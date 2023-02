Cradlepoint R2100 Series 5G: Router-on-the-Roof für die Dachmontage auf Fahrzeugen

5G-Router sind bei Cradlepoint nicht neu, vielmehr ist das Unternehmen längst Marktführer im Bereich 4G und 5G. Nun kommt die neue Serie mit dem Cradlepoint R2100 auf den Markt und damit der Router für das Fahrzeugdach.



Neuer Cradlepoint R 2100 Router für das Autodach

Digital-Signage- sowie IoT-Installationen werden mit 5G und dem neuen Cradlepoint R2100 zukunftsfähig. Der neue Router des Marktführers Cradlepoint ist für die Montage auf dem Dach von Fahrzeugen gemacht und kann im Midband-Bereich von 5G funken.

Der neue Router eignet sich damit perfekt für Anwendungen, die viele Daten benötigen. Die Bereiche öffentliche Sicherheit, Nahverkehr und IoT werden damit bedient. Auch die Übertragung von Videodaten durch Feuerwehr und Polizei wird leichter. Der Router R2100 benötigt im Außenbereich keine Antennen, damit fallen auch keine Kabel an. Die Stromversorgung läuft über das Power-over-Ethernet und damit per LAN-Kabel.

Damit wiederum sind niedrige Kosten beim Gehäuse- und Fahrzeugbau verbunden, was sich vor allem bei großen Stückzahlen bemerkbar macht. Der Router ist zudem als Adapter einsetzbar, wenn bereits 4G-Installationen von Cradlepoint vorhanden sind.

Mögliche Einsatzbereiche des Cradlepoint R2100

Der Router R2100 kann in dem Maße häufiger eingesetzt werden, wie das Netz mit 5G ausgebaut wird. Immer mehr Reisende wollen im öffentlichen Nahverkehr ein breitbandiges WLAN nutzen – sie werden mit dem Cradlepoint R2100 bestens bedient. Auch Flottenbetreiber werden zu den Kunden gehören, wenn sie die Daten ihrer Flotte in Echtzeit abrufen und nachverfolgen wollen.

Darüber lassen sich zudem Wartungsintervalle planen, was die Effizienz im eigenen Unternehmen deutlich erhöht. Feuerwehren können Echtzeitdaten in der Datenbank abrufen, die Polizei streamt Videos an ihre Leitstellen. Eine LAN-Verbindung ist damit nicht mehr nötig, dank 5G und R2100 werden die Daten in hoher Auflösung weitergeschickt.

Vorteile des Cradlepoint R2100

Der Router R2100 kann an den Gehäusen von Digital-Signage- und IoT-Geräten installiert werden. Auch die Montage auf dem Fahrzeugdach ist möglich. Integriert sind hier Modem, Antennen und Router, das Gehäuse ist aerodynamisch designt. Der Router ist gegen Witterungseinflüsse und Stöße geschützt, er entspricht dem IP67-Standard. Auch vor Vibrationen und Vandalismus liegt ein ausreichender Schutz vor. WiFi-6 ist optional erhältlich, der Router kann eigenständig oder ergänzend eingesetzt werden.

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

einfache Installation

nahtlose Integration

WiFi-Ergänzung

Bereitstellung von Edge-Computing-Funktionen

hohe Sicherheit für alle essenziellen Funktionen

Über die Cradlepoint GmbH

Das Unternehmen aus den USA hat sich der Verbindung von Menschen, Dingen und Orten verschrieben. Cradlepoint wurde im Jahr 2006 gegründet und gilt als Pionier im Bereich WLAN. Der Fokus liegt dabei ganz klar auf Routern und den neuen Mobilfunkstandards, zu denen LTE und 4G ebenso wie 5G gehören. Zielgruppe für Cradlepoint sind Unternehmen und Behörden, die auf sichere, leistungsfähige und zuverlässige Netzwerke bauen. Mit der neuen Router-Lösung soll die Internetnutzung von unterwegs aus noch effizienter und sicherer werden.

Für weitere Informationen stehen das Hauptquartier in Boise (Idaho, USA) und der Kontakt in Großbritannien zur Verfügung: