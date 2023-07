Bau-Planung profitiert von Synergien

ERFA-Kreise spielen eine bedeutende Rolle in der Bauplanung, da sie einen effizienten Erfahrungsaustausch ermöglichen. Durch den regelmäßigen Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Planern, Architekten und Ingenieuren werden bewährte Methoden erörtert und aktuelle Herausforderungen adressiert. Der wertvolle Wissensaustausch fördert eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Planungsprozesse und trägt dazu bei, dass Bauprojekte erfolgreicher und zukunftssicher geplant werden. Die ERFA-Kreise dienen auch als Netzwerkplattform, auf der Experten ihr Fachwissen teilen und voneinander lernen können, um so die gesamte Baubranche voranzubringen.



Team um Dr. Knut Marhold fördert Branchenvernetzung

Die zunehmende Verbreitung des Qualitätsstandards "Planer am Bau" hat dazu geführt, dass Architektur- und Ingenieurbüros verstärkt auf der Suche nach Möglichkeiten sind, sich mit anderen Fachleuten auszutauschen. Eine besonders effektive und bewährte Option hierfür ist der moderierte Erfahrungsaustausch in den ERFA-Kreisen, die von Dr. Knut Marhold, einem der Gründungsmitglieder von "Planer am Bau", ins Leben gerufen wurden. Seit über zwei Jahrzehnten haben diese Kreise es den Mitgliedern ermöglicht, alternative Ansätze und Lösungen kennenzulernen, ihre individuellen Stärken hervorzuheben, gemeinsame Fehler zu vermeiden und wertvolle Praxistipps auszutauschen. In diesem Artikel betrachten wir ausführlich die wesentlichen Vorteile, die Bauplanungsbüros durch ihre Beteiligung an den ERFA-Kreisen erzielen können.

Erfahrungsaustausch: Wissen erweitern

Eine effektive Zusammenarbeit in der Bauplanung wird durch den unternehmerischen Erfahrungsaustausch gestärkt. Die ERFA-Kreise bieten den Mitgliedern die einzigartige Chance, andere Lösungsansätze zu entdecken und ihre individuellen Stärken zu fördern. Der intensive Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen ermöglicht es den Teilnehmern, praxisnahe Tipps und Tricks zu sammeln und diese nahtlos in ihre eigenen Büroabläufe zu integrieren. Die Förderung dieses offenen Dialogs unter Gleichgesinnten schafft eine kreative und produktive Arbeitsatmosphäre, die sich positiv auf die Gesamtleistung und Innovationskraft des gesamten Unternehmens auswirkt.

Kontinuierliche Verbesserung mit ERFA-Kreis

Bauplanungsbüros setzen vermehrt auf ERFA-Kreise, um ihre ähnlichen Herausforderungen auf innovative Weise zu meistern. Der Austausch von Lösungsansätzen und Erfahrungen unter den Mitgliedern ermöglicht eine fruchtbare Zusammenarbeit, die wertvolle Impulse und Ideen für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) in jedem Unternehmen liefert. Im Vergleich zu teuren internen Lösungen oder der Beauftragung externer Unternehmensberater erweisen sich die ERFA-Kreise als kostengünstige und äußerst effektive Methode für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung.

Erfolgsfaktor Teamwork: Geben und Nehmen

Der ERFA-Kreis in der Bauplanung ermöglicht einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmen, da bewährte Methoden durch Benchmarking verglichen und Best Practices erfolgreich übernommen werden. Die kompetente Leitung durch Dr.-Ing. Knut Marhold und dem IWW-Institut fördert einen fachlich fundierten und effektiven Wissensaustausch. Die vielfältigen Themen, die bei den regelmäßigen Treffen diskutiert werden können - von Büroorganisation über Auftragsbeschaffung, Social Media, Projektpräsentationen und BIM bis hin zu betriebswirtschaftlichen Bürokennzahlen und -vergleichen - bieten den Teilnehmenden eine bereichernde Möglichkeit zur Weiterentwicklung und Optimierung ihrer Arbeitsprozesse.

Produktive ERFA-Kreise: 10 Guidelines

In einem ERFA-Kreis bieten die klaren Regeln den Teilnehmern Orientierung und Struktur, um innovative Ideen und bewährte Verfahren auszutauschen, was zu einer stetigen Weiterentwicklung der Bauplanung und einer nachhaltigen Projektdurchführung führt.

In der Bauplanung spielt die Harmonie zwischen den Teilnehmern und dem Moderator eine Schlüsselrolle für den Erfolg der Zusammenarbeit. Vertrauen bildet das Fundament, auf dem die Projektbeteiligten aufbauen können, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Offene Kommunikation ermöglicht es, Ideen auszutauschen und voneinander zu lernen. Aktive Beteiligung der Teilnehmer an den Diskussionen und Entscheidungsprozessen fördert die Umsetzung von innovativen Konzepten und steigert die Effizienz des gesamten Bauprojekts.

Der offene Austausch von Informationen und Erfahrungen ist ein grundlegender Aspekt der Bauplanung, der den Erfolg der ERFA-Arbeit beeinflusst. In den ERFA-Kreisen erfahren die Teilnehmer eine wertvolle Hilfe zur Selbsthilfe, die sowohl bei den regelmäßigen Treffen als auch im unternehmerischen Alltag wirksam ist. Ein offener Umgang mit Fehlern und negativen Erfahrungen schafft eine positive Lernkultur und ermöglicht es allen Beteiligten, von den gemachten Erfahrungen zu lernen und so ihre Kompetenzen und Kenntnisse in der Bauplanung stetig zu erweitern.

Eine erfolgreiche Bauplanung erfordert eine aktive und gleichberechtigte Teilnahme aller beteiligten Unternehmen und Mitarbeiter. Nur durch den offenen Austausch von Ideen und Fachkenntnissen können innovative Lösungen entwickelt werden. Ein wichtiges Element für das Gelingen der Zusammenarbeit ist die Vereinbarung, dass keine Mitarbeiter von anderen Büros abgeworben werden dürfen. Diese Regelung schafft Vertrauen und stärkt die Zusammengehörigkeit der Gruppe, da die Fokussierung auf das gemeinsame Ziel im Mittelpunkt steht. Die Möglichkeit, die Treffen flexibel nach den Bedürfnissen der Teilnehmenden zu gestalten, fördert eine effiziente Planung und Umsetzung des Projekts.

Vertrauensvolle Atmosphäre stärkt Büros

Durch die Teilnahme an den ERFA-Kreisen von Planer-am-Bau erhalten Bauplanungsbüros eine äußerst wirksame Möglichkeit, die Erfahrungen ihrer Kollegen zu nutzen und ihren kontinuierlichen Verbesserungsprozess gezielt voranzutreiben. Die langjährige Erfahrung zeigt, dass der moderierte Erfahrungsaustausch in institutionalisierten Arbeitskreisen eine außerordentlich wertvolle Ressource darstellt. Hier haben die Mitglieder die Gelegenheit, kontinuierlich Wissen auszutauschen und offen über relevante Themen zu diskutieren, wodurch sie optimierte Lösungen in ihren Unternehmen realisieren können. Die klaren Spielregeln und das vorhandene Vertrauen unter den Teilnehmenden schaffen eine vertrauensvolle und unterstützende Atmosphäre, die den Erfolg jedes einzelnen Bauplanungsbüros nachhaltig fördert.