Kinetos Solutions: neuer Partner von Phoenix Contact

Phoenix Contact ist eine global agierende Unternehmensgruppe. Dieses Unternehmen ist in den Bereichen Digitalisierung, Vernetzung sowie Elektrifizierung tätig. Phoenix Contact fördert mit seinen innovativen Entwicklungen die Transformationen der Gesellschaft sowie diverser Wirtschaftsunternehmen in eine nachhaltige Wachstumszone.



Phoenix Contact Deutschland GmbH geht Partnerschaft mit Kinetos Solutions ein

Mittlerweile agiert Phoenix Contact auch im Bereich der Mobilität. Dieses Unternehmen hat inzwischen mehr als 20.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von etwa 3,0 Milliarden Euro pro Jahr.

Bei Kinetos Solutions handelt es sich um einen deutschen Hersteller, der im Bereich der E-Mobilität und insbesondere in der Ladetechnik agiert. Zu den angebotenen Produkten gehören unter anderem Schnellladesäulen, Wallboxen und Onboard-Charger in Elektrofahrzeugen.

Kinetos Solutions ist ansässig in Köln und beschäftigt in Deutschland etwa 20 Mitarbeiter. Dieses Unternehmen hat jedoch auch eine Businesslizenz in Luzhou. Dieser Ort liegt in der bekannten Provinz Sichuan. Von dort aus erfolgt der Vertrieb in dem gesamten asiatischen Raum.

Welche Vorteile bringt der Zusammenschluss von Kinetos Solutions mit Phoenix Contact?

Diese beiden Unternehmen versprechen sich große Vorteile von der Zusammenarbeit. Da sowohl Phoenix Contact als auch Kinetos Solutions im Bereich der Elektromobilität tätig sind, besteht das Ziel darin, Ladetechnologien zu optimieren sowie eine neue und effiziente Ladeinfrastruktur zu errichten. Es sollen vor allem kundenspezifische Lösungen entwickelt werden, die einen hohen Mehrwert bieten.

Im Allgemeinen herrscht ein großes Interesse an der Elektromobilität. In einigen Staaten hat diese Form der Fortbewegung schon an Fahrt aufgenommen. Oftmals hapert es jedoch an einer mangelhaften Infrastruktur. Es fehlen nicht nur Ladesäulen, sondern die Ladevorgänge dauern oftmals viel zu lange. Zudem treten immer wieder Probleme mit der Kompatibilität auf. Genau diese Probleme möchten Kinetos Solutions und Phoenix Contact angehen und Lösungen finden.

Wissens- und Erfahrungstransfer beider Unternehmen

Der größte Nutzen, den sowohl Phoenix Contact als auch Kinetos Solutions aus der Zusammenarbeit ziehen, ist der Austausch der Erfahrungen sowie des Wissens. Beide Unternehmen beschäftigen sich schon mehrere Jahre mit dieser Thematik.

Die fehlenden Ladesäulen sowie die mitunter umständlich erscheinenden Ladevorgänge sind derzeit noch das größte Hindernis für den Ausbau der Elektromobilität. Deshalb bündeln beide Unternehmen ihr Know-how und befassen sich mit der Entwicklung moderner Ladestrukturen. Davon profitieren nicht nur die Hersteller von Elektrofahrzeugen, sondern auch die Besitzer elektrisch betriebener Autos. Auf lange Sicht ist es zudem ein enormer Gewinn für die Umwelt.

Phoenix Contact und Kinetos Solutions sind völlig begeistert von dem Zusammenschluss, weil sie sich eine Menge davon versprechen. Für beide Unternehmen kann dadurch ein größerer wirtschaftlicher Erfolg entstehen. Zudem lassen sich mit der Bündelung des Wissens neue Technologien entwickeln. Diese werden mit Sicherheit dazu beitragen, dass die Elektromobilität an Attraktivität gewinnt.

Beide Partner sind sich sicher, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung für Elektrofahrzeuge deutlich steigt, wenn die Mobilität genauso komfortabel wird wie mit konventionellen Verbrennungsmotoren. Hinzu kommt, dass je mehr E-Autos auf den Straßen fahren, desto weniger CO2 ausgestoßen wird. Das kann langfristig dazu führen, dass Klimaziele eingehalten werden können. Es ist sogar die Rede davon, dass die Zusammenarbeit zwischen Phoenix Contact und Kinetos Solutions einen kleinen Teil dazu beitragen kann, den Klimawandel aufzuhalten.