ROTZLER behauptet Technologie-Spitzenplatz

Avench Systems Pvt. Ltd. verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Bereitstellung von IoT-Lösungen für verschiedene Branchen. Die Übernahme ermöglicht uns, ihre bewährten Geschäftsmodelle zu übernehmen und in unsere eigenen Aktivitäten zu integrieren. Dadurch können wir unseren Kunden eine breitere Palette von IoT-Dienstleistungen anbieten und unseren Einfluss in der globalen Technologielandschaft ausbauen.



ROTZLER festigt Position im IoT-Markt

Die jüngste Ankündigung der ROTZLER Gruppe besagt, dass sie die Mehrheit des indischen Technologie-Unternehmens Avench Systems Pvt. Ltd. erworben hat. Dieser strategische Schritt ermöglicht es ROTZLER, seine Position als Technologieführer zu festigen und sein Angebot im Bereich der eingebetteten Systeme und IoT-Technologie zu erweitern. Durch die Zusammenführung ihrer Ressourcen und Kompetenzen können beide Unternehmen zukunftsweisende Lösungen entwickeln und ihre Präsenz in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der vernetzten Technologien ausbauen.

Spezialist Avench Systems überzeugt Branchen

Avench Systems Pvt. Ltd. ist ein angesehener Experte im Bereich eingebetteter Systeme und genießt hohes Ansehen in der Branche. Sein umfangreiches Dienstleistungsangebot umfasst elektronisches Hardware-Design, Prototyping sowie die Entwicklung von Software für eingebettete Systeme und Anwendungen. Kunden, die nach außergewöhnlichen Lösungen suchen, vertrauen auf das fundierte Fachwissen von Avench und die engagierte Arbeitsweise seines hochqualifizierten Teams.

Erfolgsrezept: Synergien und Zukunftspläne

Jürgen Rotzler, CEO der ROTZLER Gruppe, unterstreicht die strategische Relevanz der Partnerschaft mit Avench. Beide Unternehmen kombinieren ihre jeweiligen Kompetenzen, um ihren Kunden außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten. ROTZLER ist ein Experte für Seilwinden und hochmoderne Steuerungssysteme, insbesondere für Sonderfahrzeuge. Avenchs embedded Technologien ergänzen diese Stärken perfekt. Die Kooperation strebt danach, durch innovative Ansätze und maßgeschneiderte Lösungen die Bedürfnisse der Kunden bestmöglich zu erfüllen und die Branche voranzutreiben.

Kunden profitieren von erweitertem Leistungsspektrum

Dank der Übernahme kann die ROTZLER Gruppe ihr Dienstleistungsangebot ausbauen und ihren Kunden zusätzliche hochwertige Lösungen bereitstellen. Insbesondere durch die Zusammenarbeit mit Avench werden signifikante Effizienzsteigerungen und Leistungsverbesserungen in der Entwicklung von Steuerungssystemen angestrebt.

Bahnbrechende Entwicklungen in Avench

Die Integration in die ROTZLER Gruppe eröffnet für Avench aufregende Chancen. Durch den Zugriff auf das umfassende Anwendungs-Know-how von ROTZLER im Markt für mobile Anwendungen kann Avench ihre innovativen Lösungen global vertreiben. Die bestehende Kundenbasis von ROTZLER bietet Avench großes Potenzial, um ihre Reichweite deutlich zu steigern und ihre Marktposition zu stärken.

Kunden profitieren von erweitertem Angebot

Die Übernahme von Avench Systems Pvt. Ltd. stellt einen bedeutenden Schritt für die ROTZLER Gruppe dar, um ihre Position als Weltmarktführer im Bereich Seilwinden und Systemlösungen für Zug-, Hub- und Bergeeinsätze zu festigen. Durch die Integration von Avenchs Expertise kann ROTZLER innovative Lösungen für verschiedene Branchen entwickeln und ihren Kunden einen noch umfangreicheren Mehrwert bieten. Die Partnerschaft verspricht eine erweiterte Innovationskraft und Synergien, die die technologische Exzellenz von ROTZLER weiter ausbauen werden.