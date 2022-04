Ameresco: 280 000 intelligente Straßenlaternen für Chicago

Ameresco, ein Cleantech-Integrator und Spezialist für energieeffiziente Systeme und erneuerbare Energien ist mit Chicago eine Kooperation eingegangen. Im Verlauf dieser Zusammenarbeit wurde die US-Stadt mit 280 000 intelligenten Straßenleuchten ausgestattet. Man verspricht sich davon ein Einsparpotential bei den Stromkosten in den nächsten zehn Jahren von bis zu 100 Millionen Dollar.



Mehr Nutzen durch intelligentes Licht

Chicagos Vertreter erwarten von der Modernisierung ihrer kommunalen Lichtinstallation vor allem ein Mehr an Sicherheit auf den Straßen. Mit der nun besseren Beleuchtung können insbesondere Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger gefahrloser den städtischen Verkehr nutzen. Des weiteren war die Verbesserung des allgemeinen öffentlichen Sicherheitsempfindens durch besser beleuchtete Stadtgebiete ein zugkräftiges Argument für die Umsetzung des Vorhabens.

Jobs für Benachteiligte

Aber auch ärmere Straßenzüge profitierten durchaus von der Kooperation. So konnten einige ihrer Bewohner ebenfalls einen direkten Nutzen von dem Projekt für sich verbuchen. Nicht nur, dass ihre bisher eher schlecht ausgeleuchteten Viertel nun einen deutlich ansehnlicheren Eindruck machten. Auch viele einheimische Arbeiter konnten an der Umsetzung des Vorhabens teilhaben, indem sie den Umbau der Straßenbeleuchtung übernahmen.

Eine städtische Verfügung hatte in Vorfeld verbindlich festgelegt, dass fünfzig Prozent der beteiligten Arbeiter aus der Umgebung kommen müssten. Davon mussten mindestens zehn Prozent aus ärmeren Stadtteilen stammen. Ziele, die in der Praxis weit übertroffen wurden.

Beitrag zu den Klimazielen

Besonders stolz sind die Stadtverordneten aber auf ihren Beitrag zu den Klimazielen. Nicht nur, dass sie mit der Unternehmung nun ihren Verbrauch an fossilen Energieträgern einschränken können. Sie reduzieren auch gleichzeitig ihre CO2-Fußabdruck. Schätzungen gehen hierbei von einem Einsparpotential von 134 600 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr aus. Das entspricht in etwa 16 000 Haushalten.

Besser schlafen durch LED

Das neue System sorgt neben seiner Energieeffizienz und angestrebten Klima-Neutralität auch für Verbesserungen unter gesundheitlichen Gesichtspunkten. So wurde die Lichter so ausgestaltet, dass sie nicht mehr wie ihre konventionellen Vorgänger den gesamten Raum im 360 Grad-Verhältnis bestrahlen. Die abgeschirmten und nach unten gerichteten LED-Lampen beleuchten lediglich die Gehwege und Straßen. Das reduziert beispielsweise das Anstrahlen des nächtlichen Himmels, was zu einem besseren und gesünderen Schlaf der Einwohner beitragen kann.

Ameresco: HPS LED-Tausch für mehr Einsparungen

Kernpunkt der Liaison zwischen Ameresco und Chicago war der Austausch der veralteten Lichttechnik im Stadtbereich. 85 Prozent der herkömmlichen 280 000 Straßenlaternen im innerstädtischen Bereich fußte auf Natrium-Hochdruck Leuchten.

Der etwas orange und dunstigen Eindruck, den diese Lichter verbreiteten, war vielen Bewohnern schon lange ein Dorn im Augen Sie wurden nun ersetzt durch LED-Lampen. Ausschlaggebendes Argument waren dabei deren Leistungsfähigkeit und Lebensdauer. So wird davon ausgegangen, dass LEDs nur halb soviel Energie verbrauchen, wie konventionelle Lichtspender. Aber dafür sollen sie eine doppelt so lange Haltbarkeit aufweisen.

Infrastruktur-Vorbild für das ganze Land

Mit der Fertigstellung des Projekts wird vielen Beteiligten erst die Tragweite ihrer Unternehmen vor Augen geführt. Sie haben mit der Umsetzung eines der modernsten Systeme eine intelligente Beleuchtung geschaffen, die Vorbildcharakter für andere Städte, ja vielleicht sogar das ganze Land haben kann.

Denn über die reine Belichtung hinaus, hat diese Lösung noch mehr zu bieten. So können dank der Vernetzung der drahtlosen Knoten jeder Leuchte mit einem Netzwerk, deren Daten viel besser verarbeitet werden. So werden z.B. Ausfälle einzelner Straßenlaternen automatisiert an die Zentrale gemeldet. Diese kann dann zeitnah spezifischen Gruppen Reparaturaufträge erteilen.

Millioneneinsparungen schon während Umbau

Chicago konnte bereits während der Umgestaltung erste nennenswerte Erfolge für sich verbuchen. Nicht nur, dass die Stadt vom Energieversorger ComEd 34 Millionen US-Dollar Rabatt für den Austausch der alte Lampen gegen die neuen erhielt. Letztes Jahr konnte der Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung um mehr als die Hälfte reduziert werden. In schwarzen Zahlen ausgedrückt, bedeutete das durch Einsparungen ein Plus von 8,7 Millionen mehr in der Stadtkasse.