Sicherheitsaspekte bei 5G: Praktische Ansätze für deutsche Unternehmen

In einer aktuellen Umfrage hat Sophos die Sicherheitsstrategien von Unternehmen untersucht, die 5G-Technologie implementieren. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Meinungen und der Einsatz von 5G je nach Unternehmensgröße und der Rolle der befragten Mitarbeiter stark variieren und verschiedene Perspektiven aufzeigen.



Unternehmen und Positionen im Kontrast: Die Unterschiede

Laut der Umfrage sind nur maximal 20 Prozent der befragten IT-Fachkräfte tatsächlich daran interessiert, 5G in ihren Unternehmen einzuführen, obwohl sie den besonderen Sicherheitsbedarf dieser Technologie erkennen. Bei Unternehmen mit 100 bis 499 Mitarbeitern waren überwiegend CIOs und IT-Leiter (44 Prozent) die Teilnehmer, während in größeren Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern klassische IT-Mitarbeiter (43 Prozent) die Umfrage beantwortet haben.

Wie 5G die taktische Entscheidungsfindung beeinflusst

5G-Technologie erweist sich als sowohl strategische als auch pragmatische Lösung für die Vernetzung von IoT und OT in kleinen und mittleren Unternehmen. Die Zustimmung von 91 Prozent der CIOs und IT-Leiter unterstreicht die Wichtigkeit dieser Technologie für die Optimierung von Produktionsstraßen, Machine-to-Machine-Kommunikation und Logistik, während in größeren Unternehmen 83 Prozent der klassischen IT-Mitarbeiter 5G eher als eine potenzielle Netztechnologie betrachten.

Die richtige Reihenfolge: Priorisierung der Anwendungsbereiche im IoT

Eine klare Übereinstimmung wurde von CIOs, IT-Leitern und IT-Mitarbeitern erzielt, die einstimmig bestätigten, dass die größte Nachfrage nach 5G in den Bereichen Produktion und Logistik besteht. Dieses Ergebnis wurde von 58 Prozent der Unternehmen mit 100 bis 499 Mitarbeitern und von 67 Prozent der Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern unterstützt.

Warum sich jeder um die Sicherheit von 5G kümmern sollte

Gemäß einer Umfrage unter IT-Experten sind sich die meisten Befragten (ca. 74 Prozent) darüber einig, dass die Implementierung der 5G-Technologie besondere Sicherheitsmaßnahmen erfordert. Die Einschätzungen bezüglich der Notwendigkeit solcher Maßnahmen variieren jedoch je nach Unternehmensgröße und Position der Befragten. Während 22 Prozent der CIOs und IT-Leiter in Unternehmen mit 100 bis 499 Mitarbeitern keine spezifischen Sicherheitsmaßnahmen als erforderlich erachten, teilen nur 15 Prozent der klassischen IT-Mitarbeiter in größeren Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern diese Meinung.

Ungenügende Sicherheitsvorkehrungen gefährden intelligente Geräte

Trotz der Erkenntnis des Sicherheitsbedarfs zeigen viele Unternehmen eine fehlende Konsistenz bei der Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen. Sowohl in Unternehmen mit 100 bis 499 Mitarbeitern, insbesondere bei CIOs und IT-Leitern, als auch in Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern, vor allem bei klassischen IT-Mitarbeitern, haben 43 Prozent der Befragten angegeben, dass sie keine spezifischen Sicherheitsmaßnahmen für die Nutzung von 5G umsetzen.

Eine im zweiten Quartal 2023 durchgeführte Umfrage in Zusammenarbeit mit Sophos und techconsult untersuchte die Nutzung der 5G-Technologie bei IT-Leitern und -Mitarbeitern von 200 deutschen Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl von 100 bis über 500. Die Ergebnisse liefern Einblicke in den aktuellen Stand und die Trends bei der Anwendung von 5G in deutschen Unternehmen.