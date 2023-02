Kontron AG: 25% Gewinnwachstum für 2023 durch IoT Geschäft

Das fortgeführte IoT-Geschäft der Kontron AG soll zusammen mit einigen Großaufträgen dazu führen, dass der geschätzte Gewinn für 2023 auf 60 Mio. Euro steigt. Das wäre ein Plus von 25 Prozent.



Kontron AG: 2023 mit noch höherem Gewinn

Schon in 2022 lief es nicht schlecht für die Kontron AG, die vor allem im vierten Quartal ein enormes Umsatzplus verzeichnen konnte. Aktuell planen die Aktionäre einen Dividendenvorschlag von einem Euro pro Aktie sowie Aktienrückkäufe. Gleichzeitig liegt zu Jahresanfang ein hoher Auftragsbestand vor, Zuschläge für Großaufträge werden erhoben. Das geplante Nettoergebnis soll in 2023 auf mehr als 60 Millionen Euro steigen, was ein Umsatzplus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr wäre.

Der Umsatz unterliegt einem organischen Wachstum, welches voraussichtlich auf einem Niveau von 10 Prozent befindlich sein wird. Er soll sich auf geschätzte 1.200 Mio. Euro belaufen. Die beiden Großaufträge, die zuletzt unterzeichnet worden sind, haben einen gehörigen Anteil an den Finanzplanungen, belaufen sie sich doch allein auf mehr als 130 Mio. Euro. Über eine mangelhafte Auftragslage kann sich bei der Kontron AG niemand beschweren.

Sondergewinne und hohe Umsätze bei Kontron

Aktuell sieht es so aus, als würde sich die getätigte Umsatzprognose für 2022 erfüllen. Es wurde von einem Umsatz von 1.100 Mio. Euro ausgegangen, sogar von 1.500 Mio. Euro, wenn die verkauften Gesellschaften mit einbezogen werden. Das operative Nettoergebnis hingegen kann noch nicht dargelegt werden, diesbezüglich liegen noch keine belastbaren Zahlen vor.

Kontron geht davon aus, dass die Guidance operativ 56 Mio. Euro beträgt, berechnet aus nicht fortgeführten und fortgeführten Aktivitäten. In 2021 betrug die Guidance rund acht Millionen weniger und lag nur bei 48 Mio. Euro. Der erwartete Sondergewinn dürfte sich Schätzungen zufolge auf rund 160 Mio. belaufen, die endgültigen Zahlen werden aber erst mit dem Geschäftsbericht 2022 vorliegen.

Auch die Barbestände sind bei Kontron hoch, sie sollen für strategische Zukäufe im Bereich IoT genutzt werden sowie für Aktienrückkäufe. Außerdem plant das Management höhere Dividenden für das kommende Jahr.

Eines der bereits angesprochenen Großprojekte ist das „Egypt High Speed Rail Projekt“, bei dem Kontron die Funktechnologie für Siemens Mobility bereitstellen wird. Damit soll eine neue Ära für die Eisenbahnen im Nahen Osten, in Afrika und Ägypten eingeläutet werden. Entstehen soll ein rund 2000 Kilometer langes Hochgeschwindigkeitsstreckennetz.

Über Kontron

Der weltweit führende Anbieter modernster Technologie für das IoT bietet ein breites Portfolio in den Bereichen Industrie und Internet of Things. Hard- und Software werden ebenso offeriert wie Services zu individuellen Lösungen. Die Produkte sind als Standardversion erhältlich oder kundenspezifisch ausgelegt und basieren und neuen Technologien. Verschiedene Branchen gehören zu der Zielgruppe des Unternehmens, das vor allem auf Sicherheit, Vertrauen und Innovationskraft setzt. Kunden profitieren von langen Produktlebenszyklen, ganzheitlichen Applikationen und niedrigen Kosten.

