Stadtlogistik 2023: Nachhaltigkeit und innovative Ansätze dominieren die letzte Meile

Unter dem Leitthema der Nachhaltigkeit findet am 28. und 29. Juni 2023 die Last Mile City Logistics (LMCL) Berlin im Motorwerk Berlin statt. Die Veranstaltung bringt Akteure aus verschiedenen Bereichen der letzten Liefermeile zusammen und bietet eine umfassende Plattform für den Austausch von Wissen, Erfahrungen und Lösungen im Kontext der nachhaltigen Stadtlogistik. Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich über aktuelle Trends und Herausforderungen zu informieren, innovative Ansätze kennenzulernen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.



Die Last-Mile City Logistics als Schlüssel zur nachhaltigen urbanen Versorgung im Jahr 2023

Die Last Mile City Logistics (LMCL) fungiert als wegweisende Plattform, die alle beteiligten Akteure der letzten Liefermeile auf einzigartige Weise zusammenführt. Hier haben Unternehmen, Entwickler, Startups, Wissenschaftler und Lösungsanbieter die Möglichkeit, gemeinsam an nachhaltigen Logistiklösungen zu arbeiten, angefangen bei den Verantwortlichen für die Auftragsabwicklung im E-Commerce bis hin zu Anbietern von Mobilitäts- und Microdepot-Lösungen sowie Vertretern von Kommunen und Städten. Die LMCL bietet ein umfangreiches Programm, das hochkarätige Vorträge, interaktive Workshops, Diskussionsrunden und eine Ausstellung umfasst, um die aktuellen Herausforderungen der letzten Meile umfassend zu behandeln.

Priorität Nachhaltigkeit: Wege zu einer ressourcenschonenden Gesellschaft

Die Logistik- und Nachhaltigkeitskonferenz (LMCL) stellt einen wichtigen Meilenstein dar, wenn es um das zentrale Thema der Nachhaltigkeit in der Logistikbranche geht. Der renommierte Experte für Wetter und Klimawandel, Thomas Ranft, eröffnet die Konferenz mit einer Keynote, in der er eindrucksvoll die vielschichtigen Auswirkungen des Klimawandels auf die Logistikbranche thematisiert. Die Veranstaltung legt einen starken Fokus auf die Notwendigkeit, nachhaltigere Ansätze für die letzte Meile zu entwickeln, um den gegenwärtigen Herausforderungen effektiv entgegenzutreten und einen positiven Wandel in der Branche voranzutreiben.

Optimierungspotenzial: Die letzte Meile im eCommerce im Fokus

Ein spezieller Themenschwerpunkt innerhalb des Logistik- und Mobility-Kongresses Leipzig (LMCL) widmet sich der engen Verbindung zwischen eCommerce und dem letzten Abschnitt des Lieferprozesses, der sogenannten "letzten Meile". Im Rahmen einer informativen Präsentation wird Marten Bosselmann, Vertreter des Bundesverbands Paket & Expresslogistik e.V. (BIEK), über die Fortschritte und Entwicklungen im Markt für Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP-Markt) referieren. Zudem werden weitere Vorträge die Rolle der Zustelllogistik innerhalb der Wertschöpfungskette des E-Commerce beleuchten und die verschiedenen Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Konsolidierung auf dem letzten Streckenabschnitt der Warenzustellung behandeln.

Innovatives Konzept für nachhaltige Mobilität auf der letzten Meile

Bei der Veranstaltung "Last Mile City Logistics" (LMCL) wird ein großer Schwerpunkt auf die Förderung von Mobilität und Intermodalität in der letzten Phase der Warenlieferung gelegt. Hochkarätige Experten wie Beres Seelbach von der Onomotion GmbH und Jonas Kremer von der isicargo GmbH tauschen sich intensiv über den Einsatz von Lastenrädern in der Logistik aus. Julian Maas von der Technischen Universität Berlin präsentiert einen beeindruckenden Showcase für autonomes Fahren, und die Cenntro Automotive GmbH bietet einen inspirierenden Impulsvortrag, der einen Perspektivwechsel in Bezug auf die letzte Meile anregt. Eine abschließende Paneldiskussion rundet diesen Themenblock ab und beleuchtet den vielfältigen Einsatz verschiedener Mobilitätslösungen sowie die immense Bedeutung der Intermodalität auf der letzten Lieferetappe.

Flexibilität und Bequemlichkeit: Microdepots, Paketboxen und Paketstationen als Alternative zur Haustürzustellung

Ein wichtiger Bestandteil der LMCL (Logistik- und Mobilitätskonferenz) widmet sich den Themen Microdepots, Paketboxen und Paketstationen. Die Unternehmen Cycle Logistics CL GmbH, DB Station & Service AG und APCOA Parking Deutschland GmbH präsentieren dabei Praxisbeispiele und theoretische Konzepte. Besonders interessant ist die digitale Förderung von klimafreundlichen Mobilitätskonzepten im Güterverkehr durch die ReLUT Frankfurt University of Applied Science. Zum Abschluss findet eine Paneldiskussion statt, in der die Flächennutzung für Umschlagsflächen in der letzten Meile thematisiert wird.

Zukunftsorientiert handeln: Die Synergie von Medienhauslogistik und Datennutzung

Die LMCL widmet sich intensiv der Integration von Medienhauslogistik und der effizienten Nutzung von Daten in der Zustellbranche. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden hochkarätige Experten wie Sebastian Wehowski von PTV Logistics, Harald Hempel von DAKO GmbH und Gerd Seber von DPD Deutschland GmbH als Referenten auftreten. In ihren Vorträgen zeigen sie auf, welches Potenzial die Digitalisierung und die konsistente Nutzung von Daten für eine optimierte Lieferlogistik bieten. Zudem werden innovative Anwendungen wie die Verwendung von Künstlicher Intelligenz für Microhubs präsentiert.

Schlüsselakteure vor Ort: Wie Städte und Gemeinden den Fortschritt vorantreiben

Die Verantwortung für die Gestaltung der letzten Meile liegt nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch bei den Städten und Kommunen. Um diese gemeinsame Verantwortung zu stärken, bietet die LMCL die KommunalWERKSTATT an. Dieses spezielle Veranstaltungsformat richtet sich an kommunale Vertreter, die von laufenden Projekten lernen, Strategien für die Zukunft diskutieren und wertvolle Kontakte knüpfen können. Die KommunalWERKSTATT dient als exzellente Plattform für den Austausch und die Zusammenarbeit aller relevanten Akteure im Bereich der urbanen Logistik.

Postgesetz-Änderungen: Eine Übersicht über die Auswirkungen

Die Neufassung des Postgesetzes hat umfangreiche Auswirkungen auf die Logistikbranche. Im Rahmen der Logistics and Mail Conference (LMCL) wird eine Podiumsdiskussion mit prominenten Persönlichkeiten aus der Branche organisiert, um die Zukunft des Postwesens zu erörtern und mögliche Lösungsansätze für die damit verbundenen Herausforderungen zu erarbeiten.

Von Innovationen zu Herausforderungen: Ein Blick hinter die Kulissen

Die Workshop Area der LMCL ist ein lebendiger Treffpunkt für den Austausch von Ideen und Innovationen. Hier können Sie an anregenden Debatten teilnehmen, Ihre Projekte in Pitchrunden präsentieren und bei Networking-Sessions wertvolle Kontakte knüpfen. Diese vielseitigen Aktivitäten eröffnen Ihnen die Möglichkeit, Ihr berufliches Netzwerk in der Branche zu erweitern und neue Impulse für Ihre kreativen Vorhaben zu erhalten.

Geteilte Stärke: Wie starke Partnerschaften zum Erfolg führen

Um die Logistikbranche voranzubringen und über wegweisende Entwicklungen zu informieren, arbeitet die LMCL in enger Partnerschaft mit bedeutenden Verbänden des Themas zusammen. Hierzu zählen der BdKEP, der Radlogistikverband Deutschland sowie der Themenkreis Urbane Logistik des Bundesverbandes für Logistik. Durch diese Zusammenarbeit entsteht ein Netzwerk, das den Informationsaustausch erleichtert und innovative Ideen fördert.

Mit der Last Mile City Logistics 2023 wird eine Plattform geschaffen, auf der Experten und Entscheidungsträger der Logistikbranche zusammenkommen, um die Herausforderungen der letzten Liefermeile anzugehen. Das Veranstaltungsprogramm ist reichhaltig und umfasst hochkarätige Vorträge, inspirierende Diskussionen und praxisorientierte Workshops. Ziel ist es, nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die die Effizienz und Umweltverträglichkeit der letzten Liefermeile verbessern. Durch den Austausch von Erfahrungen und das Zusammenführen verschiedener Perspektiven soll die Veranstaltung dazu beitragen, die Zukunft der Logistikbranche zu gestalten.