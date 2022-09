PLUME: Patent für Echtzeit-Emissionsmessung an Pkw

Das Unternehmen TUGA Innovations, das insbesondere im Bereich der Elektromobilität tätig ist, hat ein neues Patent eingereicht. Es geht dabei um eine neue Technik, die es ermöglicht, Emissionen von Verbrennungsmotoren in Echtzeit zu messen. Die eigentlichen Entwickler der PLUME Technologie sind Francisca Cunha sowie Sofia Pereira. Sie sind mit TUGA Innovations eine Geschäftsbeziehung eingegangen und haben damit einen bekannten Vertragspartner gefunden. TUGA hat das Potenzial erkannt und geht davon aus, dass es zukünftig zahlreiche Nachfragen nach dieser neuen Technologie geben wird. Zudem plant das Unternehmen, diese neue Technik selbst einzusetzen.



Was macht die PLUME Technologie so besonders?

Die Besonderheit liegt darin, dass die Emissionen von Verbrennungsmotoren aller Art in Echtzeit ermittelt werden können. Das ist insofern äußerst vorteilhaft, weil die vom Hersteller angegebenen Abgaswerte meistens nur auf Berechnungen basieren. Diese weichen oftmals sehr stark von den tatsächlichen Messwerten ab. Zudem herrschen in einem realen Betrieb völlig andere Bedingungen als in einem reinen Testbetrieb. Ein weiteres Feature besteht darin, dass die gewonnenen Daten mittels Augmented-Reality-Tools visualisiert werden können. Dadurch lassen sie sich wesentlich besser veranschaulichen.

TUGA verspricht sich sehr viel von PLUME

Erst durch TUGA wurden die beiden Entwicklerinnen dazu ermutigt, ihre neue PLUME-Technologie patentieren zu lassen. Dahinter steckt die Intention, die digitale Mobilitätstechnologie zu stärken. Werden die zumeist unsichtbaren Emissionen der Verbrennungsmotoren in Echtzeit erfasst und visualisiert, lassen sich Skeptiker eher davon überzeugen, auf alternative Antriebskonzepte umzusteigen.

Das komplette TUGA-Projekt ist von Anfang an darauf ausgerichtet, die Mobilität umweltfreundlicher zu gestalten. Die bisher produzierten Kleinelektrofahrzeuge sind eine gute Lösung für den Stadtverkehr und werden zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen.

PLUME-Technologie in TUGA Elektrofahrzeugen

Die innovativen Elektrofahrzeuge dieses Herstellers werden serienmäßig mit einer interessanten Funktion zur Analyse von Partikeln und Emissionen ausgestattet. Die elektrischen Antriebe der Fahrzeuge stoßen zwar keine umweltgefährdenden Emissionen aus, aber trotzdem findet eine Analyse in Echtzeit statt. Dadurch erkennt der Fahrer, unter welchen Bedingungen er unterwegs ist. Diese Funktion kann für viele Menschen sehr wichtig sein.

Auf jeden Fall geht TUGA davon aus, dass die neuen Möglichkeiten der Emissionsanalysen in Echtzeit einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und zur Schonung der Umwelt leisten können. Zudem lassen sich die Umweltdaten nutzen, um eine optimale Route zu planen. Die Vision der Zukunft ist dahingehend, dass eine kostengünstige Mobilität und der Umweltschutz keine Gegensätze mehr sein müssen. Neue Konzepte mit moderner Technik machen es möglich. Deshalb sind die Führungskräfte von TUGA Innovations auch voller Begeisterung für die Entwicklung von PLUME.