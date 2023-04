IoT-Unternehmen Haltian erhält 22 Mio. Euro Wachstumsfinanzierung, um ESG-Ziele von Gebäuden zu erreichen

Haltian, ein Unternehmen, das sich auf das Internet der Dinge spezialisiert hat, hat in einer kürzlich abgeschlossenen Finanzierungsrunde 22 Millionen Euro aufgebracht. Das finnische Unternehmen wird das Kapital nutzen, um Gebäudeeigentümern dabei zu helfen, ihre ESG-Ziele durch nachhaltige Technologien und intelligente Gebäudeinfrastruktur zu erreichen.



Haltian erhält 22 Millionen Euro zur Wachstumsfinanzierung unter Leitung von MAM GE Fund.

Haltian erhält frisches Kapital für die beschleunigte Expansion in den USA und Europa. Das Unternehmen bietet benutzerfreundliche IoT-Software, Sensorlösungen und -dienste für gewerbliche Immobilien. Mit einem Umsatz von ~20 Mio. EUR im letzten Jahr und einem jährlichen Wachstum von fast 50 % in den letzten drei Jahren ist Haltian auf Erfolgskurs.

Haltian, ein führendes IoT-Unternehmen aus Finnland, hat heute bekannt gegeben, dass es eine neue Wachstumsfinanzierung in Höhe von 22 Millionen Euro erhalten hat. Die Finanzierungsrunde wurde vom Mandatum Asset Management Growth Equity II Fund (MAM GE) angeführt und von Varma, Tesi, Ventic und Inventure unterstützt. Haltian wird diese Mittel nutzen, um seine Expansion in den USA und Europa zu beschleunigen und neue IoT-Produkte auf den Markt zu bringen.

Die Nachfrage nach innovativen Lösungen im Bereich des Internets der Dinge wird durch wichtige globale Trends wie die Verbesserung von Arbeitsbedingungen und die Unterstützung von hybriden Arbeitsmodellen angetrieben. Darüber hinaus trägt die Digitalisierung der Immobilienbranche und die Energie- und Flächeneffizienz zur Nachfrage bei. Laut WorldGBC sind Gebäude für fast 40 % der globalen energiebedingten CO2-Emissionen verantwortlich, wobei 28 % auf betriebliche Emissionen zurückzuführen sind.

Haltians innovative IoT-Software- und Sensorlösungen für gewerbliche Immobilien bieten Unternehmen eine Möglichkeit, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, ihre Betriebskosten zu senken und gleichzeitig ihre Umweltbilanz zu verbessern. Diese Technologien sind ein wichtiger Bestandteil der Anforderungen an moderne Unternehmen.

Durch die Entwicklung einfach zu bedienender IoT-Software und Sensorlösungen, die in verschiedenen gewerblichen Immobilienanwendungen eingesetzt werden können, adressiert Haltian die wachsende Nachfrage nach dieser Technologie.

In modernen Büros, in denen verschiedene Mitarbeiter denselben Arbeitsplatz nutzen, ist der Empathic Building Digital Twin Sensor eine unverzichtbare Lösung. Die IoT-Technologie von Haltian erleichtert die Suche nach freien Räumen und Kollegen und ermöglicht umfangreiche Analysen und Berichte zur Arbeitsplatznutzung. Mit dem erfolgreichen Markteintritt in den USA plant das Unternehmen nun auch die Expansion in andere Länder.

Haltians CEO und Mitbegründer, Pasi Leipälä, unterstrich die Bedeutung der Mission seines Unternehmens, das Arbeitsleben für seine Kunden zu vereinfachen. Durch die Nutzung der hochmodernen IoT-Lösungen von Haltian können Kunden im digitalen Zeitalter erfolgreich sein und dabei zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen.

Die IoT-Systeme von Haltian erfreuen sich großer Beliebtheit bei vielen renommierten Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter in Nordamerika und Japan. In diesem Jahr wird das Unternehmen Tausende von Gebäuden mit seinen Lösungen ausstatten. Auch einige der weltweit größten Immobilien- und Gebäudeverwaltungsunternehmen wie CBRE und ISS haben sich bereits für Haltians Technologien entschieden und setzen diese erfolgreich in ihren Büros und Gebäuden ein.

Die Wachstumsfinanzierungsrunde von Haltian, einem IoT-Unternehmen, wurde erfolgreich abgeschlossen. Mandatum Asset Management Growth Equity Team (MAM GE), ein spezialisiertes Investorenteam, leitete die Runde, an der sich auch Varma, Tesi, Ventic und Inventure beteiligten. Haltian konnte insgesamt 40 Millionen Euro aufbringen und verzeichnete in den letzten drei Jahren eine Verdreifachung seines Umsatzes sowie ein jährliches Wachstum von über 50%. Für Kitty Laine, Investment Manager, Private Equity bei MAM, stellt Haltian eine geeignete Investition für ihre Wachstumsaktienstrategie dar.

Mit Hilfe der neuen Finanzierung kann Haltian nun verstärkt in die internationale Vermarktung ihrer Hi-Tech-Produkte investieren. Das Unternehmen plant, seine Präsenz in Mitteleuropa und Nordamerika auszubauen und weitere Mitarbeiter einzustellen, um auf die steigende Kundennachfrage reagieren zu können. Außerdem ist geplant, im Jahr 2023 innovative IoT-Produkte auf den Markt zu bringen.