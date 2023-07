Hines und BRUNATA-METRONA setzen neue Maßstäbe im deutschen ESG-Immobilienmarkt

Hines, ein international bekanntes Unternehmen, das im Bereich Immobilienmanagement, -entwicklung und -investition tätig ist, hat einen wichtigen Meilenstein für den deutschen Immobilienmarkt erreicht: die umfassende Einführung von Smart Metering in seinem gesamten Immobilienportfolio. Durch die Partnerschaft mit BRUNATA-METRONA Hürth, einem Experten für intelligente Energiemessung und IoT-Lösungen, wird Hines eine innovative Strategie zur intelligenten Datenerfassung des Energieverbrauchs in Deutschland implementieren und gleichzeitig verschiedene Energieversorgungsmedien wie Strom, Gas, Fernwärme, Wasser und Fernkälte effektiv verwalten.



Energieeffizientes Wohnen: Vorteile für Mieter im Fokus

Mit der Einführung von Smart Metering erhalten Mieter eine Vielzahl von Vorteilen. Durch die Nutzung von individualisierten Dashboards haben sie einen klaren Überblick über ihren Energieverbrauch und können gezielt Maßnahmen ergreifen, um ihre CO2-Bilanz zu verbessern. Zudem ermöglicht die Plattform das Benchmarking, um den Energieverbrauch einzelner Objekte zu vergleichen und somit eine langfristige Energieeffizienzsteigerung und Nachhaltigkeit zu fördern.

Hines geht voran: Nachhaltigkeit als Unternehmenspriorität

Durch die Einbindung von Smart Metering in ihr umfangreiches Immobilienportfolio in Deutschland kann Hines den Energieverbrauch in verschiedenen Gebäudetypen genau messen und überwachen, um effektive Strategien zur Minimierung des Kohlenstoffausstoßes bis 2040 zu entwickeln und eine nachhaltige Zukunft zu fördern.

IoT-Revolution: Wie BRUNATA-METRONA die Branche verändert

Durch die Kooperation mit Hines setzt BRUNATA-METRONA einen Meilenstein auf dem Weg, zum bevorzugten Servicepartner für grüne und intelligente Gebäude zu werden. Das Unternehmen strebt danach, Lösungen zu entwickeln, die es der Immobilienwirtschaft ermöglichen, den Umwelt- und Technologiewandel erfolgreich zu bewältigen und so nachhaltige und zukunftsfähige Immobilien zu schaffen.

Hines ist ein international renommiertes Unternehmen, das sich auf die Verwaltung, Entwicklung und Investitionen in Immobilien spezialisiert hat. Mit dem Ziel, bis 2040 eine Netto-Null-Kohlenstoffbilanz zu erreichen, verwaltet Hines hochwertige Vermögenswerte in den Bereichen Wohnen, Logistik, Einzelhandel, Büros und gemischte Nutzung.

BRUNATA-METRONA Hürth ist ein europaweit anerkannter Vorreiter in der intelligenten Energiemessung und IoT-Integration. Ihr Hauptaugenmerk liegt darauf, einen neuen Industriestandard für die umfassende Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs in Gebäuden zu etablieren, um eine nachhaltigere und kosteneffizientere Nutzung von Energie zu ermöglichen.

Dienstleistungen für die Immobilienbranche zur Förderung von Nachhaltigkeit: advilo hilft Immobilienunternehmen in München und Münster bei der Entwicklung von Rahmenverträgen mit Messdienstleistern, um ihre ESG-Ziele zu erreichen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren, indem sie Beratung und Begleitung auf dem Weg zur Dekarbonisierung bieten.