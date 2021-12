Intellilight: TYRI und Techno Creatives kooperieren bei Neugestaltung der IoT-Lichtlösung

TYRI und Techno Creatives sind eine Kooperation eingegangen, um die IoT-Lichtlösung Intellilight weiter zu entwickeln. Die Kooperation kam zustande, als TYRI bewusst wurde, dass die eigene ambitionierte zeitliche und technische Agenda nur mit Hilfe externer Expertise realisiert werden kann.



Intellilight: Smarte LED-Beleuchtung

2020 brachte TYRI mit Intellilight eine intelligente Lichtlösung auf LED-Basis in den Markt, die Maschinenbetreibern und Fahrzeugführern verbesserte Arbeitsbedingungen ermöglichen soll. Kernpunkt dabei waren vor allem Sicherheits- und Komfortaspekte der Einsetzenden. So können Betreiber beispielsweise diese Arbeitsleuchten nicht nur den jeweiligen Wetterbedingungen individuell anpassen. Sie sind auch in der Lage die Module zu neuen Scheinwerfern zusammenzufügen oder anders anzuordnen, ganz so wie die speziellen Arbeitsbedingungen es erfordern. Die Technik wurde sehr gut von den Kunden angenommen. Pluspunkte dabei waren besonders die Kabel- und Schalterfreiheit in den Fahrzeugkabinen und die nicht vorbestimmten Lichtgruppen. Die damit einhergehenden persönlichen Gestaltungsmöglichkeiten bei Lichtfarbe und Dimmtiefe überzeugten viele Nutzer von dem Angebot.

IoT-Lichtapp: Kooperation für mehr Kundenkomfort

Aber da die zugrundeliegende Plattform so komplex und anspruchsvoll ist, dass sie stets speziell geschultes Personal benötigt, holte sich die TYRI Unterstützung für eine Neugestaltung. Die drahtlose Bluetooth-Mesh-Lösung beruht auf dem Internet der Dinge (IoT) und sollte eigentlich über eine App gesteuert werden können, die die Firma selbst entwickeln wollte. Da sich dieses Vorhaben aber, entgegen eigener Annahmen, als zu komplex für den Lichtproduzenten erwies, konnte man die Techno Creatives für eine Mitarbeit gewinnen. Ziel ist es, Beleuchtungssysteme effizient steuern zu können, ohne dabei auf eine einfache und intuitive Bedienung der Technik verzichten zu müssen.

TYRI: 45 Jahre Erfahrung in der Offroad-Beleuchtung

TYRI, multinationaler Spezialist für Arbeitsbeleuchtung ist Markführer in seinem Segment der Lichttechnik. Gegründet in Schweden, UK und den USA als technischer Zulieferer für die Bergbauindustrie und Forstwirtschaft, entwickelt das Unternehmen im Verbund mit Partnern nun vorwiegend Ausrüstung für den Agrar-, Hafen- und Baubereich. In seinem eigenen Testlabor wird mit OEM-Anbietern an bedarfsgerechten und kundenspezifischen Lösungen für moderne Beleuchtungsfragen geforscht.

Techno Creatives: Startup-Innovationen für die Automobilindustrie

Die 2006 gegründete Beratungsagentur für Digital-Lösungen aus Schweden hat es sich zum Ziel gesetzt, Autokunden bisher noch nicht dagewesene und wirklich innovative Fahrerlebnisse zu bescheren. Dabei setzen die Entwickler aus Gothenburg vor allem auf den In-Auto-Infotainmentbereich, die Verknüpfung von Informatik und Telekommunikation, Konzeptfahrzeuge und autonomes Fahren.