congatec präsentiert Trainingsprogramm für das Design von Carrierboards

Congatec, ein führender Anbieter von Embedded und Edge Computer Technologie, hat ein Trainingsprogramm für Carrierboard-Designs gestartet. Das Programm vermittelt Best-Practice-Wissen zum Design-in der führenden Computer-on-Module-Standards COM-HPC und SMARC und richtet sich an Systemarchitekten. Ziel des Programms ist es, den Teilnehmern einen schnellen, einfachen und effizienten Einblick in die Designregeln dieser PICMG- und SGET-Standards zu geben. Durch die Teilnahme an dem Programm sollen Systemarchitekten in der Lage sein, Carrierboards für Embedded-Computersysteme effektiver zu entwickeln und somit die Markteinführungszeit von innovativen Produkten zu verkürzen.



Mit congatec-Trainingskursen können Entwickler effektivere Carrierboards für ihre Embedded-Systeme entwerfen

Die Trainingskurse von congatec bieten Entwicklern eine umfassende Einführung in die obligatorischen und empfohlenen Designprinzipien sowie Best-Practice-Layouts von Carrierboards für Computermodule. Die Kurse befähigen Entwickler dazu, eigene Carrier-Board-Design-Projekte zu starten und sich mit standardkonformen Carrierboard-Designs vertraut zu machen, die für den Aufbau interoperabler, skalierbarer und langlebiger kundenspezifischer Embedded-Computing-Plattformen unerlässlich sind. Die Trainingsakademie von congatec ist weltweit verfügbar und bietet sowohl Online- als auch Vor-Ort-Kurse an. Das Schulungsprogramm richtet sich an Entwickler bei OEMs, VARs und Systemintegratoren und vermittelt ihnen das notwendige Know-how, um effektive Carrierboards für ihre Embedded-Systeme zu entwerfen und somit die Markteinführungszeit ihrer Produkte zu verkürzen.

In Bezug auf die offiziellen Design-Guides der Standardisierungsgremien betont Daniel Stadler, dass sie eine großartige Ressource für Entwickler sind, aber letztendlich nur Anforderungsspezifikationen darstellen. Um reale Entwicklungsprojekte zu starten, müssen Entwickler lernen, wie sie diese Anforderungen in der Praxis umsetzen können. Das Schulungsprogramm von congatec wurde speziell dafür konzipiert, den Wissenstransfer zu beschleunigen und Entwicklern das notwendige Know-how zu vermitteln, um eigene Carrierboard-Designs erfolgreich zu starten. Nach Abschluss des Trainings werden die Entwickler in der Lage sein, effektive und standardkonforme Carrierboards für ihre Embedded-Systeme zu entwerfen und die Markteinführungszeit ihrer Produkte zu verkürzen.

Das neue Trainingsprogramm für Carrierboard-Designs von congatec bietet Entwicklern einen umfassenden Einblick in die Welt des High-End Embedded- und Edge-Computings. Das Programm vermittelt Wissen zu allen erforderlichen Aspekten, die für ein erfolgreiches Design von Carrierboards notwendig sind, wie beispielsweise PCB-Layout-Prinzipien, Power-Management-Regeln, Signalintegrität und Komponentenauswahl. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei auf die Computerschnittstellen gelegt, die für anspruchsvolle Designs von serieller Hochgeschwindigkeitskommunikation unerlässlich sind. Das Programm deckt Themen wie PCIe Gen 5, USB 3.2 Gen 2 und USB 4 mit Thunderbolt, USB C, Ethernet und 100GbE ab. Auch das Management der Seitenbandsignale, die für COM-HPC auf dem Carrier Board deserialisiert werden müssen, wird ausführlich behandelt, um Entwicklern ein umfassendes Verständnis der Carrierboard-Designs zu vermitteln.

Neben den Design-Prinzipien und Best-Practice-Layouts für Carrierboards für Computermodule wird im Kurs auch erklärt, wie Schnittstellenstandards wie eSPI, I²C und GPIOs genutzt werden. Eine Einführung in congatec's x86-Firmware-Implementierung, die vom Embedded BIOS bis hin zu den Funktionen des Board-Management- und Modul-Management-Controllers reicht, rundet die Design-in-Sessions ab. Entwickler lernen auch Verifikations- und Teststrategien, um alle Herausforderungen von der anfänglichen Verifikation des Carrier-Board-Designs bis hin zum Massenproduktionstest zu bewältigen.

Die congatec training academy bietet Carrierboard-Design-Kurse für die Standards COM-HPC und SMARC an, die nur im Rahmen eines Service-Abonnements zugänglich sind. Mit erfolgreicher Teilnahme erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat, das ihre Fähigkeit bestätigt, ein Experte in der Gestaltung von Carrierboards zu werden. Die Kurse bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, fundiertes Wissen und praktische Erfahrung in der Umsetzung von Designprinzipien und Best-Practice-Layouts zu erlangen, um eigene Carrierboard-Designs zu entwickeln.