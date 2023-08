Nachhaltige Produktionshalle stärkt Unternehmenswachstum

Mit dem Bau der neuen Produktionshalle wurde ein wichtiger Schritt in Richtung Industrie 4.0 und smarte Lösungen getan. Die hochmoderne Anlage vereint fortschrittliche Robotik, Big-Data-Analysen und smarte Sensorik, um eine optimale Auslastung und Qualitätssicherung in der Fertigung zu gewährleisten.



Nachhaltiges Wachstum durch neue Produktionshalle gesichert

Die offizielle Eröffnung der neuen Produktionshalle mit Bürogebäude in Malterdingen fand am 14. Juli statt und stärkt die Verbindung der Alexander Bürkle Gruppe zum angrenzenden Unternehmensbereich smart industries und dem Competence Center Elektrokonstruktion. Die imposante Anlage bietet eine großzügige Produktionsfläche von etwa 2500 Quadratmetern und eine Bürofläche von rund 800 Quadratmetern, wodurch bis zu 100 Mitarbeiter hier tätig sein können und Raum für ein nachhaltiges Wachstum entsteht. Die Gesamtinvestition von etwa 5,7 Millionen Euro umfasste den Bau des Gebäudes sowie weitere 1 Million Euro, die in die hochwertige Ausstattung des Maschinenparks und der Büros flossen.

Produktionshalle setzt Maßstäbe für Effizienz

Die neue Produktionsstätte von Alexander Bürkle panel solutions vereint zeitgemäße Technologie und optimale Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter. Dank des weltweit ersten Rittal + EPLAN Application Centers können die neuesten Technologien effektiv im hochmodernen Maschinenpark eingesetzt werden, was die Produktionsabläufe optimiert. Die Nähe zum Unternehmensbereich smart industries führt zu einer effizienteren Unterstützung der Geschäftsprozesse und trägt maßgeblich zur Verbesserung der Servicequalität innerhalb der Alexander Bürkle Gruppe bei.

Innovatives Projekt: Produktionshalle für Fachkräfte

Die Alexander Bürkle panel solutions GmbH hat seit 2012 eine langjährige Tradition in der Ausbildung von jungen Talenten und ihre Ausbildungskapazitäten kontinuierlich erweitert. Am neuen Standort in Malterdingen wurde ein eigener Ausbildungsbereich eingerichtet, der nicht nur eine umfassende Vermittlung von fachlichem Know-how gewährleistet, sondern auch darauf abzielt, wichtige soziale Kompetenzen wie Kommunikation, Eigeninitiative und Selbstmanagement zu fördern, um den Auszubildenden eine optimale Vorbereitung auf ihre berufliche Zukunft zu bieten. Darüber hinaus erweitert das Unternehmen sein Bildungsangebot um den Bachelor-/Master-Studiengang Elektrotechnik ab September 2024, um noch mehr Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung zu schaffen.

Umweltfreundliche Produktionsstätte geht in Betrieb

Die neu erbaute Produktionshalle zeichnet sich nicht nur durch ihre hohe Funktionalität und ästhetische Gestaltung aus, sondern setzt auch ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Als "Effizienzgebäude 40 inklusive der Erneuerbaren-Energien-Klasse" zertifiziert, weist sie einen Primärenergiebedarf auf, der unter 40 Prozent des Anforderungswerts gemäß Gebäudeenergiegesetz liegt. Diese beeindruckende Energieeffizienz wurde durch eine herausragende Wärmedämmung in Kombination mit einer äußerst effizienten Wärme- und Kälteerzeugung erreicht. Darüber hinaus deckt die 42 kWp Photovoltaikanlage auf dem Dach über 55 Prozent des Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen, was das Gebäude zu einem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit macht.

Eine umweltschonende Energieversorgung ist ein zentrales Merkmal der neuen Produktionshalle, die mithilfe einer effizienten Wasser-Wasser-Wärmepumpe betrieben wird, um die natürliche Energie des Grundwassers zu nutzen. Dank der passiven Kühlung durch das Grundwasser wird auf zusätzliche energieintensive Kühlmaßnahmen verzichtet. Zusätzlich profitieren Mitarbeiter von der verkehrsgünstigen Lage des Gebäudes nahe der Autobahn A5 und des Bahnhofs Riegel, während das gut ausgebaute Radnetz die Nachhaltigkeit fördert und Radfahrern ideale Wegeoptionen bietet.

Nachhaltig produzieren: Moderne Halle im Einsatz

Die Eröffnung der neuen Produktionshalle und des Bürogebäudes markiert einen bedeutsamen Meilenstein für die Alexander Bürkle Gruppe, die damit ihre Wachstumsstrategie und Innovationskraft unterstreicht. Der gewählte Standort in Malterdingen bietet die ideale Gelegenheit, die Schaltschrank-Planung und -Bauaktivitäten optimal zu koordinieren und gleichzeitig eine enge Verbindung zu anderen Schlüsselbereichen des Unternehmens herzustellen. Die vorbildliche Ausstattung der Einrichtungen und das Engagement in der Ausbildung von Fachkräften verdeutlichen die langfristige Ausrichtung des Unternehmens und seine Vorreiterrolle in der Förderung einer umweltbewussten und effizienten Industrie.