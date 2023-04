Wirksamer Schutz von Objekten mit Sicherheitsrobotern: Lösungen und Entwicklungen

Ein neues Verständnis der Vernetzung von Technologien ist notwendig für ein effektives modernes Sicherheitskonzept - mit Kameras, Bewegungsmeldern sowie Überwachungsrobotern sollte jeder Bereich des Perimeters abgedeckt sein könnene um schwerwiegende Vorfälle zu verhindern: Wir zeigen Ihnnen die Möglichkeit!



Innovative Sicherheitslösung: Acuda® revolutioniert die Vernetzung von Kameras, Schranken, Zustandsmeldern und Security Robots

Mit seiner modernsten Plattformlösung Acuda® vereint der Anbieter verschiedene Komponenten der Sicherheitstechnik: IoT-fähige Systeme wie Kameras oder Bewegungsmelder sowie integrierte Security Robots werden miteinander verbunden und übermitteln gleichermaßen Alarme als auch Position oder Zustanddaten an den Hubpunkt der Lösung - ohne manuelle Eingriffe jederzeit sicherstellen!

Dank des Wissens der Operatoren über den Zustand von Aufgabentechniken ist es möglich, rund um die Uhr größtmögliche Sicherheit zu bieten: potenzielle Penetrationsversuche werden schon im Entstehungsprozess sowie in Echtzeit erkannt und dementsprechend handelnd reagiert.

Security Robotics ist ein unabhängiger Entwickler und Integrator, der herstellerunabhängig Sensorik, Kameratechnik und eine Verbindung zu jedem Typus von Notruf- und Serviceleitstelle zur Verfügung stellt.

Schranken und Wachhäuschen: Sicherheit in vielfältigen Varianten?

Ein typisches Szenario wird durch einen Zaun, Tore, Gebäude und Kameras geschützt. Mechanische Schließsysteme, Alarmanlagen und optionales Wachpersonal stellen eine zusätzliche Sicherheit dar.

Obwohl sie seit vielen Jahren als ideal angesehen werden, sind die herkömmlichen Sicherheitslösungen nicht wirksam, da einzelne Komponenten nicht miteinander verbunden sind und somit keine effiziente Kontrolle gewährleistet werden kann.

Wachhabenden-Sorgfalt und die Art der Öffnung von Schranke und Haupttor: Mehrere Varianten möglich

Statische Barrieren wie Zäune und Mauern müssen regelmäßig überprüft werden. Die Diebstahlanlage reagiert erst bei gewaltsamem Eindringen. Patrouillierende sind auf ihre Sinne und Kommunikation mit Kollegen angewiesen und nicht mit technischen Systemen verbunden.

Die Kameras verfügen über eine fortschrittliche Onboard-Erkennungssoftware, um verdächtige Bewegungen zu melden, jedoch sind ihre Sichtbereiche aufgrund von Dezentralisierung und unzureichender Digitalisierung der Sicherheitsmaßnahmen begrenzt. Kriminelle können diese Lücken ausnutzen. Eine Ergänzung mit Sicherheitsrobotern als Einzelelement ohne Vernetzung würde den positiven Effekt nur begrenzt verbessern.

Evaluierung und Aktualisierung von Sicherheitsplänen: Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung von Sicherheitsplänen und -maßnahmen können dazu beitragen, Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben, um den Objektschutz zu verbessern und sicherer zu machen. Eine laufende Überwachung und Anpassung an sich ändernde Sicherheitsanforderungen kann effektive Schutzmaßnahmen gewährleisten.

Mithilfe von Nucron® können bestehende Türen und Tore digital erfasst werden, indem ihre Zustände und Meldungen an einer zentralen Stelle zusammengeführt werden. Dadurch wird eine transparente und effektive Überwachung und Wartung dieser Systeme ermöglicht.

Durch die Verwendung von Detektionskabeln, wie dem G-Fence 3000 von Sorhea, werden die Zaunanlagen aktiviert und sind nicht mehr nur passive Bestandteile des Perimeterschutzes. Das System ist mit Sensoren für Erschütterungen und Beschleunigung ausgestattet und erkennt somit jegliche Manipulationsversuche am Zaun, wie Klettern, Zerschneiden, Eindrücken oder Durchbrechen. Jedes Zaunfeld wird einzeln überwacht, um potenzielle Eindringversuche präzise zu identifizieren.

Durch die Installation von intelligenten Kameras und Langstreckenbewegungsmeldern mittels Videotürmen wie GT.AI's Watchdome oder Dussmann's mobiler Videoüberwachung können weitläufige Objekte effektiv überwacht werden.

In der Zukunft werden Sicherheitsroboter für Patrouillen eingesetzt, die entweder auf 4 Beinen (z.B. Spot) oder kontinuierlich fahrend (z.B. Argus) je nach Größe des Areals eingesetzt werden. Dank ihrer umfassenden 360°-Sicht, ihrer Unabhängigkeit von Tageszeit und Wetter sowie ihrer flexiblen Ausstattung können diese Roboter leistungsfähiger agieren als herkömmliche Wachleute.

Durch die zentrale Zusammenführung von Meldungen an einem Ort wie dem Wachgebäude oder der Sicherheitszentrale ist der Sicherheitsexperte umfassend über den Zustand des Objekts informiert. Ein integriertes System, das kooperativ arbeitet und sich unterstützt, kann einen qualitativen Fortschritt in Bezug auf Sicherheit, Kosteneffizienz und Reduzierung von Fehlalarmen ermöglichen.

Garantierte Sicherheit: Fünf verschiedene Wege, auf die Sie sich verlassen können.

Sicherheitsrobotik nimmt auf ihrem eigenen Forschungsgelände ausführliche Tests von unterschiedlichen Sicherheitsrobotern, Sensoren und Systemen von Unternehmen vor, die als Mehrwert für ein ganzheitliches Sicherheitskonzept betrachtet werden. Dabei werden keine überzogenen Versprechungen oder bloße Showcases akzeptiert.

Erst wenn alle Teile nahtlos miteinander funktionieren und als einheitliches Netzwerk operieren, bietet der Hersteller die Technik in Kundenprojekten an und integriert sie in die Acuda® Plattform.

Roboter-Systeme wie Argus, Spot und Beehive reagieren verzögerungsfrei auf Eindringversuche, steuern Zäune oder Tore zielsicher an und sorgen für klare Sicht mit live übertragenem Bild und Ton sowie abschreckenden Durchsagen.

Der Flugroboter ist optimal für die Verifizierung und Qualifizierung von Alarmen geeignet und kann im Notfall schneller als ein Wachmann am Einsatzort sein. Bei Bedarf können andere Systeme zur Unterstützung des Vorfalls hinzugezogen werden.

Sicherheit 2023: Anders denken für bessere Sicherheitsmaßnahmen!

Ein Umdenken ist erforderlich: Ein einfaches "Mehr" statt "Besser" und ein personalzentrierter Ansatz reichen nicht mehr aus. Kundenanforderungen können von Sicherheitsdienstleistern nicht erfüllt werden und mangelnde Qualität von Maßnahmen zieht Kriminelle an. Vernetzte robotische und Sicherheitssysteme sind unerlässlich, um diese Entwicklung zu verhindern.