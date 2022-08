ITQ GmbH: mobile Google Cloud Demonstrator auf Hannover Messe

Google Cloud Demonstrator als weiterer Meilenstein von Education 4.0 Ansatz

Google Cloud begrüßt die Zusammenarbeit mit der ITQ GmbH

So funktioniert der Google Cloud Demonstrator

Die ITQ GmbH hat gemeinsam mit SOTEC einen Google Cloud Demonstrator gebaut. Ziel ist es, das Prinzip der Google Cloud für ein breites Publikum zu veranschaulichen. So ermöglicht z.B. die neuste Google Cloud Lösung Manufacturing Data Engine and Connect, einem Ingenieur in der intelligenten Fertigung sämtliche Daten effizient zu nutzen. Am Beispiel einer Miniaturfabrik zur individualisierten Chipherstellung zeigt der Demonstrator wie sich die Produktivität und Prozesse mit Hilfe der KI-basierten Lösung verbessern lassen.Auf der Hannover Messe 2022 absolvierte der mobile Google Cloud Demonstrator seinen ersten erfolgreichen Einsatz. Sechs Junior Engineers der ITQ GmbH bauten innerhalb von fünf Monaten gemeinsam mit Kollegen von SOTEC daran. Dr. Rainer Stetter, Geschäftsführer der ITQ GmbH, sagt: „Das Projekt ist ein weiterer Meilenstein unseres Education 4.0 Ansatzes. Wir ermöglichen jungen Menschen, an hochanspruchsvollen Projekten eigenverantwortlich zu arbeiten. So wollen wir dem Nachwuchs ermöglichen, eine nachhaltige Zukunft eigenständig zu gestalten.“Auf spielerische Weise veranschaulicht der Demonstrator wie bei den Fertigungsingenieure mit den Cloud-Technologien von Google alle Daten einer Smart Factory zusammenlaufen und sie diese effizient weiterverarbeiten können. Der Demonstrator wurde auf Basis der Lernfabrik 4.0 von fischertechnik sowie einem Sawyer-Cobot von Rethink Robotics aufgebaut. Die Anwender erfahren dabei die Funktionsweisen von Visual Inspection, Anomaly Detection, Predictive Maintenance, Analytics & Insights sowie Traceability einer intelligenten Fertigung. Julian Geiger, Staff Solution Manager bei Google Cloud, führt aus: „Das Konzept der ITQ für den Google Cloud Demonstrator hat uns von Anfang an überzeugt. Der Demonstrator-Aufbau war ein richtiger Blickfang und hat große Resonanz auf der Hannover Messe gefunden. Auch der zugrundeliegende Ausbildungsansatz und die spielerische Darstellung eines hochtechnologischen Themas hat uns beeindruckt.“Für den Start der Demo muss der Benutzer zunächst ein Werkstück in eine Eingabefläche legen. Es handelt sich hierbei um einen Chip. Dieser wird durch den Anwender mit einem Farbstift individuell markiert. Über die Visual Inspection wird die Qualität des Werkstücks geprüft. Eine Künstliche Intelligenz erkennt die Markierungen und berechnet auf dieser Basis einen Fehlerwert (Defect Score). Der Chip wird danach in das Warenlager transportiert und auf Knopfdruck erfolgt über ein Order-Display die Auslagerung. Während des Prozesses des Auslagerns werden Anomaly Detection sowie Predictive Maintenance-Use Cases dargestellt. Der Cobot überreicht dem Besucher zum Abschluss wieder den individualisierten Chip. Die zentralen Prozessdaten des Chips werden auf einer Ausgabe-Übersicht dargelegt. Die individuellen Daten aus der Google Cloud stehen direkt nach dem Scannen eines QR-Codes auf dem Tablet oder Smartphone zur Verfügung.