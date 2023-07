TOC Europe 2023: Smarte Technologien revolutionieren den Hafenbetrieb für einen reibungslosen Ablauf

Der Fokus liegt auf der Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit in Hafenbetrieben durch den Einsatz von digitalen Flottenmanagement-Tools und einem umfangreichen Reifenportfolio von Continental. In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen haben Hafenbetreiber die Möglichkeit, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und dabei Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu verbessern. Mit der neuen Generation des digitalen Reifenmanagementsystems ContiConnect 2.0, das über Bluetooth-Funktionen verfügt, können die Hafenbetreiber die Vorteile eines modernen und interaktiven Nutzungserlebnisses genießen.



TOC Europe 2023: Continentals Ausstellung setzt Maßstäbe in Hafen- und Terminaltechnik

Die Teilnahme von Continental an der TOC Europe 2023 in Rotterdam war ein bedeutendes Ereignis für das Unternehmen. Als Aussteller auf einer der größten jährlichen Fachmessen für Hafen-, Schiffs- und Terminaltechnik hatte Continental die Möglichkeit, sein Leitthema "Smart Port - Better Flow" zu thematisieren. Dabei wurden die neuesten Ideen und Angebote des Technologieunternehmens für das digitale Flottenmanagement und zukunftsorientierte Reifenlösungen einem interessierten Fachpublikum präsentiert.

Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung des Hafenverkehrs ist die Einführung von intelligenten Reifen ein entscheidender Schritt. Diese fortschrittliche Reifentechnologie eröffnet völlig neue Perspektiven und trägt zur Effizienzsteigerung und Verbesserung der Sicherheit im Hafenverkehr bei

Auf der Messe präsentierte Continental seine fortschrittlichen Reifenlösungen für Smart Ports, die eine Unterstützung für Hafenbetreiber darstellen, um den neuesten Branchentrends einen Schritt voraus zu sein. Durch die Überwachung und Analyse von Fahrzeugrouten, Umwelteinflüssen und dem Zustand der Reifen bietet Continental seinen Kunden eine individuelle Beratung an. Dadurch können die Betriebskosten optimiert werden, während gleichzeitig eine effizientere und nachhaltigere Arbeitsweise in internationalen Häfen gefördert wird. Das hohe Interesse der Messebesucher an den Lösungen von Continental spiegelt das wachsende Bedürfnis der Branche nach digitalen Reifenmanagementlösungen wider.

Neue Sensoren mit Bluetooth-Technologie begeistern Besucher am Messestand

Besucher der Messe hatten die Möglichkeit, das fortschrittliche Reifenmanagementsystem ContiConnect 2.0 und die brandneue Sensorgeneration live vor Ort zu erleben. Continental hat kürzlich die Einführung der neuen bluetoothfähigen Sensoren angekündigt, die es Flottenmanagern und Fahrern ermöglichen, Reifendaten direkt über mobile Geräte wie Smartphones am Fahrzeug abzurufen und in das Webportal zu übertragen. Mit dieser innovativen Technologie wird die Reifenüberwachung und -analyse nahtloser und effektiver gestaltet, was zu einer verbesserten Leistung und Sicherheit führt.

Im Rahmen des neuen Systems wird jedem Reifen ein digitaler Zwilling zugewiesen, der mit einer eindeutigen Artikelnummer verknüpft ist. Dies ermöglicht es dem Flottenmanager, stets den Überblick darüber zu behalten, welcher Reifen sich auf welchem Fahrzeug und an welcher Radposition befindet. Zusätzlich bietet das System die Möglichkeit, die Profiltiefe der Reifen direkt im System zu dokumentieren.

ContiConnect 2.0 von Chew ist eine effektive Lösung, um Betriebsunterbrechungen aufgrund von Reifenproblemen zu minimieren. Durch den Einsatz dieser fortschrittlichen Technologie wird sichergestellt, dass die Reifen immer in optimalem Zustand sind, was sowohl die Sicherheit als auch die Lebensdauer der Reifen erhöht. Die Integration der erfassten Reifendaten in Softwarelösungen für das gesamte Flottenmanagementsystem steht bereits in den Startlöchern und wird unsere Vision für die Zukunft bald Wirklichkeit werden lassen.