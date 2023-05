Datenstrategien für Smart Cities stehen im Mittelpunkt des Fachkolloquiums Kommunale Daten 2023

Die Infrastruktur besteht heute nicht nur in physischer Form, sondern oft auch in digitaler Ausprägung. Als führender Datenstandard in der Straßenbewirtschaftung wird der Objektkatalog für das Straßen- und Verkehrswesen (OKSTRA) bereits seit vielen Jahren verwendet. Seit einem Jahrzehnt steht mit OKSTRA kommunal eine spezielle Variante für die Straßenbewirtschaftung in Kommunen zur Verfügung.



Steigerung der Effizienz durch IT-basierte kommunale Infrastruktur

Um sogenannte Smart Cities zu realisieren, ist die Abbildung der kommunalen Infrastruktur in IT-Systemen unverzichtbar. Diese Smart Cities streben danach, Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher, ökologischer und sozial inklusiver zu gestalten. Durch die Integration von IT-Systemen mit der kommunalen Infrastruktur können insbesondere in der Verkehrsplanung bestehende Infrastrukturen effizienter genutzt werden.

Die Vorträge beim "Fachkolloquium Kommunale Daten 2023" beschäftigen sich unter anderem mit diesem Thema. Die erneute Online-Veranstaltung findet am 15. und 16. Mai 2023 statt.

KIM Strasse und FGSV haben eine gemeinsame Veranstaltung organisiert, bei der an beiden Tagen Vorträge zu kommunalen Themen abgehalten werden. Die Vorträge decken verschiedene Bereiche ab, darunter Radverkehr, Smart City, Verkehrsplanung, Klimaschutz und Planung. Darüber hinaus wird auch ein Ausblick auf die aktuellen Entwicklungen der entsprechenden Regelwerke gegeben.