Echtzeit Industrie 4.0 Anwendungen: Master- und Slave EtherCAT Lösungen von ICOP Technology GmbH

Quick-EtherCAT ermöglicht eine schnelle Aktualisierung von Industrie-4.0-Echtzeit-Anwendungen durch den Einsatz von grafischen Programmierwerkzeugen und Big-Data-Datenbanken.



Quick-EtherCAT: Effiziente Produktion für die digitale Zukunft

Intelligente Fertigung auf globaler Ebene: Die intelligente Fertigung hat sich auf globaler Ebene durchgesetzt. Immer mehr Unternehmen setzen auf automatisierte Prozesse, um ihre Produktionsabläufe zu optimieren. Die Anforderungen an die Industrie 4.0 erfordern innovative Methoden und Programme für die Prozessautomatisierung. Durch die Automatisierung können Engpässe in der Fertigung beseitigt und die Produktionseffizienz gesteigert werden.

Die Firma QEC ist spezialisiert auf die Entwicklung von Komplettlösungen für EtherCAT-Anwendungen. Ihr Portfolio umfasst sowohl EtherCAT Master als auch EtherCAT Slave Module, die in der Industrie eingesetzt werden können. Die Module sind mit hochintegrierbarer Hard- und Software ausgestattet, um eine nahtlose Integration in die bestehenden Systeme zu ermöglichen.

ICOP hat eine vollständige EtherCAT-Lösung entwickelt, die auf Arduino-basierter Software basiert und dazu beiträgt, den Übergang zur Industrie 4.0 zu beschleunigen. Die Lösung umfasst grafische Tools, die eine einfache und intuitive Programmierung ermöglichen, sowie eine SQL-Datenbank, um die gesammelten Daten zu speichern und zu verwalten.

"Effiziente Echtzeit-Kommunikation mit EtherCAT"

EtherCAT ist eine Echtzeit-Ethernet-Technologie, die von der Firma Beckhoff entwickelt wurde und von der EtherCAT Technology Group betreut wird. Das Protokoll basiert auf dem Standard IEC 61158 und wurde speziell für die Anforderungen in der Automatisierung, Prüf- und Messtechnik sowie in vielen anderen Anwendungsbereichen entwickelt. Im Gegensatz zu anderen Feldbussen wird bei EtherCAT jedes Gerät entlang der Linie in Echtzeit ausgelesen und geschrieben, wodurch eine sehr schnelle und effiziente Kommunikation möglich wird.

Bei der Entwicklung von EtherCAT standen kurze Zykluszeiten, geringe Verzögerungen und niedrige Hardwarekosten im Fokus. Das Ergebnis ist ein Kommunikationsprotokoll, das besonders für Echtzeit-Steuerungsanwendungen in der Industrie geeignet ist. Mit Zykluszeiten von ? 100 µs und Verzögerungen von ? 1 µs ermöglicht EtherCAT eine präzise Synchronisation von Geräten und Maschinen.

Durch den Adressierungsmodus von EtherCAT können alle EtherCAT-Slaves in einem Netzwerk synchron kommunizieren und ihre Daten über den Feldbus austauschen. Dabei wird ein spezielles Protokoll verwendet, das alle beteiligten Slaves einbindet und eine schnelle, effiziente Übertragung der Daten gewährleistet. Dies ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit der verschiedenen Geräte und Systeme in einer Industrie 4.0 Umgebung.

In der Regel sind EtherCAT-Slaves mit einem speziellen EtherCAT-Slave IC (ESC) ausgestattet, der für eine schnelle und effiziente Datenkommunikation innerhalb des Netzwerks sorgt. Dabei kommt die FMMU Technology zum Einsatz, die einen Datenaustausch von bis zu 1000 Dateneinheiten innerhalb von nur 30 µs ermöglicht. Dies ist insbesondere für die Realisierung von Echtzeit-Anwendungen in der Industrie 4.0 von großer Bedeutung.