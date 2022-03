Radix IoT Vangard Projects: IoT für die Wassertelemetrie

Radix IoT und Vangard Projects sind eine strategische Partnerschaft miteinander eingegangen, um grundlegende Probleme Südafrikas zu lösen. Insbesondere die zunehmende Wasserknappheit in der Region soll mit IoT-Telemetrie bewältigt werden.



Radix IoT: für grenzenlose Überwachung

Das texanische Unternehmen, welches den IoT-Sektor mit seinen Innovationen stören will, strebt eine völlige Überwachung von intelligenten Geräten und Anlagen an. Die unternehmenseigene Plattform Mango OS wurde speziell für die Wartung kritischer Infrastrukturen an unterschiedlichen Orten konzipiert.

Das können Versorgungsunternehmen, Telekommunikationsanbieter und Rechenzentren ebenso sein, wie automatisierte Industrien oder Immobilienverwaltungen. Überall, wo Informationen in Echtzeit gebraucht werden, kann Mango OS Hilfestellung leisten. Die dabei eingesetzten Funktionen liegen in der Fernüberwachung, der Koordinierung von Prozessen und der Datenaufbereitung.

Mango OS: skalierbar, flexibel, unabhängig

Mango OS unterscheidet sich nach eigener Aussage in vielfältiger Weise von seinen Konkurrenten. So ist das System in bisher ungekanntem Umfang skalierbar. Ausgehend von einer Basis kann es sich mit tausenden anderen Orten vernetzen. Dabei scheint es auch eine schier unbegrenzte Menge an IoT-Geräten aufnehmen zu können. Auch bei der Integration in fremde Systeme beweist die Lösung eine erstaunliche Anpassungsfähigkeit.

Für die Implementierung bedarf es keiner Umgestaltung bestehender Hard- oder Software. Stattdessen nutzt sie die bereits vorhandenen Infrastrukturen, um dem gewünschten Ziel, einer Zusammenführung aller Daten an einem Ort zuzuarbeiten. Die herstellerunabhängige Plattform will mit ihrer Datensammlung und Aufbereitung den Alltag seiner Nutzer vereinfachen. .

Die Informationskonzentration an einer Stelle soll die Komplexität konkurrierender Systeme aufheben. Anwender der Technik sollen durch die bessere Organisation und Wartung ihrer Güter in die Lage versetzt werden ihre Kosten zu reduzieren.

Vangard Projects: 20 Jahre Erfahrung in Pionierarbeit

Vangard Projects ist ein südafrikanischer IT-Entwickler, der seit 20 Jahren Pionierarbeit leistet. Spezialisiert auf Datenerfassung und Prozesssteuerung wird das Unternehmen die Integration von Radix IoT Mango OS in die hiesigen Systeme übernehmen. Darüber hinaus wird es auch den Service und Vertrieb für den Texaner vor Ort steuern. Mit dieser Kooperation sollen bestehende Einrichtungen zur Überwachung und Steuerung optimiert werden.

Ziel ist es dabei bisher ungeordnet aufgenommene Daten zu zentralisieren. Mit ihnen sollen bessere Aufbereitungen, Analysen, Automatisierungen und Wartungen der anfallenden Prozesse gelingen. So lassen sich Vangards Dienstleistungen auf ganz Afrika und kritische Bereiche wie den Bergbau, die Abfallwirtschaft und die Wasserversorgung ausweiten.

IoT-Einsatzgebiet: Wasserschutz

Südafrika hat seit längerem ein wachsendes Problem mit seiner Wasserversorgung. Neben geographischen Gegebenheiten sind auch technische Umstände als Gründe zu nennen. Eine unzureichend ausgebaute Infrastruktur für alle Bewohner, zahlreiche Lecks und eine dem Klima vor Ort oft nicht angemessene Nutzung tragen ihren Teil dazu bei.

Mango OS zur Wasseroptimierung

Um dieser Gemengelage zu begegnen, integrierte Vangard Projects Mango OS in die Wasser-Telemetrie, die das Unternehmen South Africa Water Works zur Verfügung stellt. Der Versorger beliefert täglich 400 000 Menschen mit 120 Millionen Litern Wasser. Dank Mango OS ist eine stete Überwachung dieser Dienstleistung möglich.

80 Telemetrie-Stationen und sieben Scada-Systeme nutzen Echtzeit und Ende zu Ende-Konnektivität, Datenerfassung und -visualisierung, sowie Standortanalysen, um die Versorgungsqualität zu steigern. So lassen sich die bisherigen Methoden der Wassergewinnung und -nutzung optimieren, z.B. durch Automatisierungsprozesse.

Bessere Wasserqualität für alle

Da die Mango OS-Entwickler im Gegensatz zur Konkurrenz keine Gebühren für Updates verlangen, kann das Open Source Programm von einer großen Bandbreite an Kunden genutzt werden. Seine aufwandsarme Integration in bestehende Systeme und die problemlose Zusammenarbeit mit Entwicklungen Dritter ermöglichen vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Vom Kleinbauern, der seine Wasservorräte planvoll einsetzen will bis zum Bergbauunternehmen, dass sein Brauchwasser auf Rückstände untersucht Jeder kann die preiswerten und erweiterbaren Mango OS-Lösungen zur Fernüberwachung und -wartung seiner Güter nutzen.