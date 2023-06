Erfolgreiches Projekt: EMH metering bindet mehr als 40 Zähler an Gateway an

Die EMH metering GmbH & Co. KG präsentierte auf der diesjährigen E-World in Essen ihre neuesten Zähler- und Kommunikationslösungen, die eigens für den bevorstehenden Smart Meter Rollout entwickelt wurden. Besonders bemerkenswert waren das innovative Smart Meter Gateway CASA 1.1 und eine maßgeschneiderte Rollout-Lösung für RLM-Kunden, die den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Mit CASA 1.1 wird erstmals die Möglichkeit geboten, die kosteneffiziente Funklösung 1:n umzusetzen und somit einen reibungslosen Rollout zu gewährleisten.



EMH vereinfacht Energiemanagement mit CASA 1.1 und iMsys-Lösung für Lastgangkunden

Eine bemerkenswerte Neuerung in CASA 1.1 ist das OMS-Kompaktprofil für die Rollout-Lösung 1:n, das die gesetzeskonforme Anbindung mehrerer Zähler an ein Gateway per Funk ermöglicht. CASA 1.1 kann beeindruckende 42 eichrechtlich zugelassene Zähler auslesen und unterstützt eine Vielzahl von über 70 konfigurierten TAFs. Zusätzlich dazu bietet das intelligente Messsystem (iMsys) für RLM-Anwendungen eine weitere herausragende Funktion, bei der EMH den bewährten Lastgang-Zähler LZQJ-XC über einen LMN-Adapter (ZSM-XC) mit dem SMGW CASA verbindet. Diese Lösung wurde bereits von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) zugelassen und steht als gesetzeskonformes iMsys für Lastgangkunden zur Verfügung.

Durch die Integration neuer Funktionen in CASA 1.1 möchte EMH metering den Rollout-Prozess für Messstellenbetreiber vereinfachen. Diese Funktionen bieten dem Installateur oder Gateway-Administrator eine umfassende Rückmeldung zum Status und zur Qualität der WAN- oder LMN-Verbindung, die über die Anforderungen des FNN hinausgeht. Dadurch können Fehler während der Installation bereits vor Ort erkannt und behoben werden, was zusätzliche Anfahrten zur Messstelle vermeidet. Zusätzlich ermöglicht CASA 1.1 eine detaillierte Überprüfung des WAN-Verbindungsstatus anhand einer erweiterten Liste von Mobilfunkinformationen, die die letzten 48 Stunden abdeckt. Dies stellt sicher, dass die WAN-Verbindung stabil und zuverlässig ist.

Die LMN-Schnittstelle von CASA 1.1 erlaubt das Auslesen von hochauflösenden Daten im 1-Sekunden-Ausleseintervall. Diese Daten sind für verschiedene Mehrwertdienste unverzichtbar und tragen zur Optimierung der Dienstleistungen bei.

Mit dem eHZB e-moc wurde ein neuer E-Mobility-Zähler eingeführt, der eine bahnbrechende Innovation in der Branche darstellt. Dieser Zähler ist konform mit dem Eichrecht und verfügt über eine PTB-Zulassung, die höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards gewährleistet. Elektrofahrzeuge können mit diesem Zähler sicher und bequem geladen werden, wobei insbesondere AC-Ladestationen von den zusätzlichen Features profitieren. Der Zähler erfüllt die aktuellen rechtlichen Anforderungen hinsichtlich Datensicherheit und Lastmanagement und basiert auf den Entwürfen der AFIR-Verordnung, um das Laden an öffentlichen Ladesäulen in ganz Europa transparenter zu machen.

Das Unternehmen zeigte auf seinem Messestand eine Vielzahl an Geräten, die für den Neustart des Rollouts im Energiebereich von großer Bedeutung sind. Besonders hervorzuheben sind hierbei die moderne Messeinrichtung mMe4.0 und der Haushaltszähler eHZ mit Stecktechnik, die eine präzise Erfassung und Übertragung von Energieverbrauchsdaten ermöglichen. Zusätzlich präsentierte das Unternehmen den Hochpräzisionszähler LZQJ-XC, der mit einem LTE-Modem ausgestattet ist und somit eine effektive Integration großer Energiemengen in das Smart Grid unterstützt.