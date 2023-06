Nivy Tower erreicht als erstes Objekt in CEE 'Gold'-Zertifizierung für Smart-Building

Für den "Nivy Tower" in Bratislava, ein Projekt des internationalen Workspace-Anbieters HB Reavis, wurde kürzlich eine bemerkenswerte Auszeichnung verliehen. Das Gebäude erhielt die prestigeträchtige Gold-Zertifizierung des Smart Building Collective (SBC) und hebt sich somit als Vorreiter in Mittel- und Osteuropa hervor. Diese Zertifizierung würdigt HB Reavis' Einsatz für modernste Arbeitsplatzkonzepte und bestätigt die hohe Qualität des Nivy Towers.



Nivy Tower: Flaggschiff des modernen Immobilienprojekts von HB Reavis

Bratislava kann seit 2019 mit dem "Nivy Tower" aufwarten, einem herausragenden Bauwerk im Herzen des Geschäftszentrums. Mit einer Gesamtmietfläche von rund 32.000 m² bietet der Turm renommierten Unternehmen wie Danone, GoHealth, XTB, Resco, Kühne+Nagel und der Abteilung Global Workplace Solutions von CBRE eine erstklassige Geschäftsadresse. Der "Nivy Tower" ist ein integraler Bestandteil der beeindruckenden "Nivy Zone", die vollständig von HB Reavis entwickelt wurde und eine Fläche von rund 45.000 m² umfasst.

Der "Nivy Tower" zeichnet sich durch eine fortschrittliche technologische Infrastruktur aus, die zahlreiche innovative Lösungen bietet. Dank eines Glasfaser-Backbones mit Redundanz und einer Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi-Konnektivität erhalten Besucher eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung. Zudem ermöglicht das durchdachte Design des Gebäudes eine nahtlose Integration von Aufzügen, Parkplätzen, Besuchermanagement und Zugangskontrolle, wobei sowohl physische als auch mobile Ausweise unterstützt werden.

Durch kontinuierliche Optimierungen in Bezug auf die Funktionalität und Effizienz des Gebäudes strebt HB Reavis an, den Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden. Es werden zudem hochmoderne Cybersicherheitsfunktionen eingeführt. Nach Angaben des SBC könnte das Gebäude in Zukunft eine Platin-Zertifizierung erhalten, vorausgesetzt, es werden einige Anpassungen an der aktuellen Implementierung vorgenommen.

Das SBC (Sustainable Building Certification) ist eine Organisation, die sich darauf spezialisiert hat, Gebäude nach dem Mehrwert für die Nutzer und ihre Unternehmen zu bewerten. Das höchste Gebäude der Europäischen Union erhielt die begehrte "Gold"-Zertifizierung vom SBC, was bedeutet, dass es äußerst hohe Standards in den Bereichen Wohlbefinden, Nachhaltigkeit, Leistung, Innovation, Gesundheit und Sicherheit erfüllt. Darüber hinaus wird mit der Zertifizierung auch die intelligente und technische Infrastruktur des Gebäudes anerkannt.

Bei der Zertifizierung wurden verschiedene Kategorien bewertet, wobei eine besonders herausragte: Sicherheit und Schutz. Das SBC (Abkürzung für die Zertifizierungsstelle) hat die hohe Leistung in diesem Bereich besonders positiv bewertet. Gleichzeitig wurden auch in den übrigen Kategorien - Gebäudenutzung, Gebäudeleistung, Gebäudeumgebung, Nutzererfahrung & Zusammenarbeit sowie Konnektivität & integratives Design - erstklassige Standards bestätigt.