Innovative Lösung für die Automobilindustrie: NOVOSENSE NSM101x optimiert Schaltvorgänge

Die NSM101x-Baureihe von NOVOSENSE revolutioniert die digitale Positionserfassung mit ihrem Dreidraht-Halleffekt-Switch/Latch. Dieses bahnbrechende Produkt ermöglicht eine hochpräzise Bestimmung von Positionen und wird in der Automobilindustrie weit verbreitet eingesetzt. Besonders bei der Positionserfassung von Aktuatoren bietet der NSM101x eine zuverlässige und genaue Lösung. Dank seiner fortschrittlichen Technologie setzt dieser Schalter neue Maßstäbe in der Branche und unterstützt die Entwicklung präziser und effizienter Systeme in der Automobilindustrie.



AEC-Q100 Grade 0 qualifiziert: NSM101x-Serie erfüllt strenge Zuverlässigkeitsanforderungen

Die NSM101x-Baureihe besteht aus drei Modellen: dem NSM1011 (unipolarer Hall-Switch), dem NSM1012 (omnipolarer Hall-Switch) und dem NSM1013 (Hall-Latch). Jedes Modell innerhalb der Baureihe wurde entwickelt, um spezifische Funktionen und Eigenschaften bereitzustellen, um den Anforderungen verschiedener Systeme gerecht zu werden. Unterschiede zwischen den Modellen bestehen in den Schaltpunkten, Magnetpolen, Ausgangsphasen, Stromverbrauchsniveaus, Temperaturkompensationskoeffizienten der Magnetmaterialien, Gehäuseformen und Abmessungen. Diese vielseitige Baureihe ermöglicht es, verschiedene Systemanforderungen in einer Vielzahl von Anwendungsszenarien zu erfüllen. Alle Modelle der NSM101x-Baureihe sind für den industriellen Einsatz geeignet und erfüllen die hohen Qualitätsstandards der Automobilindustrie, einschließlich der Zuverlässigkeitsanforderungen von AEC-Q100 Grade 0. Sie können in Umgebungen mit extremen Temperaturen von -40~150? zuverlässig betrieben werden.

Die NSM101x-Baureihe besticht durch ihren unübertroffenen Versorgungsspannungsbereich von -20 V bis +40 V, der in der Branche führend ist. Dadurch eröffnen sich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in Bezug auf die LDO-Stromversorgung und die direkte Stromversorgung über Niederspannungsbatterien in Fahrzeugen. Mit einem Betriebsspannungsbereich von 2,7 V bis 38 V wird eine stabile und zuverlässige Leistung gewährleistet, was diese Baureihe zur idealen Wahl für verschiedene Einsatzszenarien macht.

Die Baureihe NSM101x zeichnet sich durch ihren integrierten Überstrom- und Übertemperaturschutz aus, der eine zuverlässige Absicherung bietet. Sollte es zu einem langen Kurzschluss zwischen dem Ausgang und der Stromversorgung oder dem Erdungskabel kommen, bleibt das Produkt unversehrt. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Sensormodul den anspruchsvollen elektrischen Leistungstest an Bord erfolgreich besteht, erheblich an. Zusätzlich besticht die Produktreihe mit ihrer führenden ESD-Leistung von bis zu ±8 kV im HBM-Modus, was sowohl in der Komponentenfertigung als auch in Endkundenanwendungen zu einer verbesserten Robustheit führt.

Die Gehäuse SOT23-3 und TO92S bieten eine umfassende Kompatibilität mit den wichtigsten Wettbewerbsprodukten in der Branche. Sie ermöglichen das Schweißen von Bauteilen durch Löcher, das Widerstandsschweißen und die Oberflächenmontage auf der Leiterplatte. Durch den direkten Austausch des Chips, bei dem das strukturelle Design unverändert bleibt, wird eine einfache Integration in bestehende Systeme gewährleistet. Um sich von der Qualität zu überzeugen, können Muster der Bauteile NSM1011, NSM1012 und NSM1013 angefordert werden.