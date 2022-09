IoT Core wurde am 16. August 2023 eingestellt

Vor Kurzem gab Google bekannt, dass bereits am 16. August 2023 der IoT Core aus der Cloud Plattform geschlossen wird. Viele Kunden sind sehr verärgert über diese knappe Mitteilung. Selbstverständlich wurden aber auch sämtliche Kunden per E-Mail angeschrieben. Dort gab es dann noch den Hinweis, dass betroffene Personen rechtzeitig ihre Daten sichern oder zu einem anderen Dienst umleiten sollen. Zudem wurde empfohlen, den Kundendienst von Google zu kontaktieren.



IoT Core von Google startete spät

Obwohl Google zu den wichtigsten Unternehmen im IT-Bereich gehört, konnte es im Internet of Things noch nie so recht Fuß fassen. Die Einführung von IoT Core in der Cloud folgte erst viel später als bei den Konkurrenten Amazon und Microsoft. Diese hatten sich schon deutlich früher damit befasst und bieten umfangreiche Cloud-Dienste an. Zudem sind Microsoft Azure sowie Amazon Web Services deutlich umfangreicher ausgebaut als der IoT Core in der Google Cloud.

Google plante im Jahre 2018 zudem einen IoT-Bereich im mobilen Sektor auf Basis von Android aufzubauen. Diese Pläne wurden jedoch schon recht bald vor der eigentlichen Umsetzung wieder fallen gelassen. Deshalb gehen die meisten Fachleute davon aus, dass IoT nichts für Google ist. Doch einfach so kurzerhand IoT Core abzuschalten und die Kunden im Stich zu lassen, ist kein guter Zug. Die Verärgerung bei den Kunden ist groß, weil Google auch keine Möglichkeit zur Migration der Daten anbietet.

Wohin sollen die Google Kunden?

In der Benachrichtigungsmail stand zwar, dass die Kunden ihren Account-Manager kontaktieren sollten. Dieser sollte dann angeblich Möglichkeiten zum Umzug der Daten nennen. Allerdings wird diese angebliche Hilfe von den meisten Kunden eher belächelt. Die einzigen Alternativen sind nur Amazon Web Services oder Microsoft Azure. Diese beiden Konzerne sind jedoch in erster Linie bestrebt, ihre eigenen Cloud-Dienste für ihre Kunden weiter auszubauen. An einer Migration von Daten aus der Google Cloud haben beide Unternehmen kein besonders großes Interesse.

Bis zum 15. August 2023 sind die Daten in der Google Cloud noch normal nutzbar. Ab dem 16. August 2023 sind sie dann unwiderruflich verloren. Da es kaum Möglichkeiten zur Migration der IoT Core Daten auf andere Systeme gibt, werden zahlreiche Kunden sicherlich sämtliche Daten verlieren. In der E-Mail mit der Benachrichtigung wurde am Schluss noch darauf hingewiesen, dass im nächsten Jahr weitere Informationen zur Migration der Daten geliefert werden. Allerdings ist das kein besonders guter Trost für die Kunden.

Kundenfreundlich sieht anders aus

Auf Nachfrage von Heise Developer hat Google geantwortet. In der Antwort wurde darauf hingewiesen, dass nur der IoT Core abgeschaltet wird. Alle anderen Cloud-Dienste bleiben nach wie vor in Betrieb. Die Kundenfreundlichkeit wurde seitens Google deutlich betont, weil das Unternehmen seinen Kunden ein ganzes Jahr lang Zeit lässt, sich um eine geeignete Alternative zu kümmern.