EXOR JSmart700M: HMI für die Fabrik-, Schiffs- und Gebäudeautomatisierung

Was kann das neue Human Machine Interface EXOR JSmart700M? Der Hersteller verspricht eine fast vollständige Automatisierung!Künstliche Maschinen und Systeme werden ständig weiterentwickelt. So auch im Hause EXOR, wo jetzt das neue Human Machine Interface namens EXOR JSmart700M vorgestellt wurde.



Das neue Interface ist das: EXOR JSmart700M wurde vorgestellt

Die Idee hinter der neuen Entwicklung ist nachvollziehbar: Alles dreht sich um eine möglichst vollständige Übertragung aller Produktions- und Arbeitsprozesse auf Maschinen und Systeme. Dennoch geht es aktuell noch nicht ohne den Menschen. HMI (Human Machine Interface) soll die Lösung sein und eine Schnittstelle zwischen Maschinen oder Systemen und dem Menschen darstellen.

Mit EXOR JSmart700M sollen verschiedene Bedienpanels geliefert werden, mit denen deutlich mehr Effizienz und Flexibilität im Unternehmen möglich sein soll. Sogar anspruchsvollste IIoT-Edge-Anwendungen sollen damit bedient werden können. Mit der neuen Entwicklung will EXOR wieder einmal beweisen, stets auf dem aktuellen Stand der Dinge zu sein und Lösungen bieten, die sich im Alltag der Kunden bewähren.

Human Machine Interface in verschiedenen Bereichen der Automatisierung

Durch das neue Interface will EXOR erreichen, dass vielfältige Bereiche der Automatisierung vorangebracht werden. Seitens des Unternehmens ist die Rede von der Schiffs-, Fabrik- und Gebäudeautomatisierung. Nötig ist dabei in allen Bereichen die Kommunikation der Benutzer mit Programmen und Systemen sowie mit den angewendeten Maschinen. Nur über eine funktionierende Kommunikation ist die Automatisierung möglich. Die neue EXOR JSmart700M-Serie will genau das erreichen und den Einsatz der Human Machine Interfaces für anspruchsvolle IIoT-Aufgaben möglich machen.

EXOR stellt für seine Kunden zwei Varianten zur Verfügung. Zum einen gibt es mit EXOR JSmart700M ein robustes Panel, welches über ein Tragarmsystem verfügt. Das Display ist als Multitouch-Display konzipiert und gewährleistet die Kommunikation zwischen Maschine und Mensch zu jedem Zeitpunkt. Das Browserpanel hingegen ist die passende Lösung für alle Anwendungen in kritischen Bereichen. Das Design ist bei diesen Produkten eher nüchtern bis elegant, das Display sehr groß, mit robuster Glasfront und kapazitivem Touchscreen ausgestattet.

Beide Varianten sind mit der hauseigenen Software JMobile oder mit HTML5 Web Panel erhältlich. Die Software ist intuitiv zu bedienen bzw. braucht nur eine kleine Einweisung, um sie richtig anzuwenden. Abgedeckt werden durch die Software sämtliche notwendigen Bereiche: Prozessmanagement, Konnektivität, Datenvisualisierung und Gerätemanagement.

Die Basis für alle wichtigen Anwendungen im Bereich Internet of Things ist damit gegeben. Werden geeignete Stecker und weiteres Zubehör verwendet, ist der unter Anwendern gefragte IP67-Schutz gegeben. Darüber hinaus sind die Panels über VPN-Fernwartung nutzbar und können mit IoT-Gateway sowie Codesys gesteuert werden.

Über EXOR Deutschland GmbH

EXOR konzentriert sich seit jeher darauf, Ressourcen zu nutzen, die dauerhaft bestehen bleiben. Man legt den Unternehmensfokus auf die Dinge, die sich auch in Zukunft nicht ändern werden. Derart agiert das Unternehmen seit mittlerweile fast 50 Jahren und deckt den Bedarf der Kunden mit neuen Technologien, die die gewünschte Sicherheit und Leistung versprechen. Durch Transparenz und den Willen zum Vertrauensaufbau gelingt es EXOR immer wieder, Kunden zu langjährigen Stammkunden werde zu lassen und sie für wenigstens zehn Jahre oder sogar noch länger zu binden.

Dabei entwickelt EXOR nicht nur neue Lösungen, die auf dem Markt gefragt sind, sondern übernimmt auch das Produktdesign sowie die gesamte Produktentwicklung selbst. EXOR sieht sich selbst als Technologieanbieter, auf dessen Plattform alle Angebote und Leistungen sowie Produkte vereint sind. Kleinste Baugruppen für IoT-Projekte werden dabei ebenso geboten wie HMI Software und Hochleistungs-Gateways.

Weitere Informationen zum Unternehmen sowie zu den angebotenen Produkten finden Interessierte auf der Internetseite oder bei persönlichem Kontakt mit dem Support von EXOR: