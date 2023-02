Digi Containers: Bessere Anwendungen auf Mobilfunk-Routern von Digi

Digi International gilt als weltweit führender Anbieter von IoT-Lösungen sowie Produkten und Diensten für eine verbesserte Konnektivität. Jetzt geht Digi Containers an den Start und erlaubt maßgeschneiderte Anwendungen.



Digi Containers als Hilfe für Entwickler

Digi International hat nun Digi Containers präsentiert, eine neue Softwarelösung für Entwickler. Der weltweit führende Anbieter von IoT-Lösungen setzt mit seinem Softwaredienst darauf, maßgeschneiderte Anwendungen für Mobilfunk-Router besser und leichter entwickeln sowie anpassen zu können. Als zentrales Portal wird dabei der Digi Remote Manager genutzt, damit die Anwendungen eingesetzt und verwaltet werden können.

Entwickler bekommen damit genau die Hilfe, die sie für das Edge-Computing benötigen. Sie konsolidieren mit dem neuen Softwaredienst die Prozessor-Hubs ebenso einfach wie sie auf verschiedene Nutzungsfälle reagieren können. Entwickler setzen dabei auf Lightweight Linux Containers, welche als virtuelle Maschinen den Laufkern der echten Maschine teilen. Die Prozesse laufen damit im Container mit der gleichen Geschwindigkeit ab wie im Host-Gerät.

Solche Container sind aber leicht und können flexibel eingesetzt werden, dennoch bieten sie die geforderte Sicherheit für derartige Anwendungen. Entwickler können somit die Digi-Lösungen anwenden und damit auf spezifische Anforderungen reagieren. Als besonderes Plus ergibt sich jetzt durch die Lösung von Digi International das Hochladen und Managen von Anwendungen, die auf der Nutzung von Containern basieren. Der Digi Remote Manager lässt zudem Überwachungs- und Umsetzungstätigkeiten leicht möglich werden. Somit können sogar komplexe Containerreihen gemanagt werden.

Vorteile von Digi Containers

Die Anwendungen können in privaten und öffentlichen Clouds genutzt werden, was für Unternehmen das Plus an Flexibilität birgt. Container sind zudem skalierbar und bieten ein hohes Maß an Sicherheit. Gleichzeitig besteht eine Autonomie vom Betriebssystem, damit wiederum sind Entwicklungs- und Betriebsgeschwindigkeit deutlich besser. Durch den Verzicht auf ein eigenes Betriebssystem müssen für Container weniger Ressourcen zur Verfügung stehen und es können mehrere Container auf nur einem Server laufen. Für Unternehmen bedeutet das wiederum geringere Kosten und weniger Ausfallmöglichkeiten.

Laut Digi International lässt sich jetzt endlich die ganze Kraft von Edge Computing erschließen. Entwickler können neue Funktionen und Fähigkeiten durch die Arbeit in der eingebetteten Softwareumgebung nutzen, zudem sind containerbasierte Anwendungen leichter zu erstellen und zu unterstützen.

In dem Zusammenhang sei auf die verbesserten Anwendungen zur Netzwerkanalyse hingewiesen, die bewirken, dass Netzwerke individuell auf bestimmte Standorte angepasst werden können. Aktuelle Daten und geschichtliche Überblicke über die Netzwerke sind dank „Digi intelliFlow“ kein Problem mehr.

Über Digi International

Das 1985 gegründete Unternehmen ist mit der Bereitstellung von Lösungen und Dienstleistungen für das Internet of Things bekannt geworden. Produkte der nächsten Generation können mithilfe von Digi entwickelt werden, Infrastrukturen für die Kommunikation lassen sich sicher und zuverlässig auch in anspruchsvollen Umgebungen einsetzen sowie verwalten. Inzwischen sind es mehr als 100 Millionen Produkte, die mithilfe von Digi miteinander verbunden wurden, wobei diese Zahl beständig wächst.

