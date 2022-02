Ulisse: IoT KI-Plattform zur Kundenüberwachung

Ulisse, eine IoT KI-Plattform zur Raumanalyse versetzt Einzelhändler in die Lage, ihre Verkaufsflächen in Echtzeit zu überwachen. Ihr Ziel ist es dabei, durch Optimierungen im Angebotsbereich aus einmaligen Besuchern Kunden mit langanhaltenden Geschäftsbeziehungen zu machen.



Mit IoT Kunden besser verstehen

Marktanalysten gehen davon aus, dass auch nach der Krise, viele Geschäftstreibende noch immer nicht wirklich verstehen werden, warum und wann Kunden Waren bei ihnen kaufen. Zuviel über Motivationen, Umstände und Umgebungsfaktoren liegt noch immer im Dunkeln. Die IoT KI-Plattform Ulisse will diese Wissenslücke schließen helfen. Detaillierte Scans von Räumen und darin miteinander agierenden Menschen sollen Einzelhändlern helfen, ihre Flächen zu optimieren.

Sensor-Überwachung zur Ladenoptimierung

Radiofrequenzsensoren erfassen dabei das Verhalten von Besuchern und stellen die gesammelten Informationen zur Auswertung den Einzelhändlern zur Verfügung. Diese können dann ihre Ausstellungsräume so anpassen, dass es zu mehr Geschäftsabschlüssen kommen kann.

unauffällig, vielseitig, wartungsfrei

Das Wlan-Router ähnliche Gerät ist innerhalb nur weniger Minuten an einem unauffälligen Ort installierbar. Es kann jahrelang unbemerkt und wartungsfrei seiner Tätigkeit nachgehen. Pluspunkt für die Entwickler ist, dass die Technik die Privatsphäre der Gescannten weniger verletzten soll als eine Kameraüberwachung.

Die Grundeinheit ist nach dem Baukastenprinzip stetig erweiterbar. Computervision und Lidarfunktionen sind bereits eingeplant. Firmeneigene Algorithmen und Software verwandeln die generierten Daten in visuelle Darstellungen, mit denen Einzelhändler ihre Infrastruktur optimieren können. Vorstellbar sind dabei u.a. Einsparungen beim Personal, eine effizientere Präsentation von Werbematerialien oder Änderungen in der Raumaufteilung.

Die Anschaffung des Systems beläuft sich auf 500 Dollar in der Grundfunktion. Zusätzliche Kosten entstehen mit jeder Erweiterung. Obligatorisch ist der Abschluss eines Abonnements über 36 Dollar pro Monat.

Weitere Anwendungsgebiete in der Praxis

Weitere vom Einzelhandel unabhängige Einsatzgebiete von Ulisse finden sich im Touristikbereich, bei Immobilien, im Medizin-Sektor, sowie in der Hotellerie. Die Hersteller können bereits auf einige erfolgreiche Anwendungsfälle in Venedig und Singapore verweisen. So misst und analysiert die Stadt Venedig mit Ulisse die sie besuchenden Touristengruppen.

Singapore Cable Car Sky Network nutzt die Plattform zur Nachverfolgung von Passagieren. Vorstellbar wäre auch noch die Überwachung von Betten in medizinischen und Hotel-Einrichtungen, um die Schlafqualität der Patienten bzw. Kunden zu verbessern. Immobilienbesitzer können die vorhandene Fläche optimiert neuen Bedürfnissen anpassen.