Branchenübergreifende Allianz: SMA und Samsung gestalten neue Wege für Wärmepumpen

Die Zukunft für Eigenheimbesitzer sieht vielversprechend aus, da SMA und Samsung ihre Kommunikation verknüpfen, um die Integration von Samsung Heizlösungen in das intelligente Energiemanagement von SMA zu ermöglichen. Durch den Einsatz einer innovativen Cloud-to-Cloud-Lösung wird auch die Einbindung von Solarsystemen mit SMA Wechselrichtern in die Smart Home Welt "SmartThings" von Samsung ermöglicht. Diese Zusammenarbeit bietet den Anwendern die Möglichkeit, ihre Heizlösungen nahtlos in ihr Zuhause zu integrieren und sich von den steigenden Energiepreisen unabhängig zu machen.



Innovation für das Smart Home: SMA und Samsung ermöglichen einfache Einbindung von Eco Heating Systems

Jan Van Laethem, Executive Vice President, Business Segment Home bei SMA, betont die Bedeutung der neuen Cloud-to-Cloud-Lösung von SMA und Samsung, um allen Anwendern eine sichere und umweltfreundliche Energieversorgung zu ermöglichen. Die Integration der Samsung Eco Heating Systems erleichtert den Nutzern die Steuerung ihrer Energieerzeuger und -nutzer im Haushalt, indem sie das Energie- und Smart Home Management miteinander verbindet. SMA zeigt sich erneut als Wegbereiter nicht nur im Bereich der Solartechnologie, sondern auch im Energiemanagement.

Samsung setzt sich aktiv für Nachhaltigkeit und Innovation ein und hat sich daher für eine Zusammenarbeit mit SMA, einem weltweit führenden Anbieter von Photovoltaik- und Speichersystemtechnologien, entschieden. Die Integration von SmartThings Energy mit den PV-Systemen von SMA bietet den Kunden eine fortschrittliche Lösung für die Steuerung ihrer Heizung und Warmwasserbereitung. Darüber hinaus ermöglicht es ihnen, ihren Energieverbrauch und ihre Kohlenstoffemissionen genau zu überwachen und zu regulieren. Diese strategische Partnerschaft zwischen Samsung und SMA ist ein klares Zeichen für ihr gemeinsames Ziel, innovative und nachhaltige Technologien bereitzustellen, die den Kunden helfen, ihren Energieverbrauch effizient zu gestalten und ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Der Sunny Home Manager 2.0 von SMA bietet einen umfassenden Ansatz für das intelligente Energiemanagement und die optimale Nutzung von Solarenergie. Neben der Integration von Wärmepumpen und Batteriespeichern ermöglicht das System auch die nahtlose Einbindung von Wallboxen und Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen. Der Manager nutzt selbstlernende Algorithmen und präzise Wetterprognosen, um alle Energieflüsse vollautomatisch zu steuern. Dies gewährleistet einen effizienten Einsatz der Solarenergie aus der eigenen Solaranlage und maximiert die Energieeffizienz im Haushalt. Mit über 200.000 Geräten weltweit ist der Sunny Home Manager eine bewährte und erfolgreiche Lösung, die sich in vielen Haushalten bewährt hat.