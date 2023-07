Erfolgreiche Einweihung des PHYTEC Technologie Campus in Mainz Hechtsheim

Der feierlich eröffnete Technologie Campus von PHYTEC in Mainz Hechtsheim markiert einen wichtigen Schritt für das global agierende Familienunternehmen. Als Experte für Embedded Systeme und smarte Technologien hat PHYTEC mit dem Campus ein hochmodernes Forschungs- und Entwicklungszentrum geschaffen. Die Mitarbeiter werden von den vielfältigen Möglichkeiten des Campuses profitieren und haben ideale Voraussetzungen, um innovative Lösungen für die Zukunft zu entwickeln.



Sorgfältige Vorbereitung führt zu Triumph

Mit der Eröffnung des Technologie Campus hat PHYTEC einen bedeutenden Fortschritt in der kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit in Deutschland erreicht. Das Unternehmen hat bewusst auf interdisziplinäres Denken gesetzt und unterstreicht die Bedeutung von Klimaneutralität. Dank einer durchdachten Planung und erfolgreichen Umsetzung konnte PHYTEC Herausforderungen in Möglichkeiten umwandeln und nach 8 Jahren ihr Ziel erreichen: die Eröffnung des Technologie Campus.

Arbeitsplatzgestaltung mit Blick auf Nachhaltigkeit

Insbesondere die Klimaneutralität nimmt bei PHYTEC einen wichtigen Platz ein und verdient besondere Anerkennung. Dies wird durch die Verwendung umweltfreundlicher Baustoffe wie des nachhaltigen Glasschaumschotters als Bodendämmung sowie von Holz für Dachelemente und -dämmung verdeutlicht. Zudem wurde eine gesunde Arbeitsumgebung für die Mitarbeiter geschaffen, indem Glas als vorrangiger Baustoff für das Gebäude gewählt wurde, um sicherzustellen, dass an jedem Arbeitsplatz natürliche Tageslichtausbeute vorhanden ist.

Ambitionierte Pläne für eine strahlende Zukunft

PHYTEC hat mit dem Technologie Campus eine innovative Plattform geschaffen, um seine Visionen in den Bereichen Klimaneutralität und Mitarbeiterwohlbefinden zu verwirklichen. Der Einsatz energiesparender Mikroprozessoren anstelle der herkömmlichen X86-Prozessoren zeigt das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Zukunft. Der Campus selbst fungiert als globaler Hotspot für Forschung und Entwicklung, in dem wegweisende Projekte vorangetrieben werden, um eine positive Arbeitsumgebung und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu fördern.

Großer Erfolg: Einweihungstag und Anwenderforum

Das 1. PHYTEC-Anwenderforum wurde am Einweihungstag veranstaltet und bot den Besuchern eine Reihe von Fachvorträgen und Präsentationen. In kleinen Gruppen hatten die Besucher die Gelegenheit, den PHYTEC Technologie Campus zu erkunden und Einblicke in verschiedene Bereiche wie Software- und Hardwareentwicklung, Bildverarbeitung, Einkauf, Vertrieb und Marketing zu erhalten. Clemens Hoch, der rheinland-pfälzische Minister für Wissenschaft und Gesundheit, sowie Oberbürgermeister Nino Haase betonten in ihren Reden die Bedeutung des Technologie Campus für Rheinland-Pfalz und die Stadt Mainz.

PHYTEC: Treibende Kraft in Forschung

Die PHYTEC Messtechnik GmbH hat ihren Sitz in Mainz Hechtsheim und ist seit 1985 auf die Entwicklung von Embedded Systemen und smarten Technologien spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt 370 Mitarbeiter und bietet maßgeschneiderte Hard- und Softwareentwicklung für die Industrie an. Der Technologie Campus fungiert als Hauptsitz und steuert Tochterunternehmen in Amerika, Indien, Frankreich und China. Die Produktion erfolgt am Hauptsitz in Mainz. Das Produktsortiment von PHYTEC umfasst flexible Module für zuverlässige Elektronik-Serienprodukte wie Komplettgeräte, Single Board Computer, System on Modules, Kameramodule und Software. Im Jahr 2022 wurden rund 1,1 Millionen ARM-basierte Embedded Computer produziert.

Aufstrebender Markt: PHYTEC überzeugt

Der Technologie Campus in Mainz Hechtsheim, der von PHYTEC eröffnet wurde, markiert einen bedeutsamen Fortschritt für das Unternehmen und seine Mitarbeiter. PHYTEC hat sich klar auf Klimaneutralität und das Wohlbefinden der Arbeitnehmer fokussiert, um eine vielversprechende Zukunft einzuleiten. Als globaler Forschungs- und Entwicklungshub bietet der Campus ideale Voraussetzungen für zukunftsträchtige Technologien und Innovationen. PHYTEC strebt an, bis 2030 einen Umsatz von 250 Millionen Euro zu erzielen und dabei das Ziel der Klimaneutralität im Auge zu behalten. Mit dem Technologie Campus hat PHYTEC eine solide Basis geschaffen, um diese Ziele zu erreichen und weiterhin eine führende Position in der Entwicklung von Embedded-Systemen und Technologien einzunehmen.