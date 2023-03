CORVINA: No-Code IIoT-Plattform für die Datenkonsolidierung

EXOR Deutschland bietet eine neue Cloud-Anwendung: Die IIoT-Plattform CORVINA soll sich in der Industrie 4.0 beweisen und den digitalen Wandel vorantreiben. Der nächste Schritt in Richtung einer smarten Fabrik ist getan.



CORVINA: IIoT-Plattform vom EXOR

Industrieunternehmen haben sich in den vergangenen Jahren auf den Fortschritt konzentriert. Industrie 4.0 ist mehr als ein Schlagwort und soll die Digitalisierung in der Industrie bringen. Viele Geräte und Maschinen im Bereich der Produktion wurden in den letzten Jahren vernetzt, doch der Weg bis zur smarten Fabrik ist immer noch weit.

Firmen brauchen auch die nötige Infrastruktur, um die Daten, die durch Maschinen generiert wurden, zu sammeln und auszuwerten. Nur aus den Analysen lassen sich Verbesserungen ableiten, die wiederum die Digitalisierung weiter vorantreiben können. Neue IIoT-Plattformen sind gefragt. An dieser Stelle tritt jetzt CORVINA auf den Plan, eine Plattform, die in Deutschland von EXOR erhältlich ist.

No-Code Plattform: Keine isolierten Strukturen gewünscht

Viele Unternehmen bauen Infrastrukturen auf, die Anwendungsfälle isoliert behandeln. Es werden verschiedene Technologien eingesetzt, mit denen IoT-Silos entstehen. Diese Silos sind jedoch nicht immer untereinander kompatibel, sodass das Sammeln, die Analyse und Auswertung der Daten erschwert wird oder gänzlich unmöglich ist. Es werden statt Vereinfachungen neue Herausforderungen geschaffen, mit denen die geplanten Innovationen kaum möglich sind.

Es gilt, die Silos aufzubrechen, was mithilfe der IIoT-Plattformen wie CORVINA möglich sein soll. User bekommen eine Steuerzentrale gestellt und damit einen guten Einblick in Daten und Vorgänge in der Produktion. Investitionen und Prozesse werden leichter zu optimieren.

CORVINA ist eine No-Code Plattform und soll Produkte und Maschinen sowie verschiedene Systeme miteinander verbinden. Die Plattform stellt eine Brücke zwischen OT- und IT-Architektur dar und stellt alle nötigen Tools für die Umsetzung von Industrie 4.0 bereit. Besonders hervorzuheben ist hier die Einfachheit der Lösung: Es werden Daten in Echtzeit sowie historische Daten gesammelt und anschließend auf einem Dashboard sichtbar gemacht.

Als No-Code Plattform überzeugt CORVINA auch bei der visuellen Gestaltung: Die Nutzerfreundlichkeit ist jederzeit gegeben. Gleichzeitig ist die Verbindung für einen Fernzugriff und für das Edge-Management einfacher. Das Konnektivitätsmanagement ist fortschrittlich, die Kommunikation zuverlässig möglich.

Ebenfalls von Vorteil ist, dass EXOR nicht nur die No-Code Plattform CORVINA liefert, sondern auch für die nötige Hardware sorgt. Beispiele dafür sind xWare IoT Gateways, die als Basis zwischen Industrie 4.0 und IoT stehen und die Weiterentwicklung der smarten Fabrik deutlich erleichtern. Kunden haben damit einen Ansprechpartner, der sowohl Hard- als auch Software liefert und damit dafür sorgt, dass beide miteinander kommunizieren. Das Problem der mangelnden Konnektivität wird damit gleich mit aus der Welt geschafft.

Über EXOR Deutschland GmbH

Die Gründung von EXOR erfolgte 1971, bis heute gibt es Geschäftsstellen in Deutschland, Italien, in den USA oder auch in Indien. Mehr als 185 Mitarbeiter werden weltweit in den Bereichen Schifffahrt, Gebäudeautomatisierung und Industrie beschäftigt. Das Angebotsspektrum des Unternehmens ist vor allem auf kundenspezifische Hard- und Softwarelösungen ausgerichtet. Mittlerweile zählt EXOR zu den einflussreichsten Unternehmen und entwirft, konstruiert, entwickelt und fertigt Lösungen für das industrielle IoT, für Steuerungen und Human Machine Interfaces.

Man setzt vor allem auf intuitive Tools, die auf die Konzepte von Industrie 4.0 ansprechen. Wichtig ist im Unternehmen vor allem die Fachkenntnis und es wird Wert darauf gelegt, dass sämtliche Niederlassungen nur von Fachkräften geführt werden. Zentrale Projektplanung und Herstellung erfolgen am Hauptsitz in Italien.

