicoSYS 2513 Embedded PC mit Dual CAN-Bus und erweitertem Temperaturbereich

Als führender Anbieter von Embedded-Computing-Lösungen präsentiert die ICO Innovative Computer GmbH stolz den PicoSYS 2513, ihren neuesten Embedded PC. Dieses robuste Gerät wurde gezielt für den Einsatz in Industrieumgebungen entwickelt und bietet eine hohe Zuverlässigkeit sowie eine effiziente Leistung. Mit seinem lüfterlosen und kompakten Design ermöglicht der PicoSYS 2513 Unternehmen, auch unter extremen Bedingungen eine optimale Leistungsfähigkeit zu erreichen und gleichzeitig Platz zu sparen.



Höchste Leistung und Zuverlässigkeit dank moderner Hardwaretechnologie

Der PicoSYS 2513 ist ein leistungsstarker Embedded Box PC, der speziell für Unternehmen entwickelt wurde. Angetrieben von einem Intel® Atom? E3845 Prozessor mit einer Taktfrequenz von 1,91 GHz bietet er eine solide Leistung und Zuverlässigkeit. Mit 4 GB RAM ermöglicht er eine effiziente Ausführung von Anwendungen und gewährleistet eine reibungslose Arbeitsumgebung. Der PicoSYS 2513 ist mit einer SSD-Kapazität von 128 GB ausgestattet, um ausreichend Speicherplatz für wichtige Daten und Anwendungen bereitzustellen, was Unternehmen dabei unterstützt, effektiv zu arbeiten.

Flexibilität und Effizienz: Vielfältige Konnektivität für Datenübertragungen

Der PicoSYS 2513 überzeugt durch seine umfangreichen Konnektivitätsmöglichkeiten. Dank der beiden Gigabit LAN-Ports können Sie schnellste und zuverlässige Netzwerkverbindungen herstellen. Zusätzlich stehen Ihnen drei USB 2.0-Anschlüsse sowie ein USB 3.2 Gen 1-Anschluss zur Verfügung, um eine effiziente Datenübertragung sicherzustellen.

Dieses PC-System wurde mit umfassenden Schnittstellen ausgestattet, um eine vielseitige Anbindung zu ermöglichen. Es verfügt über drei RS232-fähige serielle Schnittstellen, die eine zuverlässige Kommunikation mit externen Geräten gewährleisten. Darüber hinaus bietet das System zwei CAN-Bus-Anschlüsse, die speziell für Fahrzeuganwendungen und industrielle Kontrollsysteme entwickelt wurden. Ein Mini PCIe Slot steht zur Verfügung, um zusätzliche Erweiterungskarten einzubauen und die Funktionalität des Systems nach Bedarf anzupassen. Ein SIM-Slot ermöglicht drahtlose Kommunikationsoptionen, während die beiden Grafikanschlüsse (VGA und DVI-D) eine unkomplizierte Verbindung zu verschiedenen Displaygeräten ermöglichen, um Inhalte in hoher Qualität und mit optimaler Kompatibilität anzuzeigen.

Zuverlässigkeit unter Extrembedingungen: Robuste Lösungen für anspruchsvolle Umgebungen

Der PicoSYS 2513 ist ein leistungsstarker und vielseitiger Embedded-PC, der auch unter extremen Bedingungen zuverlässig arbeitet. Sein erweiterter Temperaturbereich von -40°C bis 70°C macht ihn ideal für Anwendungen in Umgebungen mit extremen Temperaturen. Das lüfterlose Design des PicoSYS 2513 gewährleistet einen geräuschlosen Betrieb und eliminiert somit jegliche Störungen durch Lärm. Mit seinen kompakten Abmessungen (256x182x68 mm) und der Wandmontageoption bietet der PicoSYS 2513 maximale Flexibilität bei der Integration in verschiedene Szenarien, sei es in der Automatisierung, im Internet der Dinge (IoT) oder in anderen Embedded-Anwendungen.

Effizienzsteigerung durch Anpassbarkeit und Flexibilität: Die entscheidenden Vorteile für Embedded-Systeme

Der PicoSYS 2513 ist ein leistungsfähiger Embedded-PC, der Unternehmen eine breite Palette von Betriebssystemoptionen bietet, darunter Linux und Windows 10 Pro/IOT. Dies ermöglicht Unternehmen, die für sie optimale Softwareumgebung auszuwählen und nahtlos mit ihrer vorhandenen Infrastruktur zu integrieren. Zusätzlich bietet die ICO die Möglichkeit, den PicoSYS 2513 in ihrer eigenen Fertigung individuell anzupassen. Unternehmen können in kleinen Stückzahlen bestellen und spezifische Anforderungen in Bezug auf Hardware, Software oder Schnittstellen festlegen, um eine maßgeschneiderte Lösung zu erhalten, die ihren einzigartigen Bedürfnissen gerecht wird.

Anspruchsvolle Umgebungen meistern: Zuverlässige Embedded-Technologie für die Industrie

Der PicoSYS 2513 Embedded PC von ICO Innovative Computer GmbH ist eine zuverlässige und zukunftssichere Lösung für Unternehmen, die in anspruchsvollen Industrieumgebungen tätig sind. Mit seiner lüfterlosen Kühlung, einer erweiterten Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie einer langen Lebensdauer ermöglicht er einen reibungslosen und kontinuierlichen Betrieb auch in rauen Umgebungen. Darüber hinaus bietet er Unternehmen die Möglichkeit, moderne Industrie-4.0-Anwendungen umzusetzen und von den Vorteilen der Digitalisierung zu profitieren.

Der PicoSYS 2513 ist ein zuverlässiges Embedded-System, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Arbeitsprozesse effizient zu optimieren. Mit seiner leistungsstarken Hardware bietet das System eine hohe Rechenleistung und ermöglicht schnelle Datenverarbeitung und -analyse. Dank seiner vielfältigen Konnektivitätsoptionen können Unternehmen nahtlos auf verschiedene Geräte und Systeme zugreifen und Informationen austauschen. Darüber hinaus wurde der PicoSYS 2513 für den Einsatz in erweiterten Temperaturbereichen entwickelt, was bedeutet, dass er auch unter extremen Bedingungen zuverlässig funktioniert. Das lüfterlose und kompakte Design sorgt zudem für eine geräuschlose Arbeitsumgebung, in der sich Mitarbeiter optimal konzentrieren und effektiv arbeiten können.

Zukunftssicherheit und Skalierbarkeit: Der PicoSYS 2513 bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Embedded-Systeme zukunftssicher zu gestalten. Das System ist skalierbar und kann an sich ändernde Anforderungen und Wachstum anpassen. Unternehmen können den PicoSYS 2513 langfristig nutzen und bei Bedarf problemlos erweitern, ohne ihre gesamte Embedded-Infrastruktur austauschen zu müssen.