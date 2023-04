SD- und MicroSD-Karten SD300 von Exascend: Langlebige Speicheroptionen für das IoT-Edge in der Industrie

Die SD- und microSD-Karten der SD300-Serie von Exascend sind ab sofort in Industriequalität erhältlich, um den steigenden Bedarf an IoT-Edge-Speicher zu decken. Diese industrietauglichen Karten eignen sich ideal für den Einsatz in Edge-IoT-Anwendungen wie Überwachungskameras, Industriedrohnen, Fabrikrobotern und Infotainment-Systemen.



Exascend stellt 176-Layer-3D-TLC-NAND SD- und microSD-Karten vor: Optimiert für Edge-IoT-Anwendungen

Exascend, Inc. hat eine neue Serie von austauschbaren Speicherlösungen vorgestellt, die speziell für Edge-IoT-Anwendungen entwickelt wurden. Die SD- und microSD-Karten der SD300-Serie verfügen über eine beeindruckende 176-Layer-3D-TLC-NAND-Technologie und sind für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet. Mit diesen Speicherlösungen können Edge-Geräte wie Industriedrohnen, Fabrikroboter, Überwachungskameras und Infotainment-Systeme ihre wachsenden Speicheranforderungen erfüllen.

Strapazierfähige Varianten für den Einsatz in industriellen Umgebungen und bei intensiven Arbeitsbelastungen

Exascends SD300-Speicherkarten sind aufgrund ihres einzigartigen Hardware- und Firmware-Designs besonders widerstandsfähig und zuverlässig. Sie können bei extremen Temperaturen von -40°C bis 85°C betrieben werden und sind gegen äußere Einflüsse wie Stöße, Vibrationen und Feuchtigkeit geschützt. Aufgrund ihrer hohen Belastbarkeit und einer mittleren Lebensdauer von bis zu zwei Millionen Stunden sind sie eine ausgezeichnete Wahl für den professionellen Einsatz, bei dem eine hohe Ausfallsicherheit und Leistungsfähigkeit gefragt ist.

Wer auf der Suche nach einer Speicherkarte mit hoher Leistung, langer Haltbarkeit und geringer Speicherlatenz ist, der findet in der SD300-Karte eine ideale Lösung. Dank fortschrittlicher Technologien wie LDPC ECC, Wear Leveling und Pseudo SLC bietet die Karte eine zuverlässige Leistung und Ausdauer. Um sicherzustellen, dass die Karte immer in einem optimalen Zustand ist, verfügt sie über ein SMART-Tool, welches dem Benutzer dabei hilft, den Kartenstatus zu überwachen und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Die SD300-Karte ist daher ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie beispielsweise industrielle Steuerungen oder Überwachungssysteme.

Randnahe Verarbeitung von 4K-Videos und hochauflösenden Bildern: optimierte Leistung garantiert

Die schnelle Übertragung von Daten über 5G-Netzwerke und die Verarbeitung mit künstlicher Intelligenz direkt am Netzwerkrand (Edge) eröffnen neue Möglichkeiten im Internet der Dinge (IoT). Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, benötigt es immer schnellere und leistungsfähigere Speicherlösungen. Die SD300 ist eine solche Lösung, die mit bemerkenswerten sequenziellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 90 MB/s bzw. 80 MB/s eine hervorragende Leistung bietet und damit eine ideale Wahl für datenintensive Anwendungen darstellt.

Mit der SD300-Serie bietet Ihnen der Hersteller eine hervorragende Wahl für Ihre Speicherbedürfnisse. Die Karten dieser Serie sind mit der Geschwindigkeitsklasse V30/U3/C10 und der Leistungsklasse A2 ausgestattet, was bedeutet, dass Sie kontinuierliche Videoaufnahmen durchführen und hochauflösende Bilder und 4K-Material am Rand verarbeiten können. Egal, ob Sie Profifotograf oder Hobbyfilmer sind, die SD300-Serie ist die perfekte Wahl für Ihre Bedürfnisse.

Die Priorität von Exascend ist es, seinen Kunden im Industriesektor die besten Speicherlösungen anzubieten. Frank Chen, CEO von Exascend, ist überzeugt, dass die SD300-Serie industrieller Speicherkarten eine hervorragende Ergänzung des Portfolios des Unternehmens darstellt und den Kunden einen erheblichen Nutzen bringt. Mit der Einführung dieser neuen Speicherkarten werden die Kunden im Industriesektor von der hohen Qualität und Zuverlässigkeit profitieren, die Exascend seinen Kunden garantiert.

Die SD300-Serie von Exascend ist ab sofort verfügbar und kann bei autorisierten Händlern erworben werden. Mit Kapazitäten von 8 GB bis 256 GB und einer umfassenden dreijährigen Garantie sind diese industriellen SD-Karten und microSD-Karten ideal für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen. Weitere technische Informationen zu den beiden Modellen der SD300-Reihe finden Sie auf der Exascend-Website.

Kunden, die eingebettete Speicherlösungen benötigen, können bei Exascend auch auf andere Optionen als die Standardlösungen zurückgreifen. Zum Beispiel gibt es e.MMC und SSDs als alternative Optionen, die je nach Bedarf konfiguriert werden können, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.