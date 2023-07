water stuff & sun GmbH überzeugt mit Wasserstoffspeicherlösungen und gewinnt World CleanTech StartUPs Award

Mit seiner wegweisenden Wasserstoffspeichertechnologie hat water stuff & sun den begehrten World CleanTech StartUPs Award 2023 gewonnen. Diese Technologie bietet eine effiziente und nachhaltige Möglichkeit, Wasserstoff zu speichern, was zur weiteren Verbreitung erneuerbarer Energien beiträgt und eine positive Auswirkung auf den Klimawandel hat.



Wasserstoff-Zukunft gesichert: Start-up water stuff & sun gewinnt Visionary Technology Disruptor Award

Der World CleanTech StartUPs Award 2023 (WCSA2023) - Visionary Technology Disruptor (Paddy Padmanathan Award) wurde an das Start-up-Unternehmen water stuff & sun vergeben, um seine innovative Wasserstoffspeichertechnologie zu würdigen. Diese renommierte Auszeichnung ehrt Unternehmen, die die Standards sauberer Technologien neu definieren. water stuff & sun überzeugte die Jury in einem intensiven Wettbewerb mit 32 Start-ups aus 21 Ländern und 5 Kontinenten durch ihre wegweisende Technologie im Bereich der Wasserstoffspeicherung.

Im Rahmen des Wettbewerbs wurden verschiedene saubere und zukunftsweisende Technologien in den Bereichen Solar, Speicherung, Wasserstoff, sauberes Wasser, intelligente Energie, E-Mobilität, IoT und KI präsentiert. water stuff & sun wurde von einer hochkarätigen Jury, bestehend aus Branchenexperten und führenden CleanTech-Unternehmern, unter zahlreichen Bewerbungen ausgewählt. Das finale Hearing der fünf Finalisten fand im Rahmen der Veranstaltung "The Smarter E" in München statt, bei der innovative Cleantech-Start-ups aus aller Welt vorgestellt wurden.

Die Auszeichnung, die der water stuff & sun GmbH verliehen wurde, wird von Thomas Korn, dem CEO des Unternehmens, enthusiastisch aufgenommen. Er betont die immense Bedeutung dieser Auszeichnung und wie sie das Unternehmen dabei unterstützen wird, die Speicherung, Verteilung und Nutzung erneuerbarer Energien durch den Einsatz von grünem Wasserstoff neu zu gestalten. Die Unterstützung und Anerkennung durch die World CleanTech StartUPs Awards kommen genau zum richtigen Zeitpunkt, da water stuff & sun vor kurzem den Proof of Concept für ihre Kerntechnologie erbracht und eine aktuelle Investitionsrunde eröffnet hat.

Die Wasserstoffspeichertechnologie von water stuff & sun wurde von einer einstimmigen Jury als wegweisend anerkannt. Ihre einzigartigen Eigenschaften und ihr transformatives Potenzial bei der Revolutionierung der Energiespeicherung wurden ausführlich diskutiert. Paddy Padmanathan, Namensgeber des Preises, hob die Bedeutung von Innovationen im Cleantech-Sektor hervor und würdigte die bahnbrechende Idee der water stuff & sun GmbH als Motor für positive Veränderungen in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft.

ACWA Power's Thomas Altmann, Executive Vice President - Innovation & New Technology und Co-Chairman der Awards, erläuterte die Entscheidung der Jury, water stuff & sun zum Gewinner zu küren. Die Lösung des Gewinners präsentiert einen signifikanten Fortschritt in der Technologie zur Speicherung von Wasserstoff. Durch die erfolgreiche Integration von SFEERS und der Wasserstoffbatterie hat das Gewinnerteam einen neuen Standard für die Speicherung, Verteilung und Nutzung erneuerbarer Energien geschaffen. ACWA Power wird dem Gewinner die Möglichkeit geben, den Firmensitz in Dubai zu besuchen und Experten zu treffen, um die weitere Entwicklung und Innovation der Ideen zu unterstützen.

Wasserstoff als Schlüssel zur Energiewende: Die Vorteile der Speichertechnologie von water stuff & sun

Effiziente Energiespeicherung: Dank der Wasserstoffbatterie von water stuff & sun kann überschüssige Energie effizient in Wasserstoff umgewandelt und somit erneuerbare Energien nachhaltig gespeichert werden. Diese innovative Lösung bietet eine zuverlässige Energiespeicherung. Anpassungsfähige Wasserstoffspeichertechnologie: Water Stuff & Sun präsentiert eine Technologie, die in der Lage ist, sich an unterschiedliche Bedürfnisse anzupassen. Die Wasserstoffspeichertechnologie bietet sowohl für kleinere Anwendungen als auch für die Unterstützung des Energienetzes auf regionaler oder nationaler Ebene skalierbare Lösungen. Water stuff & sun setzt auf Wasserstoff als Speichermedium, um eine nachhaltige Energieversorgung zu unterstützen. Wasserstoff ist ein umweltfreundlicher Energieträger, der bei der Verbrennung keinerlei schädliche Emissionen erzeugt und dadurch zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen beiträgt. Langfristige Energiespeicherung mit Wasserstofftechnologie: Durch die Nutzung von Wasserstoff als Energiespeicher kann eine nachhaltige Lösung für die langfristige Energiespeicherung erreicht werden. Diese Technologie ermöglicht es, überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen zu speichern und bei Bedarf abzurufen, um eine kontinuierliche Stromversorgung sicherzustellen. Intelligente Nutzung erneuerbarer Energie mittels Wasserstoffspeicherung: water stuff & sun hat eine fortschrittliche Technologie entwickelt, die eine intelligente Verteilung erneuerbarer Energie ermöglicht. Durch die Speicherung von Wasserstoff kann der erzeugte Strom effizient genutzt werden, um eine kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung sicherzustellen, selbst wenn die Verfügbarkeit erneuerbarer Energiequellen schwankt.

Die Anerkennung von water stuff & sun durch die CleanTech-Gemeinschaft durch den World CleanTech StartUPs Award 2023 bestätigt ihre herausragende Leistung und ihren Beitrag zur Entwicklung einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Energiezukunft.