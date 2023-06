Branchenpreis für mediola: Smart Home Deutschland Award 2023 verliehen

mediola, ein etablierter Anbieter von Smart Home-Technologien mit Sitz in Frankfurt, wurde erneut mit dem Smart Home Deutschland Award ausgezeichnet. Das Unternehmen überzeugte die Fach-Jury mit seinen innovativen Lösungen in der Kategorie "Bestes Projekt" und unterstreicht damit seine führende Position in der Branche.



mediola ausgezeichnet für Verbindung von Bestandsprodukten mit dem Smart Home Standard Matter

Der renommierte Preis der SmartHome Initiative Deutschland wurde am 23. Mai im Berliner Roten Rathaus in einer festlichen Zeremonie verliehen. Die SmartHome Initiative Deutschland ist eine der größten Brancheninitiativen Europas und wird vom Regierenden Bürgermeister von Berlin unterstützt. Mediolas neue Matter Bridge Plattform wurde dabei für ihre herausragende Leistung ausgezeichnet. Diese technisch flexible Plattform-Lösung, bestehend aus der mediola Matter Bridge und der mediola connect App, ermöglicht es Herstellern der technischen Gebäude-Ausrüstung (TGA) und ihren Kunden, ihre bereits vorhandenen Funk- oder Kabelprodukte schnell und einfach mit dem aufregenden und wegweisenden Smart Home Super-Standard Matter zu verbinden.

Die Auszeichnung wurde bei mediola mit großer Freude entgegengenommen. Sie stellt eine beeindruckende Bestätigung für die Innovationskraft der smarten Produkte und Lösungen des Unternehmens dar. Bernd Grohmann, CEO von mediola, betont, dass diese Auszeichnung als Ansporn dient, die erfolgreiche Smart-Home-Strategie konsequent weiterzuführen.

Durch die Entwicklung der Matter Bridge bietet mediola eine konstruktive Lösung für mögliche Problemfelder im Zusammenhang mit dem neuen Standard. Obwohl Matter durch die Unterstützung namhafter Branchengrößen wie Apple, Google, Amazon und über 280 weiterer Unternehmen, einschließlich mediola, eine vielversprechende Perspektive auf eine einheitliche Universalsprache eröffnet, sind viele bereits installierte Gebäudetechnik-Produkte aufgrund ihrer fehlenden Kompatibilität benachteiligt. Darüber hinaus würden TGA-Hersteller vor großen Herausforderungen und Unsicherheiten stehen, wenn es darum geht, ihre Entwicklung und Produktion zeitnah an Matter anzupassen.

Das flexible Plattform-Konzept der Bridge ermöglicht eine schnelle Anbindung an Matter, ohne dass eine Nachrüstung oder vollständige Neuentwicklung der Produkte erforderlich ist. Die Bridge fungiert als Vermittlungsinstanz, die Nicht-Matter-Geräte mit dem neuen Standard und seiner einheitlichen Anwendungsschicht verbindet. Mithilfe der Bridge und der Connect-App können herstellereigene Protokolle, Funk-Standards und sogar kabelgebundene Bus-Systeme in die großen Smart Home Öko-Systeme von Unternehmen wie Apple, Google, Amazon usw. integriert werden.

Durch die Verwendung der connect App können Gebäudetechnik-Hersteller zusätzlich zu den Matter-Standardspezifikationen auch individuelle Funktionen für Konfiguration und Steuerung implementieren. Dadurch haben sie die Freiheit, die Feature-Sets ihrer Produkte anzupassen und dabei die speziellen Anforderungen von Fachhandel und Installationsbetrieben zu berücksichtigen, ohne dass der Aufwand für die Integration von Matter unnötig steigt.

Dank der innovativen mediola Lösungen können TGA-Hersteller frühzeitig von den Chancen, die Matter bietet, profitieren. Kunden haben die Möglichkeit, ihre bereits installierten Geräte in das Matter-Netzwerk zu integrieren und somit von einer erweiterten Interoperabilität und Kompatibilität zu profitieren. Diese Win-Win-Situation fördert die Nachhaltigkeit, da vorhandene Geräte weiterhin genutzt werden können und keine unnötigen Neuanschaffungen erforderlich sind.