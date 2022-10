Phoenix Contact: konfigurierbare Lösung auf Basis der PLCnext Technology

Phoenix Contact gehört zu den renommierten Unternehmen in den Bereichen Elektrifizierung, Digitalisierung sowie in der Vernetzung. Das Unternehmen bietet IoT-Lösungen an, die branchenspezifisch konfigurierbar sind. Seit Kurzen stehen Unternehmen aller Art neue Sicherheitskonzepte zur Verfügung. Diese basieren auf das IIoT (Industrial Internet of Things). Damit werden Daten der IT sowie der OT (Operational Technology) kombiniert und ausgewertet. Dadurch entsteht eine deutlich höhere Sicherheit, weil zahlreiche Angriffe auf die IT inzwischen über die OT erfolgen.



Die Lösung lautet PLCnext

Phoenix Contact hat für diese Zwecke die sogenannte Data Collection Box entwickelt. Wie die Bezeichnung schon vermuten lässt, werden mithilfe dieser Technik Daten aus der Sensorik sowie aus unterschiedlichen Bussystemen gesammelt. Dadurch besteht die Möglichkeit, die gesammelten Daten auf jedes beliebige System zu übertragen und zu sichern.

Dank der innovativen PLCnext Technology lassen sich Daten in Echtzeit erfassen und problemlos auf andere Systeme übertragen. Diese neue Technik bietet den Anwendern nicht nur ein erhöhtes Maß an Sicherheit, sondern es ermöglicht eine einfache Konfiguration.

Mehr Sicherheit dank PLCnext

Phoenix Contact hat eine Lösung entwickelt, die in vielen Bereichen eine erhöhte Sicherheit bringen kann. Das IoT bietet bereits eine sichere Infrastruktur. Da die Anwendungen jedoch immer komplexer werden, müssen mitunter mehrere Systeme miteinander kommunizieren und Daten austauschen.

Damit diese Funktion keine Sicherheitslücke darstellen kann, hat Phoenix Contact das PLCnext entwickelt. Es stellt vereinfacht ausgedrückt eine Schnittstelle zwischen der OT und der IT dar. Zudem lassen sich verschiedene IoT-Systeme koppeln, ohne dass dadurch Schwachstellen im Bereich der Sicherheit auftreten können.

Das eigentliche Kernstück einer solchen Lösung stellt die Secure Edge Box dar. Das ist ein Industriecomputer, der mit einem Linux Betriebssystem arbeitet. Daher lässt er sich nach Belieben konfigurieren. Dieser steuert das komplette Ecosystem der PLCnext Technology.

Dieser erfasst Daten von bis zu 50 Data Colletion Boxen und wertet diese aus. Aufgrund der hohen Leistungsfähigkeit sowie der 128 GB großen SSD-Festplatte lassen sich die Daten von mehreren Wochen speichern und besonders sicher verwahren. Die PLCnext Technology bietet daher in vielen industriellen Bereichen eine sehr gute Lösung für eine beachtliche Datensicherheit.

Phoenix Contact arbeitet mit Kinetos Solutions zusammen

Seit einiger Zeit arbeitet das bekannte Unternehmen Phoenix Contact mit dem deutschen Unternehmen Kinetos Solutions eng zusammen. Dieses Unternehmen ist bekannt für die Entwicklung von Schnellladesäulen für Elektrofahrzeuge sowie für die gesamte Ladetechnik. Es handelt sich daher um eine Branche, der eine aussichtsreiche Zukunft bevorsteht.

Da in diesem Bereich ebenfalls die Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist, kommt dem Unternehmen Kinetos Solutions die Zusammenarbeit mit Phoenix Contact sehr gelegen. Inzwischen planen beider Konzerne eine Entwicklung für eine optimierte Infrastruktur bei den Ladesäulen und den Wallboxen. Die PLCnext Technology bietet eine vielversprechende Lösung.

Bezüglich der Ladetechnik im Bereich der E-Mobilität müssen noch viele Herausforderungen überwunden werden. Einerseits geht es darum, Bedarfsspitzen abzufedern. Andererseits müssen Ladevorgänge stets genau erfasst werden. Aufgrund der Zusammenarbeit zwischen Phoenix Contact und Kinetos Solutions sowie der Entwicklung der PLCnext Technology ist in diesem Bereich schon ein gewaltiger Sprung geglückt.