Frische Power: Supermicro launcht neue AMD-Produkte mit hochmodernen Servern und Prozessoren

Die AMD EPYC Prozessorsysteme der Serie 9004 präsentieren eine vielfältige Auswahl an leistungsstarken Lösungen. Durch die Integration von bis zu 128 "Zen 4c"-Kernen wird eine Optimierung erreicht, die eine beeindruckende Rechenleistung ermöglicht. Besonders bemerkenswert ist die AMD 3D V-Cache-Technologie, die durch eine noch nie dagewesene Dichte und Energieeffizienz überzeugt. Unternehmen können von den zahlreichen Vorteilen dieser Technologie profitieren, darunter verbesserte Leistungsfähigkeit, geringerer Energieverbrauch und kosteneffektive Betriebsabläufe.



Supermicro erweitert seine IT-Gesamtlösungen um AMD EPYC-Prozessoren der 4. Generation

Supermicro, Inc. ist ein etablierter Anbieter von umfassenden IT-Gesamtlösungen, der sich auf die Bereiche Cloud Computing, künstliche Intelligenz, Speicherung und 5G/Edge spezialisiert hat. Das Unternehmen hat kürzlich bekannt gegeben, dass alle Produkte seiner AMD-basierten H13-Systemlinie jetzt die neueste Generation von AMD EPYC?-Prozessoren unterstützen. Diese Prozessoren zeichnen sich durch ihre fortschrittliche "Zen 4c"-Architektur und die bahnbrechende AMD 3D V-Cache?-Technologie aus. Mit dieser technologischen Weiterentwicklung bietet Supermicro seinen Kunden leistungsstarke Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen und eröffnet neue Möglichkeiten in den Bereichen Cloud Computing, künstliche Intelligenz, Speicherung und 5G/Edge.

Die Supermicro Server mit AMD EPYC Prozessoren der 4. Generation bieten eine beeindruckende Lösung für Cloud-natives Computing. Mit ihrer führenden Thread-Dichte und den 128 Kernen pro Sockel sind sie in der Lage, anspruchsvolle Workloads in einer hoch skalierbaren Umgebung zu bewältigen. Dank ihrer hohen Rack-Dichte können diese Server in einer kompakten Infrastruktur eingesetzt werden, was Platz spart und die Effizienz erhöht. Cloud-Betreiber profitieren von der Energieeffizienz dieser Systeme, da sie kosteneffektiv sind und gleichzeitig den steigenden Anforderungen von Benutzersitzungen und der Bereitstellung von KI-gestützten Diensten gerecht werden.

Die revolutionäre AMD 3D V-Cache-Technologie bietet eine optimale Lösung für technische Anwendungen wie FEA, CFD und EDA auf Servern. Der großzügige Level-3-Cache ermöglicht eine herausragende Leistung bei der Ausführung dieser rechenintensiven Anwendungen. Mit den AMD EPYC Prozessoren wurden über 50 Weltrekord-Benchmarks aufgestellt, was ihre überlegene Rechenleistung und Stabilität unterstreicht. Die Kombination aus hoher Rechengeschwindigkeit und effizienter Datenverarbeitung ermöglicht es Unternehmen und Forschungseinrichtungen, komplexe Probleme schneller zu lösen und bahnbrechende Innovationen voranzutreiben.

Supermicro setzt konsequent auf Innovation, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Ihr breites Portfolio an Systemen ist vollständig auf die neuesten AMD EPYC Prozessoren der 4. Generation abgestimmt und bietet eine extreme Dichte und Effizienz für Cloud-Betreiber, auch in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Zusätzlich unterstützen ihre verbesserten Hochleistungssysteme mit mehreren Sockeln und Knoten eine Vielzahl von technischen Rechenlasten, was die Markteinführungszeit für Fertigungsunternehmen erheblich verkürzt und ihnen ermöglicht, neue Produkte mit beschleunigter Leistung speicherintensiver Anwendungen zu entwickeln und zu validieren.

Mit den AMD EPYC? Prozessoren der 4. Generation steht eine bahnbrechende Technologie zur Verfügung, die die höchste Kerndichte aller x86-Prozessoren weltweit bietet. Diese Prozessoren wurden speziell für Cloud-native Workloads entwickelt und liefern eine herausragende Leistung und Effizienz. Lynn Comp, Corporate Vice President für Server Product and Technology Marketing bei AMD, unterstreicht die Bedeutung dieser neuen Rechenzentrumsprozessoren für Kunden, die nach einem optimalen Gleichgewicht zwischen Wachstum, Flexibilität der Arbeitslast und Konsolidierung der Infrastruktur suchen. In einer Zeit, in der Cloud-natives Computing das Rechenzentrum umgestaltet, ermöglichen die AMD EPYC? Prozessoren der 4. Generation den Kunden, ihre Arbeit effektiver und energieeffizienter zu erledigen.

Mit dem H13 Hyper-U bringt das Unternehmen eine neue Generation von Servern auf den Markt, die speziell für Cloud-native Workloads konzipiert wurde. Die Server im 1U- und 2U-Format zeichnen sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit und Effizienz aus und eignen sich besonders gut für Aufgaben wie Virtualisierung und Hyper-Converged Infrastructure (HCI). Ein zentrales Merkmal des H13 Hyper-U ist der AMD EPYC-Prozessor der 4. Generation, der bis zu 128 Kerne unterstützt. Dadurch wird eine hervorragende Rechenleistung für Cloud-natives Computing ermöglicht. Die Server bieten zudem speicheroptimierte Konfigurationen an, die entweder 12x 3,5-Zoll-Laufwerksschächte oder 24x 2,5-Zoll-Laufwerksschächte umfassen, um den unterschiedlichen Speicherbedürfnissen gerecht zu werden.

Mit dem Hyper-U-Server haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre IT-Infrastruktur effizienter zu gestalten und gleichzeitig Kosten zu sparen. Der Einsatz einer einzigen CPU im Vergleich zu Servern mit zwei CPUs führt zu erheblichen Einsparungen bei den Softwarelizenzierungskosten. Zusätzlich bietet der Hyper-U eine verbesserte Kühlung, die Kühlungsprobleme minimiert und zu einer längeren Lebensdauer des Servers beiträgt. Gleichzeitig ermöglicht die hohe Kerndichte des Hyper-U eine beeindruckende Rechenleistung, während die Unterstützung von bis zu 12 DDR5-Kanälen in 24 DIMM-Steckplätzen eine große Speicherkapazität bietet. Der Hyper-U-Server ist somit eine kostengünstige und leistungsstarke Lösung für Unternehmen.

H13 All-Flash EDSFF

Das H13 All-Flash EDSFF ist ein herausragendes Speichersystem, das auf der neuesten "Zen 4c"-Architektur basiert und mit leistungsstarken AMD EPYC-Prozessoren der Serie 9004 ausgestattet ist. Es zeichnet sich durch seine bemerkenswerte Kapazität und Leistung aus und wird in einem kompakten 1U-Gehäuse geliefert. Die fortschrittlichen EDSFF-Technologien ermöglichen eine bisher unerreichte Speicherkapazität, während die Integration von 128 PCIe 5.0-Lanes für eine schnelle Datenübertragung sorgt. Das Speichersystem bietet verschiedene Konfigurationsoptionen, darunter die Unterstützung von 16 (7,5 mm) EDSFF E3.S-Laufwerken oder 8 E3.S (x4) Laufwerken und 4 CXL-Geräten im E3.S 2T-Formfaktor. Mit dieser Flexibilität können unterschiedliche Anwendungsfälle, einschließlich In-Memory-Datenbankanwendungen, von einer effizienten Speichererweiterung profitieren.

Mit den verbesserten H13-Systemen können die neuesten AMD EPYC-Prozessoren problemlos in das bestehende Setup integriert werden, ohne dass weitere Anpassungen erforderlich sind.

H13 GPU-optimized Systems

Die H13 GPU-optimierten Systeme sind hochmoderne Server, die auf offenen Standards basieren und eine erstklassige Leistung und Wartungsfreundlichkeit bieten. Ihr modulares Design ermöglicht einen einfachen Austausch von Komponenten, ohne dass dabei Werkzeuge erforderlich sind. Diese Systeme werden von zwei AMD EPYC-Prozessoren der Serie 9004 angetrieben, die eine beeindruckende Rechenleistung liefern. Zudem bieten sie eine Vielzahl von GPU-Optionen, darunter die neueste PCIe-, OAM- und NVIDIA SXM-Technologie. Diese GPU-Systeme sind ideal für Workloads mit anspruchsvollem KI-Training, High Performance Computing (HPC) und Big Data Analytics. Mit ihrer überlegenen Leistung und Flexibilität erfüllen sie die Anforderungen von Unternehmen, die auf der Suche nach leistungsstarken und effizienten Lösungen sind.

H13 Hyper

Die H13 Hyper-Serie von Supermicro stellt eine bahnbrechende Weiterentwicklung im Bereich der Rackmount-Server dar. Mit den 1U- und 2U-Dual-Socket-Modellen setzt sie neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Zuverlässigkeit. Diese Server wurden gezielt für die Bewältigung selbst der anspruchsvollsten Arbeitslasten entwickelt. Mit einer breiten Palette von Speicher- und I/O-Optionen bieten sie eine hohe Flexibilität und ermöglichen eine individuelle Anpassung an verschiedenste Anwendungsanforderungen. Darüber hinaus überzeugt die H13 Hyper-Serie mit ihrem durchdachten, werkzeuglosen Design, das eine einfache Verwaltung und Wartung ermöglicht.

H13 CloudDC

Der H13 CloudDC mit einem Sockel ist eine hochmoderne Lösung, die die fortschrittlichen Funktionen der AMD EPYC-Prozessorkerndichte nutzt. Mit seinen beeindruckenden I/O- und Speicherfunktionen, die 2 oder 4 PCIe 5.0-Steckplätze für GPUs und zwei AIOM-Steckplätze (PCIe 5.0; OCP 3.0-konform) für einen maximalen Datendurchsatz bereitstellen, setzt dieser Server neue Standards in der Branche. Die Konstruktion des 1U- und 2U-H13-CloudDC-Systems mit werkzeuglosen Halterungen, Hot-Swap-Laufwerkseinschüben und redundanten Stromversorgungen erleichtert die Wartung und ermöglicht eine effiziente Bereitstellung in Rechenzentren jeder Größe.

H13 GrandTwin

Der H13 GrandTwin? von Supermicro ist ein innovatives 2U 4-Node System, das speziell darauf ausgelegt ist, die Leistung eines einzelnen Prozessors zu maximieren. Durch die Verwendung von AMD EPYC Prozessoren der Serie 9004 wird ein optimales Gleichgewicht zwischen Rechenleistung, Speicherkapazität und Energieeffizienz erreicht. Der H13 GrandTwin bietet mit seinen vier Knoten in einem kompakten 2U-Formfaktor eine hohe Dichte und ermöglicht eine effiziente Nutzung des verfügbaren Platzes im Rechenzentrum. Mit seinen hot-swap-fähigen Knoten und der flexiblen Konfiguration eignet sich der H13 GrandTwin ideal für Workloads wie CDN, Multi-Access-Edge-Computing, Cloud Gaming und hochverfügbare Cache-Cluster.

Supermicro: Qualität und Leistung in Motherboards, Stromversorgung und Gehäusen

Supermicro ist ein international tätiges Unternehmen, das als einer der führenden Anbieter von maßgeschneiderten IT-Gesamtlösungen gilt. Gegründet in San Jose, Kalifornien, zeichnet sich Supermicro durch seine Innovationskraft aus und setzt Trends in den Bereichen Unternehmenslösungen, Cloud-Computing, künstliche Intelligenz sowie 5G-Telekommunikations- und Edge-IT-Infrastrukturen. Supermicro bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, darunter Server, KI-Systeme, Speicherlösungen, IoT-Geräte, Switches und maßgeschneiderte Softwarelösungen. Zudem ist Supermicro für seine erstklassige Produktion von Motherboards, Stromversorgungen und Gehäusen bekannt, die höchste Leistung, Zuverlässigkeit und Qualität gewährleisten.

Unsere Produkte werden in unseren eigenen Einrichtungen in den USA, Taiwan und den Niederlanden entwickelt und hergestellt. Wir setzen auf globale Betriebsabläufe, um eine effiziente und skalierbare Produktion zu gewährleisten. Gleichzeitig ist es unser Ziel, die Gesamtbetriebskosten zu optimieren und die Umweltbelastung durch Green Computing zu reduzieren. Mit unserer preisgekrönten Produktreihe, den Server Building Block Solutions®, bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, ihre Systeme optimal auf ihre individuellen Arbeitslasten und Anwendungen abzustimmen. Dabei können sie aus einer breiten Auswahl an flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen wählen, die eine umfangreiche Palette von Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicher, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.