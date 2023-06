Energieautark und umweltschonend: Sedotec treibt nachhaltige Innovationen voran

Sedotec bietet Unternehmen eine umfassende Lösung zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur Reduzierung ihrer Abhängigkeit von den steigenden Energiepreisen. Die Technologie ermöglicht eine effiziente Integration erneuerbarer Energien in die bestehende Infrastruktur von Unternehmen, was zu Kosteneinsparungen, einer verbesserten Umweltbilanz und einer erhöhten Energieunabhängigkeit führt.



Sedotec erleichtert mit neuen Feldtypen die Einspeisung von selbst erzeugtem Strom

Sedotec hat eine bahnbrechende Lösung für die Einspeisung von selbst erzeugtem Strom entwickelt. Mit der Einführung von zwei neuen Feldtypen wird eine standardisierte Lösung angeboten, die schnell, sicher und nachhaltig ist. Diese Innovation revolutioniert die bisherigen aufwändigen Individuallösungen und ermöglicht eine effiziente und zuverlässige Stromversorgung.

Die Anforderungen an Unternehmen haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Neben der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften müssen sie auch die Entwicklungen in ihrem Marktsegment aufmerksam verfolgen, um relevante Trends nicht zu verpassen. Die Kostenoptimierung spielt eine entscheidende Rolle, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Gleichzeitig müssen Unternehmen im Wettbewerbsumfeld ihre Mitbewerber im Auge behalten, um ihre Position am Markt zu festigen und nachhaltige Nachfrage zu generieren.

Marathon-Potenzial für die Energiewende: Energie-Autonomie im Rampenlicht

Der Trend zur Energieautarkie gewinnt immer mehr an Bedeutung, da Unternehmen sich von den Preisschwankungen auf dem Energiemarkt unabhängig machen möchten. Gleichzeitig stehen sie vor der Herausforderung, ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren, weshalb viele Unternehmen darüber nachdenken, erneuerbare Energien auf ihrem Firmengelände zu erzeugen. Bisher war es technisch oft schwierig, die selbst erzeugte Energie in das eigene Netz einzuspeisen. Angesichts der stark steigenden Nachfrage besteht nun jedoch ein dringender Bedarf an einer standardisierten Lösung für die Einspeisung der selbst erzeugten Energie. Sedotec hat auf diese Nachfrage reagiert und präsentiert nun stolz zwei neue Feldtypen in seinem hoch nachhaltigen System VAMOCON 1250, die den Anschluss und die Messung der selbst erzeugten, erneuerbaren Energie erheblich vereinfachen.

Dieser Trend wird nicht schnell abgelöst werden, sondern hat das Potenzial, eine langanhaltende Welle zu erzeugen. Die Experten sind sich einig, dass er gerade erst Fahrt aufnimmt und an Dynamik gewinnt. Neben dem Wunsch nach stabilen und erschwinglichen Energiepreisen liegt der Fokus insbesondere darauf, den CO2-Ausstoß in der eigenen Produktion zur Herstellung von Produkten zu reduzieren oder auszugleichen. Nachhaltigkeit und ressourcenschonendes Wirtschaften stellen eine langfristige Herausforderung für Unternehmen dar, da der Staat das Thema Klimaneutralität weiterhin stark in den Vordergrund stellt und durch gesetzliche Regelungen unterstützt. Es ist daher nicht ratsam, abzuwarten oder zu versuchen, diesem Trend auszuweichen.

CO2-Emissionen reduzieren: Wie eigener Strom einen Unterschied macht

Die Erzeugung und Nutzung von eigenem Strom im eigenen Unternehmen ist ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaneutralität und zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks. Eine wirksame Methode hierfür ist beispielsweise der Einsatz einer Solaranlage mit einem Energiespeicher, um nicht nur Spitzenlasten und damit einhergehende Kosten zu bewältigen, sondern auch die firmeneigenen Elektrofahrzeuge zu laden. Nachdem die Entscheidung getroffen wurde, den eigenen Strom zu produzieren und im firmeneigenen Netzwerk zu nutzen, ist eine schnelle und problemlose Anbindung und Einspeisung von großer Bedeutung.

Sedotec hat mit Vamocon ein preisgekröntes Kit-System entwickelt, das eine effiziente Energieverteilung ermöglicht. Das System wurde mit dem Schaltschrankbau-Innovation Award ausgezeichnet und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Anbindung und Einspeisung von erzeugtem Strom in die eigene Schaltanlage.

Der Weg zur Vereinfachung: Innovative Ansätze für bisherige Autarkie-Lösungen

Um Erzeugungsanlagen mit dem öffentlichen Netz zu verbinden, wird normativ ein Kuppelschalter als Freischaltstelle in Form eines Leistungsschalters mit Motorantrieb gefordert. In TN-C- oder TN-S-Netzen sollten dreipolige Leistungsschalter eingesetzt werden. In der Vergangenheit wurden oft zwei Kuppelschalter in Reihe verwendet, wobei einer vom Netzbetreiber gesteuert wurde und einer vom Anlagenbetreiber. In modernen Photovoltaikanlagen übernehmen die Wechselrichter heute die Funktion des zweiten Auslösewegs. Die Steuerung des Kuppelschalters erfolgt über einen zentralen Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz), der kritische Zustände des Netzes und der Erzeugungsanlage, wie z.B. Spannungsschwankungen, Frequenzschwankungen und den Inselbetrieb der Erzeugungsanlage ohne äußeres Netz, erkennt und direkt auf den Kuppelschalter einwirkt.

Eine der Hauptaufgaben der neu errichteten Erzeugungsanlagen besteht darin, das Stromnetz bei kurzfristigen Schwankungen zu unterstützen und somit die Netzstabilität zu erhöhen. Solange die Spannungen und die Netzfrequenz innerhalb der normativen Grenzkurven bleiben, darf keine Trennung der Erzeugungsanlagen vom Netz erfolgen. Eine abschnittsweise Wandlermessung ist notwendig, um eine genaue Abrechnung mit dem Netzbetreiber zu ermöglichen.

Vamocon-Lösung: Auf dem Weg zur Standardlösung der Branche

Sedotec hat mit den neuen Vamocon-Feldtypen eine innovative Lösung entwickelt, um die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz zu erleichtern. Im Wandlermessfeld können Stromwandler auf 250 mm Wandlerlaschen eingebaut werden, um genaue Messwerte des eingespeisten Stroms für die EVU zu ermitteln. Das Kupplungsfeld ermöglicht den festen Einbau von Leistungsschaltern bis 1250 A und die Koppelung der Hauptsammelschiene mit einem zweiten Sammelschienen­system. Das Vamocon-System ist seit 15 Jahren beliebt bei Planern und Schaltanlagenbauern aufgrund seiner Flexibilität und der Möglichkeit, zwischen renommierten Herstellern wie ABB, Schneider Electric und Siemens zu wählen.

Die Flexibilität wird durch zahlreiche Optionen bei Vamocon 1250 erheblich gesteigert. Zusätzlich erfüllt dieses Produkt hohe Anforderungen an den Schutz von Personen und Anlagen. Dies wird durch die strikte Trennung der inneren Funktionsbereiche, insbesondere zwischen der Sammelschiene, den Geräten und den Anschlüssen, gewährleistet. Eine durchgängige innere Unterteilung nach Form 2b stellt sicher, dass unter Spannung stehende Bereiche zuverlässig vor direktem Berühren und dem Eindringen von Fremdkörpern geschützt sind.

Einfluss nehmen: Klimaschutz und Unabhängigkeit als Schlüssel zum Wandel

Die beiden neuen Felder lassen sich bequem über den Online-Konfigurator Vamocad anpassen. Vamocad stellt eine Plattform für den Zugriff auf die Kit-Systeme dar und bietet umfangreiche Informationen wie Stücklisten, Ansichten und Unterlagen für den Bauartnachweis. Die generierten Daten können zur Weiterverarbeitung in E-CAD-Systemen, Plattformen und Building Information Modeling (BIM) verwendet werden. Die Lieferung der Vamocon-Felder erfolgt teilweise ausgebaut mit eingebauten Kupferschienen, was den Umstieg erleichtert.

Die beiden neuen Felder zur Einspeisung erneuerbarer Energien stellen eine maßgeschneiderte Ergänzung für das System Vamocon 1250 dar, wenn es um Klimaschutz, Energieeinsparung, Nachhaltigkeit und CO2-Vermeidung geht. Durch die Einbindung erneuerbarer Energiequellen wird der CO2-Ausstoß erheblich reduziert und ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Umwelt geleistet. Darüber hinaus gewährleistet die Integration eine zuverlässigere und langfristig kostengünstigere Stromversorgung, unabhängig von stark schwankenden Strompreisen.