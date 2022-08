Rittal GmbH & Co. KG: Lösungen für den Batterie-Lebenszyklus

Durchgängige Vernetzung stellt die Weichen

Gemeinsame Lösung von Rittal und Eplan

Rittal GmbH & Co. KG bietet umfangreiches Portfolio

Die Rittal GmbH & Co. KG hat den Bedarf an Lösungen für den Batterie-Lebenszyklus erkannt. Gemeinsam mit Eplan und German Edge Cloud zeigt das Unternehmen auf der Battery Show in Stuttgart worauf es bei der Batteriefabrik der Zukunft ankommt. Der Bedarf an Batteriezellen wächst rasant, alleine getrieben durch die Elektromobilität. Daher plant die EU die Etablierung der Herstellung von Batteriezellen in Europa wofür es Gigafactories benötigt. Voraussetzung für Produktentwicklung, Fertigung und Betrieb von Batterien: vernetzte und digitalisierte Ökosysteme – bei lloT-Solutions, im Maschinen- und Anlagenbau, IT-Infrastrukturen, Automatisierung sowie Smart Services.Batterien durchlaufen einen komplexen Lebenszyklus. Die Rittal GmbH & Co. KG zeigt zusammen mit Eplan und German Edge Cloud (GEC) wie sie Anwendern zum einen entlang des gesamten Batterie-Lebenszyklus zur Seite steht. Und zum anderen wie sie Unternehmen sowohl bei der Produktentwicklung als auch bei dem Aufbau einer Produktion und bei Betrieb und Nutzung von Batteriespeicher – durch eine durchgängige Vernetzung der Ökosysteme und Prozesse – unterstützen.Rittal und Eplan unterstützen ihre Kunden nicht nur beim Produkt, sondern auch bei Anlagenbau und dem Betrieb mit digitalen Lösungen sowie mit Systemtechnik und Automatisierungslösungen. Steuerungs- und Schaltanlagenbauer profitieren von durchgängigen Workflows in der gesamten Wertschöpfungskette. Die Eplan Software ist zum einen ein bewährter Standard für das Engineering von elektrischen Komponenten von Maschinen. Zum anderen sorgt sie in Verbindung mit Automatisierungslösungen und Schaltschranksystemtechnik von Rittal für mehr Effizienz im Steuerungs- und Schaltanlagenbau. Im Betrieb der Anlagen gilt das gleiche wie für smarte Fertigungsprozesse: Mit ePocket – der digitalen Schaltplantasche – zeigt Rittal wie die „Lebenslaufakte“ von Schalt- und Steuerungsanlagen in die Cloud kommt. Anwender können über einen QR-Code am Schaltschrank unkompliziert auf die Anlagendokumentation nebst digitalem Zwilling zugreifen. Anlagenverantwortliche sowie Instandhalter haben im Fehler- oder Umbaufall Daten schnell griffbereit, volle Transparenz und können präzise Entscheidungen zügiger treffen.Die Rittal GmbH & Co. KG hat für jede Energy Storage Anwendung die passende Systemlösung, wenn Batterien im Betrieb sind. Das Spektrum des Rittal Baukastensystems ist umfangreich. Es reicht von Container-, Gehäuse und Schranklösungen über Klimatisierungs- und Stromverteilungstechnik bis hin zu Software-Tools sowie Projektierungs- und Planungsleistungen. Das neue Batteriespeichersystem von Tesvolt zeigt auf der Battery Show wie nachhaltige und smarte Energiespeichersysteme funktionieren und sicher in Betrieb genommen werden können. Es ist in einem VX25 Schaltschranksystem von Rittal integriert. Die beiden Unternehmen haben zusammen ein neues Lüftungs- bzw. Kühlungskonzept entwickelt.