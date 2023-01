iS5 Communications bringt Lösungen für Infrastrukturnetzwerke in Phoenix Contact Gruppe ein

Der Spezialist für Lösungen, die explizit auf kritische Infrastrukturnetzwerke zugeschnitten sind, wird nun durch die Phoenix Contact Gruppe übernommen: iS5 Communications geht ab 2023 neue Wege.



Übernahme von iS5 Communications durch Phoenix Contact

Das kanadische Unternehmen iS5 Communications wurde durch die Phoenix Contact Gruppe übernommen. Man wolle das Geschäft gemeinsam weiter ausbauen, so der aktuelle Vizepräsident von Phoenix. Martin Müller gab an, dass Know-how von iS5 Communications nutzen zu wollen, sodass eine beide Firmen gemeinsam eine Spitzenposition auf dem Markt erreichen könnten.

Der Bereich der kritischen Infrastruktursysteme solle weiter vorangetrieben werden, wobei die Übernahme vor allem für die Gebiete Datenanalyse und Cybersecurity von Bedeutung sein wird. Man möchte künftig eine strategisch wichtige Position einnehmen, der Zusammenschluss beider Firmen war nur ein erster Schritt in diese Richtung.

Erfolgreiche iS5 Communications war schon früher Investmentziel

Die Gründung von iS5 Communications erfolgte bereits vor über zehn Jahren. Von 2012 bis heute wurde das Unternehmen weiter vorangebracht, mittlerweile arbeiten hier über 40 Menschen. Sie alle sind Experten auf ihrem Gebiet und befassen sich vor allem mit der Zusammenfügung von IT und IIoT (Industrial Internet of Things). Gleichzeitig bringen diese Mitarbeiter genügend Erfahrung im Ingenieurwesen mit.

Phoenix Contact investierte bereits 2018 in einer damaligen Finanzierungsrunde in das Unternehmen. Die Venture Capital Gesellschaft Phoenix Contact Innovation Ventures investierte und legte damit den Grundstein für die weitere gemeinsame Tätigkeit. Fortan liefen Produktentwicklung und Vertrieb in eine gemeinsame Richtung, wobei auch Phoenix Contact USA Inc. beteiligt wurde. Die nun erfolgte Übernahme kommt somit nicht völlig überraschend, sondern wurde schon vor einigen Jahren vorbereitet und somit langfristig geplant.

Heute sind beide Seiten froh über die Entwicklung, die in der jüngsten Vergangenheit dafür sorgte, dass zwei Global Player auf dem Markt gemeinsam agieren. Pino Porciello, seines Zeichens nach Chief Executive Officer im Hause iS5, geht davon aus, dass die bisherigen kooperativen Bereiche Produkt- und Technologieentwicklung nur der erste Schritt waren und dass die Zusammenarbeit durch die Übernahme weiter wachsen werde. Neue Geschäftsbereiche können erschlossen werden, immer in dem Wissen, sich stets auf das Know-how des jeweils anderen verlassen zu können.

Über die Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Das Unternehmen bietet innovative Lösungen und Produkte, die in den Bereichen Vernetzung, Automatisierung und Elektrifizierung eingesetzt werden. Infrastruktur und Wirtschaft profitieren von den Lösungen der global agierenden Dachmarke, die als Familienunternehmen weitergeführt wird.

Angestrebt wird eine nachhaltige Welt, die langfristige Wachstumsperspektiven bereithält. Man möchte künftig auch abseits der üblichen Kerngeschäfte tätig werden und sich in anderen Bereichen als in denen der Digitalisierung, Mobilität und Elektrifizierung einen Namen machen.

Insgesamt arbeiten in dem Unternehmen mehr als 20.300 Angestellte, der Umsatz lag in 2021 bei rund 2,97 Mrd. Euro. Produziert wird in elf Ländern, wobei sich die Fertigungstiefen unterscheiden. Mehr als 50 Vertriebsgesellschaften gehören zum Unternehmen. Damit ist jederzeit sichergestellt, dass die gewünschte Nähe zu Kunden sowie zu den jeweiligen Märkten gegeben ist.